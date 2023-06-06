前美國副總統彭斯宣佈參與明年總統大選

要點： 美國前副總統彭斯 (Mike Pence) 宣佈參加2024 年的共和黨初選。

彭斯將於本周三（6月7日）透過視頻和演講，啟動競選活動。

彭斯與特朗普 (Donald Trump) 的關係越趨疏離。

美國前副總統彭斯（Mike Pence）宣佈參加 2024 年共和黨初選，與前總統特朗普較勁。





彭斯的競選團隊於本周一（6月5日）向聯邦選舉委員會提交了候選資格聲明。





三位知情的消息人士上周向路透社表示，彭斯將於本周三（6月7日）在早期提名州愛荷華州發放視頻和演說，啟動競選活動。



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彭斯的參選使他與最有可能獲勝的特朗普展開對決，他曾經忠誠地支持特朗普，但在特朗普試圖推翻民主黨的拜登贏得 2020 年總統大選的結果時拒絶表態支持。





作為堅定的社會保守派，曾任印第安納州州長的彭斯，與特朗普的關係越來越疏離。他指特朗普鼓勵 2021 年 1 月 6 日襲擊美國國會大廈的暴徒，危及當時身處大樓內的彭斯和家人.





彭斯是最新加入爭奪共和黨提名的候選人，其競爭對手有特朗普、參議員斯科特 (Tim Scott) 和前南卡羅萊納州州長凱莉 (Nikki Haley)。



據知情人士透露，北達科他州州長伯古姆 (Doug Burgum) 亦計劃於本周三宣佈參選。





前新澤西州州長克里斯蒂(Chris Christie) 亦預定於周二（6月6日）宣佈加入競選，使共和黨候選人總數達到雙位數。



