今日大事（4月17日）

研究指澳洲未履行巴黎氣候協定減排承諾

新的氣候研究顯示，按照目前的進度，澳洲未能按原訂計劃履行《巴黎協定》承諾。





清潔能源投資集團（Clean Energy Investor Group）今天發佈的報告，概述澳洲要實現減排，以令全球氣溫升幅控制於攝氏1.5度以下，需要採取的額外措施。





清潔能源投資集團的行政總裁科貝爾（Simon Corbell）表示，如果澳洲要與這些全球承諾同步，就需要在全國能源市場努力進行協調。





「研究表明，澳洲需要努力協調以實現巴黎協定。雖然澳洲已取得進展，但如果要接近實現1.5度的目標下，有經濟的未來，就需要對國家能源市場進行更多投資。」





管理局的行政總裁阿切爾（Brad Archer）表示，澳洲需要技術上可行、成本效益高及受社會接受的淨零排放路線，以及加上比目前更大規模的「清除二氧化碳」減排計劃。





管理局所作的報告，是向政府提出如何可以達致減排承諾的建議。



環保人士因阻止運煤火車被起訴

有示威者爬上開往紐卡素港（Newcastle port）的運煤火車後，有 50 人被捕並被起訊。





在周日上午約 10 時，該火車在距離港口幾公里處被停下。





與氣候保護組織 Rising Tide 有關的數十人，爬上火車，用鏟子將煤炭從車上卸下，而其他人則在火車的走廊內提供支援。





被捕者中，有 47 人收到未來出庭通知，罪名包括妨礙鐵路列車、進入圍封土地和干擾商業活動。



業界籲當局豁免更多護老院駐院護士要求

總理艾巴尼斯為聯邦政府實施新的高齡護理改革措施，提出辯護。





從 7 月 1 日起， 所有護老院都必須有一名駐院註冊護士七日24小時當值 。有護老行業的最高機構，要求聯邦政府對有關政策更寬容。





一些位於偏遠地區的小型護老院，由於政府承認這些護老院在期限前不能達到要求，因此可豁免新規定。





但艾巴尼斯就表示，近九成的養老院已達致要求。





「政府現正與高齡護理委員會密切監察政策，他們有信心繼續推行，讓大家可以接受適當的護理，政府的改革行動是正確的做法。」





不過，老年和社區護理提供者協會的Tom Symondson向澳洲廣播公司表示，有必要提供更多的豁免。





「政府和監管機構需要知道事實，就是在整個國家、各個行業都存在勞動力短缺，而不只是護老行業。所以要憑空變出註冊護士是做不到的。」



墨爾本成全澳人口最多城市

統計局更新2021年的人口普查數據後，墨爾本隨即成為澳洲國內最大的城市。





2021年的人口普查修改了城市的邊界，將Melton區包括在墨爾本之內，令墨爾本的人口增至近 4,900,000人，多出雪梨些少。





統計局指，主要原因是因為墨爾本西部邊緣的人口迅速增長。





大雪梨區的人口仍然多於大墨爾本區，不過，預計這個情況只會持續幾年。



美國周末7宗槍擊案釀13死數十傷

美國在周末發生至少7宗致命槍擊案，至少有13人死亡，數十人受傷。





其中阿拉巴馬州Dadeville市發生的槍擊案，造成4人死亡、多人受傷。事發在當地星期六晚一個生日派對，報道指，死傷者大部份是青少年，暫時未知開槍動機以及是否有人被捕。





另外，在明尼蘇達州波普縣，警員到一個住宅處理一宗報案時，遭到一名男子槍擊，導致1名警員喪生，兩人受傷，槍手已被擊斃。



蘇丹爆發內戰 警告國際勿干預

東非國家蘇丹的政府軍同武裝組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）連續第2日在首都喀土穆及多個城市爆發激戰。





有報道指政府軍佔據上風，現時死亡人數已增至61人，其中包括三名聯合國工作人員，另有超過670人受傷。





今次是自 2019 年雙方聯手推翻總統Omar Hassan al-Bashir以來首次爆發激戰。





阿拉伯聯盟召開緊急會議，蘇丹特使Al Sadiq Omar Abdullah警告國際間不要干涉，要由蘇丹人自決未來。





「蘇丹必須申明，現正發生的事情是一個內部問題。同時蘇丹需要阿拉伯國家盡一切努力，協助平息該國的局勢。」





聯合國、歐盟及非洲聯盟等國際組織呼籲衝突雙方立即停火，透過對話解決危機。



印尼軍營救被掳新西蘭機師與分離勢力交火

印尼軍方表示，昨日部隊在巴布亞地區與分離主義份子交火，有一名部隊人員喪生。





昨日部隊正在附近搜索相信是新西蘭機師梅爾滕斯（Phillip Mehrtens）被關押的地點，他在今年 2 月被分離主義份子綁架。





軍方發言人維喬喬諾（Julius Widjojono）表示，雖然他們會繼續進行營救工作，但惡劣的天氣是阻礙行動的最大障礙。





「天氣狀況是執行任務的最大障礙。我們知道機師所在的位置，行動亦已升級，但巴布亞的天氣狀況真是難以預測。」





近年來，叛亂份子繼續爭取巴布亞獨立，並與印尼部隊發生越來越劇烈的衝突。



布基納法索政府軍遇襲釀40死33傷

布基納法索政府表示，政府軍和志願軍在當地星期六受到身份不明的狙擊手偷襲，造成 40 人死亡、33 人受傷。





襲擊發生在北部同馬里邊境相距不遠的Ouahigouya鎮附近的一條村落，該區被伊斯蘭武裝份子佔領，過去多年來已不斷發動襲擊。





九天前，亦有槍手在北部兩條村莊擊斃 44 人。



中國新任防長首選俄國出訪

中國國務委員兼國防部長李尚福訪問俄羅斯，總統普京在克里姆林宮與他會晤。





李尚福表示，他選擇俄羅斯作為自己進行的首次國外訪問，是希望強調兩國關係的特殊性和戰略意義，他又形容兩國關係非常穩定。





而普京則表示，俄中兩國正積極進行軍事部門之間的合作，定期互換信息，並在遠東地區、歐洲、以及海陸空的不同戰區舉行聯合軍演。





與此同時，歐盟外交及安全政策高級代表博雷利說，歐洲與中國的關係取決於北京的行為，他強調台海和平與穩定才是符合歐盟利益。





德國支持礦產國家減少對中國依賴

德國政府表示，全球最大的貿易展覽會本星期在漢諾威舉行，希望可以支持礦產豐富的國家的加工工業。





總理朔爾茨在展覽上承諾，未來將與智利、印尼和納米比亞等國家進一步開展經濟合作，以減少它們對中國的依賴。





德國亦正減少對中國的依賴，特別是在鎳和其他主要礦產方面。





朔爾茨表示，他亦支持歐盟和印尼達成自由貿易協定，雙方自 2016 年以來一直就該協定進行談判。





德國經濟部長哈貝克和印尼經濟部長簽署了一項聲明，進一步推動兩國之間的經濟合作。他認為，下一個合邏輯的步驟，就是歐盟與印尼之間達成自由貿易協定。



維州擬削減醫療預算 業界指服務將受壓

維州政府考慮從保健計劃中削減數百萬元預算，有關決定遭到社區衛生組織批評，指會增加醫院的壓力並導致失業。





州長安德魯斯為削減開支辯護，稱他們的目標是減少資助變「雙倍」。





維州醫療保健協會（Victorian Healthcare Association）表示，衛生部門在上周五聯繫業界，警告在 5 月維州財政預算前即將削減開支。





醫生改革協會主席Tim Woodruff醫生表示，這是一項「可恥的政策」，會對重要的前線服務造成壓力。





公共醫療服務最高機構表示，大約 45 個社區醫療服務將受到影響。





目前尚不清楚哪些類型的計劃會受影響，但可能包括鼓勵健康飲食或減少吸煙和減少吸電子煙的計劃。



建築商倒閉苦主示威 要求維州政府介入

受 澳洲承建商Porter Davis倒閉 影響的苦主，要求就數十萬元的未完工房屋按金損失要求賠償。





有數十名苦主昨日於維州國會外舉行抗議，身為兩子之父的維穆拉（Anil Vermula）是參加者之一。





維穆拉表示，他犧牲了三年時間才存到 33,000 元的按金，在墨爾本西部的 Tarneit 買到屋，但不知道他是否還能拿到這筆錢。





「我們現在不知道該怎麼做。清盤人指按金已沒有了，還有誰可以幫助我們？」





當局正在調查Porter Davis未為其客戶購買保險，是否違法。



新州財長：民眾要為慘淡前景做準備

新州財長穆克希表示，該州的預算案面臨重大的經濟挑戰和難以避免的壓力，其中包括一個網絡安全機構在兩年來都沒有獲得營運經費。





州長柯民思在上周對前州政府在地鐵項目超支作出批評後，穆克希提醒民眾要為慘淡的財務前景做好準備。





穆克希在今日承認，政府需要做出艱難的決定，他在選舉期間曾經承諾新州的債務狀況，將不會差過前兩黨聯盟政府。



西澳北海岸將迎罕見日全食

罕見的日全食現象即將出現，屆時太陽就如從天空中消失，白天變成黑夜。





預計在周四將有數萬名來自國際和全國的天文愛好者，前往西澳海岸的偏遠半島Exmouth觀賞。





日全食下，月亮將在列入世界遺產景點的寧格魯珊瑚礁（Ningaloo Reef）上，投下 40 公里寬的陰影。





澳洲天文學會表示，這是罕見而壯觀的現象，要太陽、月球及地球完美排成一條直線，需時大約三小時，在西岸時間上午 11 點 29 分開始，完全黑暗將持續約一分鐘。



體育消息

英超聯賽，榜首的阿仙奴因被韋斯咸迫和2比2而失分，現時阿仙奴31戰得74分，在積分榜領先第二位的曼城4分，但多踢1場。



