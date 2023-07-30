今日大事（7月31日）

「護身軍刀」軍演恢復 澳美防長視察

演習指揮官Damian Hill准將表示，他在周末暫停演習，讓參與人員就直升機墜毀事件聯繫家人，但演習已在北領地和西澳重新開始。





與此同時，國防部長馬利士（Richard Marles）和訪澳的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），和參與這場戰爭演習的多個國家的士兵會面。





奧斯汀在Townsville發表講話時表示，這兩周的聯合演習體現各國對區內的共同願景。「美國將繼續支持盟友，演習有助於加強不可動搖的聯盟和對自由開放的印太地區的願景。今年有13個國家參加這場演習，並共同分享這一願景，我感到很自豪。」



演習直升機墜毀 士兵已失蹤3天

對於4名士兵的生命，大家都感到相當擔憂，4名失蹤人士包括隊長Daniel Lyon，中尉Maxwell Nugent，二級準尉Joseph Laycock和下士Alexander Naggs。





他們在上星期五（7月28日）乘坐Taipan直升機在昆州Lindemann Island附近水域墜毀。





星期六已發現了一些墜毀直升機的殘骸，但尚未找到主體機身。



政府重啟房屋基金草案 綠黨仍拒支持

總理艾巴尼斯將在本周把澳洲房屋未來基金（Housing Australia Future Fund）法案立法重新提交國會。預計下議院將在10月份進行投票。





因為 法案在6月份未能通過參議院 ，這是該法案第二次提交國會。兩黨聯盟從一開始就不支持法案，使政府要與綠黨和獨立議員進行談判。





「重要是要知道，根據工黨目前的計劃，澳洲房屋未來基金會使住房危機變得更加嚴重，有兩個原因，首先他們提議的法案無法滿足對社會和可負擔住房增加需求。對於國家的三分之一的租戶來說，一點幫助也沒有，重新提交的法案沒有改變。」



報告：大部份父母簽證申請成功率近零

一份新報告調查超過137,000份父母簽證申請積壓的問題，將該系統形容為「失靈」。





報告作者Peter Mares表示，移民的容納量應該增加或取消這種簽證。





今年早些時候，由總理及內閣部前次長帕金森(Martin Parkinson)領導的檢討工作發現，澳洲的移民系統基本上「不符合目的」，並建議對父母簽證採取「新的、更公平的方法」。



國會今討論提高JobSeeker津貼40元

在今日的國會上，預計將提出增加尋工者津貼Jobseeker。





但是，為了讓政策生效，工黨的安全網法案必須在本次國會會期內通過。





澳洲社會服務委員會行政總裁高迪（Cassandra Goldie）表示，社會福利團體對增加的水平感到失望，因為這仍遠低於政府自己的經濟包容諮詢委員會（Economic Inclusion Advisory Committee）建議的水平。





「即使只是增加一元都受歡迎，但這還不足以達到他們的目標。即使津貼將在9月增加，但尋工者津貼仍然是不足夠。」



澳洲北部發現牛結節疹或影響牛隻出口

聯邦政府向印尼當局保證，澳洲的動物出口不受致命的牛結節疹（Lumpy skin disease）的影響。





在發現少量出口牛隻帶有這種疾病後，印尼已暫停了來自四個澳洲設施的出口，並待動物進一步檢測。





但聯邦農業部長懷特（Murray Watt）表示，澳洲仍未受到牛結節疹的影響。





聯邦政府已向州和領地廳長作匯報，並與澳洲駐印尼大使和其他部門官員會面，並開始對澳洲北部地區的牛隻進行快速診斷測試。



俄羅斯警告若失去土地將動用核武器

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫警告，如果烏克蘭在北約支持下成功反攻，奪走俄國部份土地，俄方將會動用核武，除此別無他法。





昨日清晨，烏克蘭的無人機襲擊莫斯科。俄羅斯國防部指，俄軍擊落其中一架無人機，另外兩架受到干擾後墜落商業區。莫斯科巿長指，兩座辦公大廈的外牆輕微損毀。





有報道指一架無人機撞向一座距離克里姆林宮約七公里的辦公大廈，然後爆炸著火，導致一名保安受傷。襲擊亦導致莫斯科西南部一個機場一度關閉。





總統普京的發言人說，事發時普京在聖彼得堡接獲有關匯報。





烏克蘭總統澤連斯基則表示，戰爭正逐步在俄羅斯土地上發生，這是無可避免及絕對公平的過程。不過，他就未有提及襲擊是否同烏克蘭有關。





另外，沙特阿拉伯將於8月初主辦由烏克蘭組織的和平峰會，試圖落實10點和平計劃。峰會將在紅海港口城市吉達舉行。





烏克蘭總統辦公室主任Andriy Yermak證實峰會將在沙特舉行。他說，和平計劃不單會確保烏克蘭和平，亦將有助於應對全球未來發生的衝突。



中國煤礦公司被揭瞞報事故20年

中國山西省代縣一間礦業公司在過去近20年，瞞報40宗生產安全事故，共造成43名礦工死亡。28名嫌疑人已被採取刑事強制措施，16名公職人員涉嫌嚴重違紀違法，被立案調查。





內地傳媒在6月底報道有關問題後，省當局立即展開調查，指涉事的精誠礦業在發生礦工死亡事故後，封鎖消息，並把遇難礦工家屬分別安排在外地單獨談判，通過威逼利誘、私下達成高額賠償、簽訂封口協議等方式，蓄意逃避責任及懲處。





在調查期間，當局已注銷礦業公司的安全生產許可證，並依法予以關閉，兩名主要負責人終身不得擔任非煤礦山主要負責人。



巴勒斯坦難民營戰火迫使醫院轉移

在黎巴嫩南部西頓附近最大的巴勒斯坦難民營，戰鬥仍然持續，醫生正準備將病人疏散到更安全的地方。





巴勒斯坦官員指，暴力事件已造成至少5人死亡、7人受傷。





一名身份不明的槍手早前企圖暗殺伊斯蘭激進份子哈利勒（Mahmoud Khali），結果卻殺死哈利勒的一名同伴，隨後就爆發戰鬥。





Saida政府醫院一名醫生表示，為了安全起見，他們正轉移病人到其他醫院。「我們有五名患者在深切治療部，已轉移到附近的醫院。另外有4名兒童需要使用呼吸機，我們正嘗試將他們轉移。」



巴基斯坦保守政黨遭自殺式襲擊釀40死

巴基斯坦西北部一個政黨集會現場發生炸彈襲擊，造成至少 40 人死亡、130 多人受傷。





爆炸發生在與阿富汗接壤的巴焦爾（Bajaur）地區，當時伊斯蘭賢哲會（Jamiat Ulema Islam-Fazl）正舉行集會，一名自殺式襲擊者在講台附近引爆炸彈。





爆炸威力強大，現場佈滿人體殘肢，賢哲會一名重要地方領袖亦在爆炸中死亡。大部份傷者均被送往巴焦爾及鄰近地區的醫院，醫院均已宣布進入緊急狀態。





巴基斯坦前參議員、亦是爆炸目擊者Maulana Abdur Rashid表示，許多傷者情況嚴重。「大多數受傷的黨員都很嚴重，現正將他們轉移到白沙瓦（Peshawar），白沙瓦州長和政府提出要求，要做好安排治療這些傷者。我呼籲黨員到醫院捐血。」



泰國煙花爆竹倉庫爆炸釀12死

泰國南部煙花爆竹倉庫日前發生的爆炸事故，增至12人死亡，121人受傷。





那拉提瓦府（Narathiwat）的省長Sanan Phongaksorn表示，傷者中有兩人傷勢嚴重，其餘的傷者已經出院。





爆炸的倉庫位於南部那拉提瓦府接壤馬來西亞邊境的一個地區，是沒有儲存煙花的許可證，警方以涉嫌疏忽職守通緝倉庫東主。





當地一名婦女形容爆炸事件發生時，非常可怕。「爆炸持續了一個小時才停止，當時非常混亂。我們互相緊靠，不知道該怎樣做。」



颱風杜蘇芮影響持續 中國多地發暴雨預警

中國中央氣象台繼續發佈最高級別的暴雨紅色預警，由於受到颱風杜蘇芮的殘餘環流北上影響，預計北京、天津、河北、山東、河南及山西等地部份地區，今日仍會持續有暴雨。





北京昨日下午雨勢愈落愈大，城區雨量超過100毫米。其中豐台區，由周六晚至昨日傍晚，累計降雨量近4000萬立方米，相當於2.8個西湖的水量。





由於受暴雨影響，京廣綫一些區段臨時封閉，導致部分列車延誤。



密歇根州槍擊案5人受傷

美國密歇根州發生槍擊事件，造成5人受傷，其中2人傷勢嚴重。





蘭辛市（Lansing）警方表示，槍擊事件發生在當地周日凌晨，5名傷者已被送往醫院。





當地警方稱，有數人被拘留，警方亦在現場發現多枝槍。



新州政府配合警方調查黑幫資金來源

警察廳長卡特利（Yasmin Catley）表示，海濱豪宅、高端運動車和奢侈品都將成為警方關注的焦點，調查人員調查懷疑是槍擊事件的幕後主腦的犯罪活動。這些犯罪集團爭奪非法毒品交易的控制權。





卡特利表示，一個由法務會計師、情報分析師和律師組成的工作小組，將與組織犯罪偵探合作，追踪黑社會人物的資金來源。





新州州長柯民思（Chris Minns）表示，政府還將推進本年早些時候由州議會通過的法律，容許警察查封合理懷疑由犯罪所得的資產。





「對於在雪梨街頭上進行暴力和可恥行為的罪犯，我相信他們會被捕，而這些人可能冒著餘生要坐監的風險。政府正在與新州警方方合作，如果需要新的法律來阻止流血事件，將毫不猶豫地採取行動。」



【失蹤人士周】免費課程關注親人創傷

失蹤人士周已經開始，希望引起對長期失蹤人士的關注，並關注那些受影響的親人所經歷的創傷。





親人們對失蹤人士的希望和絕望的感受被稱為「模糊性失落」（ambiguous loss），被認為是其中一種最具創傷性的悲痛，但只有很少的支援服務。





為了填補這一缺口，失蹤人士基金會（The Missed Foundation）推出了一個免費的線上課程，幫助警察、社工和家人面對悲傷。





新英格蘭大學（University of New England）副教授Sarah Wayland博士創立並主持這個課程。「當面對有人失蹤時，身邊的人無法坐下來或學會接受這種失去已經發生。因此，這種失去在不確定性中造成傷害，並持續更長時間。」





僅在去年，澳洲有超過55,000人失蹤報告，自2020年增加35%。



數據：大堡礁植被受損狀況嚴重

數據顯示，昆州的植被在近年有減少砍伐，但仍有更多自然環境是被摧毀，而不是在復原，特別是靠近大堡礁的地區。





最新的州份土地覆蓋研究發現，被清除的受管理植被減少三份之二。昆州資源廳長斯圖爾特（Scott Stewart）表示這對州內的生物多樣性和減少碳排放來說是一個很好的結果。





但環境團體表示，昆州一半的清除活動發生在大堡礁的集水區內，並要採取更多措施來控制大堡礁集水區內的樹木砍伐。





澳洲海洋保護協會的Lissa Schindler表示，樹木砍伐導致土壤侵蝕，加劇水污染，是大堡礁面臨的最大威脅之一。



新州牧場改建國家公園保育動植物

一個重要的牛羊牧場將被改建為國家公園，以保護新州內陸地區重要的濕地和鳥類棲息地。





據報導，州政府花費1300萬澳元，將三個一位被稱為Comeroo的地點，改為超過37,000公頃的公園。預計這個國家公園在正式建立和命名後，將於2024年後期對公眾開放。





該地區位於Bourke的西北方，包括沖積平原和其他濕地，這些地方是成千上萬水鳥的棲息地，同時亦是當地多個原住民族群的重要文化地。



體育消息

女足世界盃的共同主辦國新西蘭昨晚在A組小組賽與瑞士0比0打和，新西蘭因得失球未能出線十六強，瑞士同挪威則攜手晉級。





與此同時，另一個主辦國澳洲今晚將與加拿大在B組對陣，澳洲隊必定要勝出賽事才能晉級。各界都關注此前因傷缺席 Matildas 隊長卡爾（Sam Kerr），因為今場賽事將會是她第一次、亦可能是最後一次在今年女足世界盃出賽。



