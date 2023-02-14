今日大事（2月15日）

當局檢討未來國防能力 抵禦區域威脅

一份國防檢討報告呈交給聯邦政府，列出國家抵禦區域威脅的戰略條件。





檢討小組收到超過360份公眾意見書，並同150名專家會面，包括學者、工業界和國防人員。





休斯頓表示，雖然這份報告花費較短時間就完成，但並不影響其價值。「我們只是用了6個月來完成報告，而以往類似的程序通常是12至18個月。因為有（充足）資金，我很滿意。我擔任過6年的國防司令、4年的空軍司令，這份報告是我參與過最重要的任務之一。」





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）在國會答問時間內表示，今次檢討亦考慮到要保證澳洲的國防裝備足夠應付任務，以及投資得到最大效用。





「很明顯是有改善的需要。（工黨）政府上任的時候，接手了18個大型工程，總共超出了65億元預算，比預期長了總共97年。有一個將來的護衛艦工程超出了150億元預算，更延期到下一個十年。 」





聯邦政府表示需要多個星期的時間去研究報告內容，然後再作公開。



政府開始拆除中國製閉路電視鏡頭

當局開始從聯邦國會議員選舉辦事處拆除 中國製的保安攝錄機和通訊設備 。





兩間企業都被指提供科技和面容識別軟件給中國政府，作為大規模監察新疆維吾爾族社群之用。





聯邦金融部官員向參議院審計委員會表示，有65個辦事處裝有這類保安攝錄機。而拆除這些儀器只是出於謹慎，而並非因為發現特別的安全威脅，並預計在4月底之前取替所有閉路電視保安系統。



央行行長就應對通脹接受質詢

儲備銀行行長洛菲利今日會出席參議院的經濟立法委員會的會議，預計會被質詢應對通脹的決定和表現。





新州商會行政總裁亨特（Daniel Hunter）表示，當局有需要暫停加息。





「民眾的消費意向已達到歷史低位，甚至低於新冠疫情期間，看看本地餐廳和咖啡店，他們的債務和開支高企，但收入減少。這些生意是經營者的終身工作，不可以只是見到大銀行和高樓大廈。」



當局指伊朗干預澳洲 反對黨批應對不足

伊朗政府被指試圖秘密監察一名澳籍伊朗人，反對黨批評政府就此事對伊朗的懲罰不足。





歐妮爾表示，本地僑民是外國嘗試干預澳洲的目標，當局獲悉一些和平示威反對祖籍國政府的人士，遭到拍攝、騷擾、跟蹤和恐嚇。





反對黨的外交事務助理發言人錢德勒（Claire Chandler）指政府透露的消息引起更多疑問，並指當局應該加強保護本地的伊朗社群。



【土敘大地震】澳人捐助物資分多機出發

這些物資包括帳篷、毛氈和醫藥用品等，將會在未來幾日送到土耳其和敘利亞災區。據運輸公司 Navia Freight 透露，總共有108個物流托盤的救援物資，重達30噸。





與此同時，澳洲救災隊伍在星期日帶同特別儀器和供應品抵達土耳其後，目前正繼續提供援助。該72人小組在哈塔伊省安塔基亞設立基地，在其中一個重災區支援當地的搜救隊伍。





土耳其敘利亞大地震證實死亡人數已經超過40,000。



前美國駐聯合國大使兼州長參選總統

前美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）宣佈出戰明年舉行的美國總統大選。





51歲的海莉是前南卡羅萊納州州長，亦是印度移民。她將會挑戰共和黨候選人特朗普。





海莉在一段聲明短片中表示，美國是時候要有「新一代領導層」。





不過，政治戰略家、亦是特朗普顧問委員會成員邁斯則向九號台表示，他認為美國出現的危機只有特朗普可以解決，而海莉對特朗普是毫無威脅。





邁斯表示，美國政府必須要加強「國家主義」及推出更強硬的邊境保護措施，作為保護美國人的首要任務，或者要證明美國敵人是中共政府而不是俄羅斯。





「最近的新冠疫情和間諜氣球在美國上空出現的串連事件，就己經是最好的例子。」



新疆政府主席據報取消本周訪歐行程

英國外交部發言人證實，新疆維吾爾族自治區政府主席吐尼亞孜本周不會按原定行程訪問英國。





英國官員之前已透露，吐尼亞孜的訪問雖然並非由英方邀請，但他們已準備和對方討論新疆人權問題，並強調政府仍會繼續透過所有機會，對新疆人權問題採取行動。





北京外交部回應時指，他們並無這方面的具體信息，但重申所謂的「侵犯及壓制人權」等指控，是反華勢力打造的「世紀謠言」。中方再次敦促有關方面停止借涉彊問題干涉中國內部事務。





據報，吐尼亞孜對法國和比利時的訪問亦已經取消。



中國足協主席涉嫌違紀違法接受調查

中國足球協會主席兼黨委副書記陳戌源，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。





中國湖北省紀委監委發出的通告指，除了陳戌源，中國足協秘書長劉奕、足協國管部部長陳永亮及前國家隊主教練李鐵，亦已因涉嫌嚴重違紀違法而正接受調查。





有報道指，66歲的陳戌源最近一次公開露面是上周四，出席中國足協有關反腐內容的警示會議。





而他原本計劃到佛山，參加星期一晚舉行的國家足球隊教練篩選專題工作會議，但最終沒有現身，昨日也未返回北京辦公。



新西蘭颶風釀兩死 全國救援行動持續

兩名死者在遇難時都身處北島東部的Hawke's Bay地區，包括一名在家中被山泥壓死的婦女，與及另一名伏屍在Napier一個的死者。





目前，救援行動在新西蘭全國各地繼續進行，雖然颶風造成的傷亡人數仍在點算，但由於不少城鎮和社區的聯繫已被切斷，估計傷亡數字可能會很嚴重。



美校園槍擊案釀3死5傷 槍手疑自殺

美國密歇根州大學校園，發生致命槍擊案，造成至少三死五傷。





警方稱，當地星期二在底特律西北約 145 公里的公立大學主校園內，一名槍手分別在學術大樓及工會大樓兩個地點開槍，並在犯案後一度潛逃。





而警方在大約4小時後找到槍手的屍體，並發現相信由他自己造成的槍傷，警方正調查襲擊動機。





案發後，大學亦要求在主校園就讀的大約 5 萬名學生停課 48 小時。



瓦努阿圖總理訪澳商討貿易及氣候

瓦努阿圖總理卡爾薩考抵達坎培拉，今次是自2018年以來首位在任總理到訪澳洲。





瓦努阿圖幾個月前 剛和澳洲簽訂安全協議 。卡爾薩考將會和總理艾巴尼斯以及反對黨外交事務發言人伯明翰會面，討論貿易及氣候變化等議題。





雙方在12月簽訂的安全協議，合作範圍包括災難救援、環境及資源安全、網絡安全、民航安全和執法等。



北領地本周起全境重新實施限酒令

新法案昨晚獲得議會通過，預計會在本周內生效。





在2007年實施受爭議的干預行動時受限制的原住民公共營地同偏遠社區，將會再禁止外賣酒精。





反對黨鄉村自由黨支持法案，但是反對黨議會領袖伯戈因（Josh Burgoyne）接受天空新聞訪問時，指責北領地首席廳長菲爾絲（Natasha Fyles）拒絕承認政府的錯誤。





伯戈因說：「北領地工黨政府去年7月造成酒精氾濫，導致罪案數字激增。而本周工黨在議會就出爾反爾，改變早前的政策，首席廳長完全不肯承認錯誤。」



綠黨促政府停止能源開採換取支持減排方案

綠黨領袖班特（Adam Bandt）發表聲明指，這個要求強調該黨支持修改保障機制，這是艾巴尼斯政府限制全國215個最大污染企業的重要氣候政策。





聲明說，該黨對這項政策有其他疑慮，但是最重要是保證不會再有新的煤礦和天然氣項目。



昆州受嚴峻天氣影響 東南部林火蔓延

昆州東南部 Myall Park 林火昨晚至少燒毀了20座建築物以及農業儀器。消防員正繼續試圖控制26,000公頃的大火範圍。





昆州消防及緊急服務隊已經將Kowguran、Myall Park 和 Hookswood 的警報下調到觀察戒備級別。服務隊協調員德Steve DePinto向7號台表示，控制火勢的行動非常艱巨。





「我們馬不停蹄，而昆州受到很大壓力。在昆州這些情況並非罕見，緊急服務隊昨晚出動應付了大概70宗事故。西南面有大火，而昆州是一個多元化的州份，可以同時間出現兩個極端的情況。 」





昆州繼續受到嚴峻天氣影響。氣象局在北部發出豪雨警告。預測 Cape York 半島會受到豪雨侵襲，並逐漸影響到東南面。



研究：蛇無耳朵仍能感知聲音

一項研究發現蛇可以聽到聲音，打破了以往對蛇是耳聾的認知。





昆士蘭大學的研究員Christina Zdenek博士表示，雖然蛇沒外耳道，但牠會對透過空氣傳播的聲波有反應，可能還會聽到人類的聲音。





她認為這項發現意味著，在叢林遠足時高聲講話，可能會驚動這些不速之客。



體育消息

今年開始實施新例的戴維斯盃（Davis Cup）網球錦標賽將於9月12日揭幕，但賽事由以往的主客制改為世界盃制而受大眾批評，但國際網球聯會主席哈格蒂表示，無意再變更比賽形式。





以往賽事的分組賽階段，參賽國家分別在自己和對手城市展開主客場比賽後，18支球晋級的國家球隊，會在同一個城市展開為期一周的決賽圈。





但新例下，大會只會設有一個世界組別，16個參賽國家將齊集主辦國，於7天內進行小組分賽事，再由八支勝出隊伍，進入最後淘汱賽階段爭取冠軍。



