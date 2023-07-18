今日大事（7月19日）

維州放棄主辦英聯邦運動會

維州宣佈放棄主辦2026年英聯邦運動會之後，新州州長柯民思（Chris Minns）表示雪梨不會考慮接手主辦。





維州州長安德魯斯 （Daniel Andrews）昨日宣佈由於成本超出預算，決定放棄主辦英聯邦運動會。





柯民思表示，新州政府唔願意在目前的財政狀況下接辦運動會。





柯民思表示，新州政府亦要負擔歷來最高的債務，他不會承諾接辦一個他無信心可以完成的龐大計劃。他亦表示新州政府與公眾目前經已面對極大壓力。





2026年英聯邦運動會原定在維州多個偏遠地區舉行，原本預算經費約為 26 億元。但安德魯斯昨日表示，重新估計將要耗資 60 至 70 億元，較本來大增接近兩倍，認為對於一個 12 天大型活動而言花費過大。他表示會把資金改為向偏遠地區投資，用作房屋、體育設施及旅遊業。



澳、中財長四年來首次會面

財長查默斯 （Jim Chalmers）同中國財政部長劉昆會面，成為兩國財長四年來首次歷史性會面。





查默斯在印度出席20國集團財長及央行行長會議期間，會藉機與劉昆會面。





這次是自2019年6月以來，澳洲財長同中國財政部部長的首次會面。





查默斯形容兩人對話友善及流暢，而兩人商討過穩定中澳外交關係的問題。



美國軍艦抵澳 標誌美澳聯盟重要一步

美國軍艦坎培拉號 （U-S-S Canberra）抵達澳洲，準備參與今個月22號 (22/7) 舉行的正式投入服役儀式，標誌住美澳聯盟的重要一步。





這艘美國軍艦以澳洲首都以及前澳洲軍艦堪培拉號命名，前堪培拉號在二次大戰時被擊沉，艦上84名澳洲人遇難。





美軍堪培拉號的克勞福德準將 （Commodore Marc Crawford）指是次投入服役儀式顯示出美澳聯盟是「堅定不移」。





克勞福德說：「雙方齊手創立的合作同相互操作性，不單是一個聯合力量，更是一個聯盟力量。」他認為從而可以向區內發出一個戰略訊息，顯示出美澳兩國銳意維持一個自由開放的印太區。



原住民之聲入憲小冊子已經公佈

原住民之聲入憲公投的官方宣傳小冊子已經公佈。





選舉委員會在網站上發佈小冊子，內容包含支持和反對雙方各2000字的理據。小冊子將會在公投舉行前至少兩星期派發到所有住戶。





支持陣營呼籲公眾投票「為原住民及托勒斯島民以及所有澳洲人建造更美好的未來」。





總理艾巴尼斯指在收窄原住民差距的19個目標中，目前只有4個達標，所以必須有所改善。





而反對陣營就警告會有法律風險。處理反對黨領袖利蘇珊 （Susan Ley）指總理只係要求國民信任他們，而無向國民交代詳情，並不足夠。



歐洲高溫或再創記錄

聯合國轄下的「世界氣象組織」表示，歐洲的氣溫、可能會打破兩年前西西里島錄得攝氏48點8度的記錄。





預計不但地中海地區的氣溫、將持續逾攝氏 40度，北美、亞洲及北非亦將出現持續嚴重高溫的情況。目前，歐洲的東及南部、亞洲及美國大部分地區的熱浪正在加劇。





「世界氣象組織」關注極端高溫組的高級顧問奈恩 (John Nairn) 表示，目前的情況正反映全球變暖的結果。





奈恩說：「高溫會持續一段時間，必須要就修復氣候作出更多行動，以改變此問題。



希臘西北部山火肆虐

希臘首都雅典西北部、山火繼續肆虐。





由於陣風時速達 70 公里，使兩場大火向雅典郊外的一個避暑勝地擴散，希臘當局向至少 6 個海濱社區，發出疏散令，大火亦迫使當地的高速公路關閉，度假屋被毀，大風亦將火焰吹向山坡的矮樹林及松樹林一帶。





消防局發言人阿托皮奧斯(Yiannis Artopios)表示，強烈而多變的大風，加上兩宗火災現場的山區地勢，都減緩消防工作的進展。





阿托皮奧斯表示：「消防當局已用一切方法、阻止野火蔓延至高速公路。 但由於該地區的天氣條件非常惡劣，導致山火持續蔓延至國家高速公路附近，目前消防隊員正於地面和空中一直努力工作，以遏制這一場山火。



俄國警告將糧食輸出烏克蘭將有後果

克里姆林宮發言人「佩斯科夫」（Dmitry Peskov）昨日警告話，若有人在未有俄羅斯協助下，繼續幫助糧食從烏克蘭流出，將會有風險。





俄羅斯前日已暫停黑海糧食協議，除非國際能滿足，將俄羅斯糧食和化肥出口的要求。烏克蘭的西方盟友及聯合國均表示，俄國暫停出口的決定，係「不合情理」。但佩斯科夫就此提出強烈反對。





佩斯科夫說：「俄國完全不同意有關說法。」他表示雖然有關俄羅斯的協議條款並未獲執行，但俄羅斯已履行自身義務、並多次延長了有關出口協議，他又表示，在這種情況下，歐洲國家的立場、更應該被形容為「不合情理」。



美國國防部長重申支持烏克蘭立場

美國國防部長奧斯汀，在烏克蘭國防聯絡小組的一次網上會議發表講話時，重申美國及盟國在俄烏戰事中支持烏克蘭的立場。





奧斯汀亦指，由俄羅斯總統普京發動戰爭、繼續造成可怕同流血的傷亡。他重申，烏克蘭爭取自由的鬥爭，是一場馬拉松，而並非短跑，而美國正為烏克蘭提供防空及彈藥等關鍵戰力，他們並不會鬆懈。





有關聯盟於2022 年成立的，並由 54 個國家組成，旨在應對俄羅斯入侵烏克蘭的戰事。 小組會定期舉行會議，協調對烏克蘭的支援。



北韓向東發射導彈

南韓和美國昨日舉行核磋商小組首次會議後。南韓軍方表示，北韓於今早凌晨、向東海發射彈道導彈。日本傳媒引述政府官員報道，北韓可能發射多於一枚的彈道導彈，並指，相信導彈已全部落入日本專屬經濟區外的海域。南韓軍方正對這次發射進行分析，以了解導彈的類型。





另一方面，一名美國公民，據報在參觀非軍事區期間，在未經批准下穿越兩韓邊境、而可能已被平壤當局拘留。





南韓《東亞日報》亦引述軍隊的消息稱，相信涉事者為美國陸軍二等兵「金特拉維斯」(Travis King)，但暫時無法核實有關消息真偽。



香港特首歡迎新任命國安公署署長

香港特首李家超歡迎「中國國務院」、任命前中國國家安全部副部長「董經緯」，為中央駐港維護國家安全公署署長。





李家超亦表示，香港特區政府將繼續與「國安公署」保持緊密溝通和合作，竭盡所能執行《香港國安法》，履行香港特別行政區維護國家安全的責任和義務。





根據《香港國安法》第49條，駐港國安公署的職責，包括，分析研判香港維護國家安全的形勢，就維護國安的重大戰略和重要政策、提出意見和建議；國安公署亦會監督、指導、協調及支持香港政府履行國安法職責；以及收集分析國家安全情報信息；同依法辦理危害國家安全犯罪案件。



旅遊巴在越南中部失事 至少4名中國公民死亡

中國當局證實，一輛載有中國遊客的旅遊巴、在越南中部「慶和省」失事翻側，至少有4名中國公民死亡，傷者已送院救治。





中國駐胡志明市總領事館證實，載有21名中國遊客的旅遊巴，昨日從「林同省」「大叻市」出發，途經慶和省的「慶黎山口」時失事。當地傳媒指，警方將對旅遊巴司機作進一步調查，以確定事故原因。





領事館發言人亦指，已啟動應急機制，並已安排人員前往當地協調救援。



當局將研究法庭審理國安時秘密審訊權力

有關當局由今日起，會在坎培拉舉行兩日聆訊，就澳洲法庭審理有關國家安全問題時舉行秘密審訊的權力作出審理。





國家安全法律監察獨立專員唐納森 （Grant Donaldson）將會聽取政府官員、情報機關負責人、檢控官、同人權倡議者的作供。





在一宗涉及前軍事情報人員化名J證人進行的秘密審訊之後，唐納森表示關注。





這名前情報人員被控洩漏有關一名澳洲人涉嫌在東帝汶進行間諜活動，而他被判刑而相關的法律程序完全未有公開。





後來J證人採取法律行動，起訴監獄向警方透露他正在撰寫自傳，才令事件曝光。



澳國際發展及太平洋事務部長到訪巴布亞新畿內亞

國際發展及太平洋事務部長康羅伊 （Pat Conroy）正在巴布亞新畿內亞訪問。他發表聲明指出，今次是他過去12個月內第五次到訪當地，並會進一步加強兩國之間的聯繫。





在今次行程之中，他會出席一個支持巴布亞新畿內亞爭取舉辦全國欖球聯賽 (NRL) 的晚宴，在應總理馬拉佩 (James Marape) 以及爭取舉辦聯賽委員會主席桑克 (Wapu Sonk)的邀請出席晚宴。



體育消息

環法單車賽車，衛冕冠軍丹麥車手温加德(Jonas Vingegaard) 在第 16 賽段、以 32 分 36 秒的成績首名衝線，亦令温加德同暫居第二對手樸加查，在時間總分上的差距，從 10 秒擴大到 1 分 48 秒。



