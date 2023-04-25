今日大事（4月26日）

拜登宣佈參加明年總統大選尋求連任

拜登正式宣佈將在明年參與美國總統大選，尋求連任。





今日剛好亦是他上次宣佈參選的四周年，他發佈了一段3分鐘的短片，希望選民給他更多時間來完成總統工作。





拜登表示，他四年前競選總統時，講過會為美國人而戰，現在仍然不變。「但美國現在面臨的問題，就是在未來會有更多或更少的自由，有更多或是更少的權利。我很清楚我想要怎樣的未來，所以就更加不應該滿足於現狀，而要尋求連任。」





現年80歲的拜登，是美國史上年紀最大的總統。



蘇丹衝突雙方臨時停火 各國加緊撤僑

同時，各國在蘇丹撤僑工作仍在繼續，目前已有至少數千名來自不同國籍的人，坐飛機及輪船逃離當地。首批撤離希臘僑民抵達雅典以西的一個空軍基地，有人要由擔架抬上救護車。





一名在戰鬥爆發前兩天抵達首都喀土穆的印度旅遊博主Maheen，逗留當地40幾日後，昨日亦隨其他人逃離往南約130公里的疏散中心。





他向SBS世界新聞描述當地的情況：「設施內的人都不知道何時可以返回家園。而過去三日也有好多人來到。目前我們似乎都感到絕望，有些人可能無夠充足的現金，只能自已煮飯，留在營地度日。」



英國派出更多航班赴蘇丹撤僑

英國第一班撤離公民的包機，此前已從喀土穆附近的一個空軍基地飛往塞浦路斯。





辛偉誠說：「從戰區撤走英國人，是政府的首要任務。英國要確保所有疏散行動都是以有效及安全的方式進行，而最佳的召集及前進的路線，仍需要取決於地面情況。第一班飛機已撤走當時身處機場每名合資格的英國人，今晚和明天會有更多航班。」





另一方面，世界衛生組織表示，位於喀土穆的蘇丹國家公共衛生實驗室已被衝突中其中一方控制並用作軍事基地，當中人員亦被驅離。





由於實驗室儲存了小兒麻痺症、麻疹和霍亂等病原體樣本，以及血液庫存，世衛擔心情況極度危險，可能出現生化危機，但他們未有透露實驗室現時由哪一方控制。



英聯邦秘書長訪澳 促重視氣候變化

英聯邦秘書長斯科特蘭（Patricia Scotland）指氣候變化是太平洋區較小島國面對的頭號問題。





他敦促澳洲和其他國家加強撥款給一個氣候災難基金，幫助這些天災首當其衝的較小國家。





「這個是每一個家庭成員，無論是大、中、小（國家）都要解決的問題，因為對我們的威脅都是無所不在。只要看看對我們所有人的生活的影響，是令人非常苦惱。」





斯科特蘭正到訪太平洋區，目前正在澳洲訪問。



【財案2023】聯邦政府料改革藥物津貼

聯邦政府今日會宣佈在下個月公佈的財案裡面大幅改革藥物津貼計劃。





在新改革之下，數以百萬計的國民可以一次過購買兩個月供應量的藥物，而非只可以購買一個月供應量。





新政策預計是針對有長期病患者，並適用於320種在津貼計劃之下的藥物。



當局擬投資逾25億元發展遠程武器

國防部長馬利士 (Richard Marles) 透露，澳洲計劃投資超過25億元發展生產遠程武器的能力。





馬利士指烏克蘭戰爭明確顯示出有這些武器的需要。「必須要在澳洲發展生產能力，這個是第一步。到目前為止，上屆政府都無真正撥款有意義這開展生產能力。而新政策會有重大分別。」



業界籲增TAFE資助重建職業教育地位

預料一個國會聆訊的證供會顯示，必須要急切加強TAFE工業學院的資助，以重新建立學院的首要職業教育地位。





聆訊正在研究工業學院的聲譽，澳洲教育工會呈交意見書，指出有明顯及急切需要重建對學院同職業學生的尊重。





意見書指出，要有平等的政策同資源，先可以得到平等的尊重。





就業、教育、及培訓委員會今日會在坎培拉進行公開聆訊。



維州私院遭網絡攻擊 醫護獲額外薪酬

墨爾本一些被牽涉在一宗網絡攻擊的醫護人員，將會有17日時間達成協議，安排如何退還額外獲得的薪酬。





Cabrini Health 屬下在 Malvern、Brighton 同 Elsternwick私家醫院的員工，本周接到通知信，要在6月30號之前退還。





通知信內容指 Cabrini Health 的排班系統出現技術問題，導致醫院網絡裡面一些員工獲發額外或者不足的薪酬。



參院調查西澳原住民婦女謀殺案

一個調查原住民婦女被謀殺的聆訊今個星期在珀斯舉行，為期兩日。





這個參議院聆訊將會聽取受害者家人的證供，受害者包括被謀殺或失蹤原住民婦女同兒童。





據全國統計，原住民及托勒斯島民婦女因為家暴入院的可能是非原住民的32倍。





聆訊委員會成員、西澳綠黨參議員Dorinda Cox認為這個是調查原住民婦女同兒童失蹤或者謀殺率偏高問題的機會，並且應該一早就進行。



澳新原住民首次參與珀斯澳新軍團日儀式

在珀斯一個獨有的儀式，市內的澳洲原住民Noongar和新西蘭毛利社群聚首一堂，向澳新軍人致敬。





超過一千群眾在珀斯最高法院花園內參與這個澳新軍團日儀式。





儀式首先由毛利社群演出一個振奮的哈卡舞蹈，然後由 Noongar 社群以歡迎舞蹈回應。





今次是第二次舉行澳新軍團日原住民儀式，主辦者希望能夠列入主流的黎明儀式內。





Noongar表演者Shannon Kearing講出他的心聲：「最難受的是他們當時不被視為公民，或者在自己的國家被列為公民，而要到另一個國家為自由而戰。現在回想起來非常難受，理解到當時他們的想法，知道自己可能無法返回家園。」



維州擬為馬奎爾神父舉行州葬儀式

維州政府宣佈為上星期離世的馬奎爾（Bob Maguire）神父舉行州葬儀式。





州長安德魯斯（Daniel Andrews）宣佈會舉行官方儀式向他致敬，而葬禮日子暫時未定。





他的家人同馬奎爾神父基金會將會安排葬禮。



英指國安法惡化新聞自由 中港斥干預抹黑

中國外交部強烈反對英國國會「跨黨派香港小組」發表的香港媒體自由狀況報告，指對方以新聞自由做幌子、大肆破壞香港法治，干預香港事務和中國內政。





報告亦要求英國政府介入本身是英國公民的壹傳媒創辦人黎智英一案， 並向港府交涉，要求放人。





香港特區政府在回應有關報告時指，英國假借新聞自由之名，對香港落實國安法、維護法治等情況的顛倒是非和污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。



俄羅斯出任聯合國安理會輪值主席國

俄羅斯利用其聯合國安理會輪值主席國的身份，指責西方試圖破壞多邊主義目標，以謀取自身利益。





俄國外長拉夫羅夫指，美國及盟友已將世界帶到「一個極其危險的時刻」，並稱全球目前風險水平可能已差過冷戰時期。





與此同時，拉夫羅夫已把聯合國秘書長關於糧食協議的信函，轉交給總統普京。





該協議於去年7月由聯合國和土耳其促成，旨在解除滯留在烏克蘭被封鎖和佈滿水雷的港口的貨物，及緩解各地的食品價格上升問題同飢荒的威脅。





但拉夫羅夫在聯合國總部的簡報會上表示：「為了消除俄羅斯化肥和穀物出口壁壘，聯合國已經盡了力，但仍然不足夠。 」



肯亞邪教絕食釀89死 總統指恐怖主義

肯亞一個被認為是邪教組織的基督教會，發生有信徒疑似受迷感而「絕食殉教」的慘劇，涉事的死亡人數增至最少 89 人。





肯亞總統魯托 (William Ruto) 將今次的事故，形容為恐怖主義行為。





死者的屍體是在沿海城鎮馬林迪附近的亂葬坑被發現，涉案的教會領袖已被拘留，而救援人員亦正繼續尋找更多受害者的下落。





有當地居民指，他有親戚相信是這個組織的信徒之一。「去年我的親戚曾說要去傳教，當時家人都好擔心，因為對方似乎對傳教的內容含糊其詞。最近我又收到姐夫致電，說他和其他人正藏身樹林，恐怕他們可能已經餓死。」



體育消息

美國職業藍球聯賽（NBA）晋級今屆準決賽的球隊，可能會在今日下午就提前誕生。



