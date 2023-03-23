今日大事(3月24日)

聯邦政府昨公佈原住民之聲入憲公投問題最終措辭

聯邦政府昨日公佈 原住民之聲入憲公投 問題的最終措辭。





在今年較後時間，澳洲將舉行全民公投，問題將會是：「一項建議中的法律：要修改憲法來建立原住民及托勒斯海峽島民之聲，以承認澳洲的第一民族。你是否批准這建議中的修改？」





在總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）宣佈問題的時候，原住民事務部長貝妮 (Linda Burney) 表現出激動的情緒。





她表示，建立原住民之聲，將可確保原住民及托勒斯海峽島民能對影響他們的事情有發言權。





貝妮指「今天 (星期四) 確實是一個具有歷史意義的一天。今天，我們透過原住民之聲就在憲法上承認原住民這條漫長旅程中，向前邁進一大步。昨晚 (星期三)，全民公投制度法案在兩黨支持下於參議院獲得通過，表明憲法承認原住民地位應該超越政治。在憲法承認原住民及托勒斯海峽島民是一個簡單但有力的行動。」



反對黨促公開律政部對原住民之聲公投問題措辭建議

聯邦反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 表示，當局仍未提供詳情，有關原住民之聲這個機構如何運作，以及修憲會有何法律影響。





他亦聯同反對黨律政事務發言人李瑟 (Julian Leeser)，要求政府公開律政部首席法律顧問對問題措辭的建議。





達頓指，總理絕對有必要公開律政部首席法律顧問的建議。他說，有傳媒報道指，首席法律顧問對公投問題的字眼有所擔憂，即使做了一些微調，但據他了解有關改變並未足以解決首席法律顧問的顧慮。





自由黨將會開會決定對入憲公投的正式立場，而國家黨已經表明反對。



更多內容 原住民之聲公投問題公佈 若通過將在國會政府設代表

澳洲社會服務聯會對原住民之聲取得進展表歡迎

而澳洲社會服務聯會 (Australian Council of Social Services) 則對原住民之聲取得的進展表示歡迎。





聯會的行政總監戈爾迪 (Cassandra Goldie) 表示，在《發自內心的烏魯魯宣言》被發表６年後，很興奮終於可以見到有關工作可以開展。





戈爾迪說，讓我們傾聽、確保我們在這段通往全民公投的道路上，與澳洲第一民族一起同行，並投下贊成票。他指，毫無疑問，正確的一票就是贊成票。





戈爾迪表示，重要的是，要開始與原住民領袖及大家的親人朋友開展討論，以推動公投。



更多內容 首都領地政府支持將原住民之聲入憲

有團體指政府制訂原住民議會之聲時諮詢不足

南澳的原住民土地權倡議者表示，當地州政府未有在制訂原住民議會之聲的時候，進行足夠廣泛的諮詢。





南澳原住民土地權服務 (SA Native Title Services) 行政總監托馬斯 (Keith Thomas) 表示，南澳引入原住民議會之聲是非常重要，但他們對有關計劃的模式及結構有所憂慮。





托馬斯指他們擔心的是，州政府未有諮詢原住民土地權持有者，他們最低限度應能被包含在架構中的地區層面，因為他們實際上是贏得原住民土地擁有權的人士。他們曾經經歷漫長的法律程序才被確認為某個土地的傳統土地擁有人，如今他們又要經歷其他人在他們的土地上發言及指手劃腳的情況。





托馬斯說，有部份原住民土地權擁有人由於是被盜的一代，或因為被帶離自己原有的土地而在其他州份居住，故此被剝奪參與原住民議會之聲這個過程的權利。



學者：應在教育課程傳授更多原住民觀點知識

一個專家小組建議改變大學教育學系課程的教學方式，並同時根據學生的多樣性、輟學率及就業成果評估有關學位的質素。





拉籌伯大學 (La Trobe University) 的教育學院院長巴布薩斯 (Joanna Barbousas) 表示，應該向有意成為教師的學生傳授更多關於原住民觀點的知識。





巴布薩斯說，變革的關鍵部份是在於推動的因素。社會公平、原住民觀點及原住民知識，是教育中社會公平的核心。她說，這些都是相當複雜的概念，但在教育學位中包含這些範疇，將能讓學生有實踐的機會。





此前，有數據顯示，修讀教育學位成為教師的人數，在過去十年下跌了約 23%。



新州州議會選舉明舉行

新州合資格選民將在明天 (星期六) 前往投票站參與州議會選舉，決定未來至少四年將由哪個政黨執政州政府。





現任州長佩洛德 (Dominic Perrottet) 的目標，是為兩黨聯盟贏得連續第四個執政任期，而反對黨領袖柯民思 (Chris Minns) 則希望帶領工黨贏得自2007年以來在新州的首場勝利。





今年州議會選舉，選民心目中的關鍵議題，包括生活開支、住屋及公共服務私有化。





佩洛德在接受 SBS 新聞訪問時表示，他曾帶領新州度過洪災、林火以及新冠病毒疫情，作為前財長的他最有能力繼續帶領新州政府。





佩洛德說，他認為政府的往績能證明兩黨聯盟在經歷困境時的能力。他說，正當我們面對通脹飆升、利率不斷上調等的經濟挑戰，強大的財務及經濟管理策略將有助新州再次渡過這個時期。





工黨領袖柯民思則向 SBS 新聞表示，需要更換政府來解決澳洲民眾日益增加的財務壓力負擔。





柯民思說，現任新州政府執政下生活開支出現爆炸式增長。他們已經連續執政12年，而道路收費、稅收、罰款及其他費用，通通都飆升至破紀錄高位。



TikTok行政總裁周受資接受美國眾議院委員會質詢

隨住外界擔心由中國擁有的視頻共享應用程式TikTok 會 收集美國用戶數據及對內容 作出審查，美國眾議院委員會，正向TikTok的新加坡籍行政總裁周受資（Shou Chew）作出嚴厲「質詢」





一名資訊科技界議員約翰遜（Bill Johnson）、質疑周受資是否在明知TikTok有審查功能但向委員會說謊，周受資又被問及有沒有要求公司的技術人員、修改有關源代碼。」





周受資則回應「程式是由第三方專家監控，沒有其他公司會更透明」。





早前，亦有人呼籲應全面禁止在美國使用該手機程式，因為擔心程式可能已經成為中國政府的「工具」，內容亦有危害兒童心理健康的潛在風險。



中國外交部：澳英美三國不要走錯誤的路線

中國再次重申對澳洲獲得能潛艇協議的關注。





根據總理艾巴尼斯上星期同 澳英美軍事聯盟簽訂協議 ，美國將從2030年開始向澳洲提供8艘核能潛艇。中國外交部發言人汪文斌指，促請三國不要走錯誤的路線。





汪文斌表示，澳英美正進行一項西方陰謀，包括力推核能潛艇合作、及脅迫國際原子能機構對協議作支持，中方已對此表達嚴重關切和堅決反對。



儲備銀行：未來幾年租金或維持居高不下

澳洲儲備銀行警告，在未來幾年出租物業的租金可能依然維持居高不下的情況，而需求亦會一直大於供應。





儲銀的三月份公告顯示，房屋建設及投資速度放緩是導致這個情況的驅動因素，繼續逼使租金上漲及空置率維持低位。





目前，所有首府城市的空置率都低於1%。而澳洲統計局亦表示，租金較2022年上漲了4%，升幅是十年以來最高。



財長預料政府將能再次由商品價格上升中獲取收益

聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers) 表示，預料政府將能再次由商品價格上升中獲取收益，但估計收入將較去年十月公佈的聯邦財案中有所減少。





他昨日 (星期四) 在坎培拉向澳洲商業委員會發言時表示，他預計收入將受商品價格上漲及低失業率而大大受益。





但他堅稱，政府將致力於限制開支，因為大多數商品驅動的修訂將回到預算的水平。





然而，移民重返澳洲的速度亦較預期為好，預料今個財政年度海外淨移民人數將達到至少 30 萬人。





他表示，五月公佈的聯邦財案將著眼於負責任地提供生活開支紓困措施、投放資金於經濟增長及增加生產力、加強醫療護理及基本服務，以及其他範疇。



聯合國最新報告：水源短缺如疫病威脅健康

聯合國一份最新報告警告，水源短缺正成為一如疫病的地方性健康威脅。





報告顯示，四分之一的人，要依賴不安全的飲用水，而近四分之三在近期出現的自然災害，亦與水有關。





報告亦預計到2050年，全球對水源嘅需求、將增加40%以上。





而聯合國亦剛舉行近半個世紀以來、首次「水資源會議」，秘書長古特雷斯（ Antonio Guterres）在會上呼籲各國應共同努力，來應對過度消費及氣候危機等問題。





古特雷斯指，飲水是基本人權，亦是塑造更美好未來的一項必須共同發展的目標。但水資源現正嚴重短缺。全球正因為過度消費、以及「不可持續的發展」，已近乎吸乾人類賴以生存的水源，全球變暖亦同時會將水源蒸發。



歐盟成員國峰會討論是否在未來一年向烏克蘭送砲彈

歐盟成員國領導人，正在布魯塞爾（Brussels）展開為期兩天的峰會，其中一個主要議程，將會討論是否批准在未來12 個月內、向烏克蘭送出100萬杖砲彈的協議。





愛沙尼亞總理卡拉斯（Kallas）提出一個類似疫情期間用於購買疫苗的計劃，希望各國以聯合採購方式，購買這批砲彈，她亦強調需要盡快解決烏克蘭問題。





卡拉斯指，關鍵是快速向烏克蘭運送彈藥，因為這樣，可能會改變戰爭的結果。但歐盟各國，亦有需要補充砲彈的庫存，而他認為最好的優先次序，是先向烏克蘭運送武器和彈藥，然後再補充庫存。如果可以同時進行就更好。但要取決於各國國防工業生產力。





在峰會期間，聯合國秘書長安古特雷斯（Antonio Guterres），亦將同歐盟領導人會面，烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy ）就將會通過視象方式參加會議。



Menindee附近魚類死亡善後工作出現延誤

在新州遠西部 Menindee 小鎮附近大量魚類死亡 的清理善後工作一直出現延誤。





應急響應小組一直未能將所需的關鍵設備運到當地，進一步激發當地民眾的怒火。





76 歲居民赫爾姆斯 (Barry Helms) 表示，仍然記得那條本來很健康的Darling-Baaka 河流。





赫爾姆斯說，小時候，他們經常在夏天每天在河水中游泳，大家都經常來這裡，釣魚、煲水、飲酒、暢泳。而在游泳的期間，更可以飲用河水。





當地今天將進行另一場市政廳會議。



獨立參議員試圖搗亂跨性別議題演講被警員制止

獨立參議員索普 (Lidia Thorpe) 試圖搗亂一個跨性別議題演講而被警員制止。





來自英國的反跨性別權利倡議者 Kellie-Jay Keen-Minshull，又名 Posie Parker，在國會大樓外的草坪演講，反對跨性別女性進入女性限定的場所。





索普批評她有跨性别恐惧症，一邊高呼「澳洲不歡迎你」，一邊試圖上台打斷演講，但被現場警員制止。





而同樣參加反對演講示威的綠黨參議員賴絲 (Janet Rice) 則形容反跨性別人士為「偏執狂」，又指對方人數甚少，所高呼的口號能被輕易蓋過。



更多內容 反同組織與性小眾人士雪梨教堂外爆衝突 兩人被捕

不滿改革提高退休年齡 法國多地抗議持續

政府的新改革，將退休年齡從62歲提高兩年——即國民今後要到64 歲才能獲得養老金。有不滿改革的機場員工，封鎖巴黎戴高樂機場一個航運大樓，迫使旅客要徒步前往停機坪。罷工亦令火車主要中轉站聖拉扎爾（Saint-Lazare），只有約三分之一的火車運行。





有部份乘客表示，他們已經有心理準備交通會受阻，但他們認為爭取權利、比日常交通(通勤)更重要。



體育消息

國際田徑運動管理機構「世界田徑聯會」宣布，已決定所有在青春期後、由男性轉變為女性的跨性別運動員，將不獲參與女子組田徑賽事資格，決議將於今個月底 （3 月 31 日]）生效。涉及項目包括田徑、越野跑、公路跑、競走、山地跑及極限跑。





世界田聯主席高爾（Sebastian Coe）今天（星期五）上午向媒體宣布有關消息。作為前運動員同保守派議員的高爾亦表示，雖然在國際職業賽事暫時無已知的跨性別運動員參加、但他指，如果科學不足以證明、有需要去要求變性運動員維持使用睾丸激素抑制劑，聯會亦認為，有需要保護女性項目參賽條件。





高爾又指，有關決定可能會隨時改變，聯會亦將成立一個由跨性別運動員擔任主席的工作組、來研究田徑業界的跨性別包容問題。





