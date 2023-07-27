今日大事(7月28日)

美國國務卿布林肯抵澳將展外交和國家安全會談

多名美國高級官員已抵達澳洲進行外交和國家安全會談。





一連幾天，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）將會見國防部長馬利士（Richard Marles）和外交部長黃英賢（ Penny Wong）。





預計他們將討論國防和安全關係、氣候變化和經濟問題。





議程亦包括新興技術、潔淨能源轉型和重要礦物的作用。



更多內容 美國國務卿布林肯下周訪澳 澳美多國於昆州舉行軍事演習

艾巴尼斯預計今日宣布下周重新提交澳洲房屋未來基金

總理艾巴尼斯（ Anthony Albanese）預計將於今日宣布，於下周向眾議院重新提交政府的澳洲房屋未來基金（Housing Australia Future Fund）法案。





聯邦國會將在寒假結束後恢復。





寒假前，由於聯盟黨和綠黨拒絕支持，100 億元的房屋未來基金法案在參議院陷入僵局。





北領地政府正討論進一步加強有關性罪行立法

北領地政府正在討論進一步加強有關性罪行的立法。





該立法的主要特點之一是除去「與兒童發生性關係」，以「反覆性虐待」一詞取代。





這個改變將使北領地立法與澳洲其他司法管轄區保持一致，並遵循皇家委員會對機構就兒童性虐待回應的建議。





塔姆（Grace Tame）是兒童性虐待倖存者，亦是知名的關注人士，她表示，對所有這些人來說，這都是一個重要時刻。



新州警方成立新工作組調查多宗槍撃案

哈德遜向7號台表示，，由於擔心雪梨的幫派爭鬥不斷升級，已向工作組調配 100 名警察。





哈德遜表示，警方一直追捕犯罪分子，在過去 18 個月一直在進行，以防止問題進一步升級。他又指，100名 人手可因應需求隨時增加，強調如果需要更多人手，將調配更多人手。



西澳海灘擱淺鯨魚已實施安樂死 正採集樣本

科學家希望透過採集鯨魚樣本了解發生擱淺的原因。





保護生物多樣性和景點事故部門的哈特利( Peter Hartley)表示，安樂死不是他們想要的結果，但是是一個深思熟慮的決定。





他說，當局希望能夠研究鯨魚擱淺的原因。



前總理吉拉德前伴侶被控性侵 在墨爾本一法院出庭

前總理吉拉德(Julia Gillard)的前伴侶因性侵犯指控在墨爾本一家法院出庭。





代表66歲馬蒂森(Timothy Mathieson)的大律師向法庭表示，他的當事人對 1 項指控認罪。





大律師佩諾( Brad Penno)要求對馬蒂森進行分流處理，表示著他逃脫刑事定罪，並將案件從司法系統中分流出去。





控方要求 2 周時間去評估分流處理是否合適。





另外 2 項指控已被撤回，這些指控罪行的進一步細節並未在法庭上公佈。馬蒂森將於 8 月 31 日返回法庭接受進一步提審。



珀斯鑄幣廠被控為恐怖分子持黃金 西澳參議員作供

一名西澳參議員對珀斯鑄幣廠被指控，為了恐怖分子和俄羅斯寡頭而持有黃金的說法作供。





綠黨參議員考克斯(Dorinda Cox)在珀斯鑄幣廠委員會聽證會上，根據議會特權提出初步主張，該委員會審議鑄幣廠是否遵守洗黑錢和反恐法。





考克斯向聽證會表示，她掌握的信息表明，黃金是為寡頭、販毒集團和不法分子而持有的。





她提出報道稱，一名著名的前摩托黨成員能夠用他的駕駛執照從鑄幣廠購買價值 2 萬 7 千元的金條。



聯合國表示已進入「全球沸騰」時代

聯合國秘書長古特雷斯( Antonio Guterres)表示，全球變暖的時代已經結束，因為已經進入「全球沸騰」的時代。





世界氣象組織的新數據顯示，今年7 月人類歷史上最熱月份的記錄將再被打破。





古特雷斯指，新數據亦表明、全球氣溫上升毫無疑問是由人類的活動造成，他呼籲國際的領導人，應努力限制溫度變暖。





古特雷斯指，領導人必須起帶頭作用，不應該再猶豫、再找藉口、或等候別人行動，因為已經沒有時間讓他們這樣做，但他亦強調，現時仍然有可能盡力將全球氣溫上升的力度、限制在1.5攝氏度以內，以避免最嚴重的氣候變化，但就必須採取強硬同即時的氣候行動。



美國全國氣溫升溫 發危險高溫警報

美國全國的氣溫升溫，當局亦向包括建築業和農業等工人，發出「危險高溫警報」。





有白宮官員表示，今次是美國首次發布同類警報，而全美國有近 4成人口、處於高溫警告之下。總統拜登( Joe Biden)就認為氣候變化的影響已經是「鐡一般的事實」。





拜登指，他認識的人當中，無一不認為氣候變化是嚴重問題。只看今年較早前、佛州同加州出現的歷史性洪災，就可以知道問題的嚴重性。他又指，乾旱及颶風正變得更加頻密同強烈；野火蔓延至數千英里的地區，造成煙霧瀰漫，空氣質量不斷惡化，必須強調，創紀錄的氣溫，正影響超過一億名美國人。



意大利政府無人機發現有人疑在卡拉布里亞地區縱火

意大利消防隊員繼續與南部地區的野火博鬥的同時，當局亦發布一段無人機片段，顯示一名人士，疑似在卡拉布里亞地區縱火。





卡拉布里亞地區負責人奧基烏托(Roberto Occhiuto)亦表示，當局在舊年、通過無人機監控而擒獲的縱火疑犯，已達到22 人。佢亦誓言要對任何縱火疑犯採取行動。





奧基烏托指，當局之前已經在卡拉布里亞的樹林區捉到一名縱火疑犯，而在卡拉布里亞，當局用無人機跟踪縱火犯。而去年，他們就捉到 22 名縱火犯，今年亦決定增加無人機的數量 ，因為撲滅火災的最佳方法，就是同破壞環境的愚昧人士博鬥。





目前，西西里島、撒丁島及卡拉布里亞地區亦經歷嚴熱的高溫，而這些地區已錄得數十宗火災，當局亦已下令進行多次疏散。





同時，希臘多地山火持續，當局預計強風可能令山火加劇，並向十多個地區發出警告，指當地山火屬於極度危險水平。





希臘中部的一場山火，引發空軍彈藥庫一系列強烈爆炸。





港口城市沃洛斯(Volos)附近一帶的設施已被疏散，沒有收到有人受傷的報告。





在歐盟的支援下，數百名消防員正努力控制羅得島(Rhodes)、科孚島(, Corfu)和尤比亞島(Evia)的火勢。





希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，國家需要採取更多措施應對氣候變化。



中國駐澳大使肖千：中國軍事現代化不會對任何其他國家構成威脅

中國駐澳大使肖千向澳洲強調，中國的軍事現代化不會對任何其他國家構成威脅，並呼籲澳洲的民眾，不應該擔心中國在太平洋地區的軍事擴張。





當前，澳中關係正處於穩定、改善、發展的關鍵時刻。而聯邦國防部長馬利士表示，政府現時的目標、是重建與中國的聯繫。





馬利士指，作為一個政府，澳洲尋求與中國維持穩定關係，當局已明確表示這一點，亦已採取不少措施、來實現這項目標，包括召開一系列部長級會議， 領導人級別會議，並落實更多防務對話，同展開更多貿易來往」，但他又指，大家亦已見到，美中之間亦有類似情況。



普京：將在數月內向非洲贈送數萬噸糧食

俄羅斯總統普京( Vladimir Putin)昨日（周四）向非洲國家的領袖表示，雖然西方的制裁導致從莫斯科出口穀物和化肥變得更加困難，但他將在幾個月內，向非洲贈送數萬噸糧食。





普京在聖彼得堡舉行的俄非關係專門會議上、發表講話時，強調俄羅斯正準備以商貿及援助的方式，取代糧食暫時不能從烏克蘭出口到非洲的問題，他又指，莫斯科在全球糧食安全中，正關鍵作用，他們亦尊重這個原則。





但在回應西方國家、對俄羅斯上周決定退出黑海糧食協議的批評時，普京重申，莫斯科之所以退出，是因為協議，並無應俄羅斯要求，實現促進俄國糧食及化肥的出口。



尼日爾政變 所有國家官式活動已暫停

尼日爾發生政變後，尼日爾陸軍發言人阿卜杜拉馬內( Amadou Abdramane)上校昨日在國家電視台發表講話時強調，在軍隊宣布效忠推翻政府的政變領導人後，尼日爾的所有國家官式活動已經暫停，直至另行通知。亦有尼日爾的士兵在一個深宵電視節目中發表講話，表示巴祖姆已被奪權。





尼日爾總統巴祖姆(Mohamed Bazoum)及外長馬蘇杜(（Hassoumi Massaoudou)較早前，已敦促國內的民主勢力，要抵制反對派的奪權行動，但西方國家的官員則表示，目前尚未清楚當地實際的情況。





今次已經是西非和中非國家，自 2020 年以來的第七次政變。



巴西南部大型糧食倉庫發生連環爆炸 8人死亡

巴西南部一座大型糧食倉庫發生連環爆炸，造成8人死亡，11人受傷，另有一人失蹤。





連環爆炸案星期三在巴拉那州發生。當局正搜索失蹤者，及調查起因。





有專家分析，由於穀物粉塵顆粒易燃度極高，可能會在密閉空間內引起火災或爆炸。



香港漁護署繼續跟進西貢海域鯨魚出沒事件

香港漁護署繼續跟進西貢海域鯨魚出沒事件，但拒絶承諾外界要求、應訂立禁船區以保護鯨魚的建議。





漁護署認為，鯨魚出沒的地點及時間並不固定，範圍亦廣闊，涉及水域須按實際情況隨時改變，因此當局認為，若要在不影響其他海上使用者嘅情況下執行，估計並不可行。但強調，當局會聯同警方及海事處等部門加強巡邏，包括喺發現船隻太近鯨魚時會即時採取適當行動，指示有關船隻與鯨魚保持距離。





漁護署亦重申，所有鯨豚動物均受《野生動物保護條例》保護，「不負責任的觀鯨行為」可構成故意干擾受保護野生動物罪，違法人士一經定罪，最高可被判監禁1年及罰款10萬港元。



塔州男子被控謀殺14歲女 今日出庭

今天（７月28 日）一名男子將在朗塞斯頓地方法院出庭，他被指控謀殺14 歲女子塔特內爾（Shyanne-Lee Tatnell）。





昨天（７月27 日）在警方發現遺體後，這名來自鄉郊斯科茨代爾的 36 歲男子被捕，警方相信該遺體正是失蹤女子塔特內爾。





這名女子最後一次出現是在 4 月 30 日晚上在朗塞斯頓。





北部地區指揮官錢伯斯（Kate Chambers）表示，她的心與社區同在。



近千名西雪梨高中學生 參與多元文化背景職業博覽會

西雪梨高中近千名來自不同種族背景的學生，參加一場特別的職業博覽會。





新州教育部讓學生聆聽來自相近背景、並在追求夢想職業的演講者分享。





新州教育部的林特詹斯（Ellen Lintjens）表示，這次活動可能為學生提供就業機會。





林特詹斯表示，學生應追求夢想。社區應透過學校與社區組織向學生提供機會，讓這些學生聚集在一起，並應每年舉辦多過一次。



研究證實澳洲螞蟻生產蜂蜜有強大藥用性

研究證實，澳洲螞蟻生產的蜂蜜具有強大的藥用特性，可用於對抗有害細菌。





雪梨大學的研究人員表示，在西澳和北領地的沙漠中發現的蜜罐蟻具有針對細菌和真菌的抗菌活性，使這種蜂蜜具有藥用價值。





來自 Tjupan 語言族群的烏爾里希(Danny Ulrich)在卡爾古利(Kalgoorlie)經營蜜罐螞蟻導賞，幫助研究人員尋找研究所需的標本。





他說，數千年來，原住民一直將這種爬行動物用作藥物，也將其用作甜點。



體育消息

女足世界杯小組賽，身處B組的澳洲國家隊Matildas，昨晚在布里斯本，以二比三不敵尼日利亞，暫時在積分榜上排第三，落後於尼日利亞和加拿大。





Matildas必須在下一場賽事，在墨爾本擊敗加拿大隊，才能避免出局，但隊長及主力球員科爾(Sam Ker)則仍然缺席。





