【澳洲日】近二萬人宣誓入籍 全國有集會聲援原住民

要點 數以萬計的人在1 月 26 日參加聲援澳洲原住民的集會。

集會旨在反對這一天作為澳洲的國慶日。

總理艾巴尼斯歡迎入籍澳洲的新公民。

共有數萬人參加在所有首府城市舉行的「入侵日」或「倖存日」集會，提醒人們反對澳洲國慶日。





帶領抗議活動的人呼籲民眾將焦點放在主權、條約和真相上，一些集會發言人強烈反對稍後舉行公投的原住民國會之聲入憲。





坎培拉的 Garema Place 擠滿了反對國慶日的人士，公共廣場上到處都是海報，上面以不雅用語咒罵原住民之聲是在「炮製」原住民在憲法上的認可。



坎培拉的「入侵日」遊行。 Source: AAP / Mick Tsikas 在墨爾本的集會上，綠黨參議員索普（Lidia Thorpe）告訴群眾，需要一項「主權條約」來「將所有人凝聚在一起」。





澳洲仍是唯一沒有在聯邦層面與其原住民簽訂條約的英聯邦國家。維州和昆州已開始在州政府層面上與原住民商討和締結條約。





原住民男子 David Dungay Jr 於 2015 年在拘留期間死亡，死前他重複了 12 次「我無法呼吸」這句話。他的母親 Leetona Dungay 表示，兒子的死是一個永遠無法抹去的污點。





「對很多人來說，那些（原住民在拘留期間死亡）數字只是統計數據。對我來說不是，我的兒子有生存的權利，他有權免受傷害，我有權為他的事尋找公義。」



數千人參加雪梨Belmore Park的「入侵日」遊行。 Source: AAP / Bianca De Marchi 雖然一些反對澳洲日的人批評原住民之聲，但也有人表示支持。





參加雪梨集會的 Yuin 原住民女子 Aileen Monta 表示，隨著國家準備全民公投，她希望全國可藉此團結一致。





她告訴 SBS 新聞：「讓我們團結起來，（原住民之聲入憲）是正確的決定。現在出現那麼大的分歧，這並不像我們，沒必要這樣做。」



與此同時，在 坎培拉舉行的一場公民入籍儀式 上，總理艾巴尼斯承認 1 月 26 日「對土著和托勒斯海峽島民來說是艱難的一天」，但表示聯邦政府沒有計劃改變國慶日的日期。





他表示，民眾欲支持這「世上最古老和仍然承傳的文化」，最好就是在今年稍後舉行的公投中，支持原住民在憲法上得到承認。





他在本周三（1月25日）和總督赫利（David Hurley）在私人的煙熏儀式與原住民長老會面，並為全國各地的官方紀念活動揭開序幕。他們還向新的澳洲公民致意，全國有超過 19,000 人參加昨日的入藉儀式。



艾巴尼斯和赫利與23位「新澳洲人」合影。 Source: AAP / Mick Tsikas 在儀式上，艾巴尼斯和赫利親自祝賀 23 位新公民，當中包括心理健康工作者、科學家和機械估計員。





艾巴尼斯說：「你為我們帶來世界，帶來動力、熱情、才華和精神。縱觀今天在座各位從事的職業，都是澳洲所想和所需。」



我想讓你知道，你現在正在成為國民，無論你住在哪裡或有何信仰，無論你喜歡甚麼、姓甚名誰，你都可以在這裡書寫自己的未來。

澳洲日標誌著 1788 年英國第一艦隊的 Arthur Phillip 船長在雪梨港首次升起英國國旗，並宣佈這片土地為英國殖民地。





雖然這一天對某些人來說是慶祝日，但對許多原住民和托勒斯海峽島民來說卻是哀悼的日子，稱之為「入侵日」或「倖存日」。

