今日大事（12月26日）

俄準備參與西方談判

普京接受國家電視台訪問時重申，莫斯科別無選擇，他強調政府的行動正確，完全是為了捍衛國家及人民利益。





普京又指，他百分百相信俄軍會摧毀美國提供給烏克蘭的愛國者防空導彈。





在普京發表講話之際，俄軍持續對烏克蘭發動襲擊。





烏克蘭官員表示，單是昨日，烏克蘭全國已發出兩次空襲警報，下午有三枚導彈襲擊頓涅茨克的克拉馬托爾斯克市。



教宗及英王發表聖誕文告

教宗方濟各發表聖誕文告，呼籲立即結束烏克蘭戰爭，指這場持續超過10個月的無謂衝突，令數以百萬計烏克蘭人在聖誕期間要捱凍及缺乏照明，或因家園盡毀而要流離失所，甚至逃到國外，同時又加劇了全球糧食短缺，他敦促停止以糧食作為武器。





教宗亦提到多個因為衝突或其他危機而處於困境的國家，包括阿富汗、也門、敘利亞、緬甸及以巴衝突等，他又呼籲伊朗和解，指過去3個月來，以女性為首的抗議活動持續撼動伊朗。





另外，英王查理斯三世發表登基後首份聖誕文告，提及英國的生活開支壓力，他對那些設法令家人溫飽及支付賬單的民眾，表示同情。他又提到九月逝世的英女王伊利沙伯二世，表示聖誕節對於所有失去親人的人來說，是特別痛苦的時刻。



美國冬季風暴 數十萬戶停電

美國在冬季風暴侵襲下，全國有數十萬戶停電，至少25人死亡。





目前紐約州仍處於緊急狀態，超過10萬戶停電，西部的水牛城積雪高達1.2米，官員形容這場災難可能是當地史上最嚴重的一次。





紐約州州長霍赫爾表示，當局正調派國民警衛隊協助居民清理積雪，以及協助弱勢市民。她形容災情的嚴重程度前所未有。





霍赫爾表示，就她的感受而言，紐約州所有地方都是低於零度。所以今次可能是一次歷史性事件， 州內每個地方都正在遭受北極冷風籠罩。



中國新冠確疹急增

與此同時，內地殯儀館及火葬場都超出負荷，廣州市殯葬服務中心發公告指，即日起暫停接受出殯業務申請，直至下月10日後才恢復。原本的預約將照常進行，不舉行告別儀式、遺體直接火化的業務可照常辦理。內地傳媒早前報道，北京市通州區殯儀館近期需要火化的遺體大增，從以前每日約40具，增至目前多達140至150具。





香港方面，昨日新增2萬1千多宗確診個案，其中9百多宗是輸入病例，再多50名患者離世。現時合共有161名危殆及179名重症病人留院。



南澳洪水今日將至峰位

雖然水位比最初預測的低，但當局仍然建議居民考慮在水位升至一個世紀未見的高位前撤離。





來自南澳緊急服務中心的工作人員和義工表示，他們已準備好在洪水達到頂峰時提供協助，他們的團隊在 Riverland 地區和南澳控制中心全天候工作，以監測情況並檢查堤壩。





Riverland 事故控制員扎克澤夫斯基（Stephanie Zakrzewski）表示，每個人都為社區服務付出了很多。





扎克澤夫斯基指：義工目前正盡可能地休息，並與家人共度佳節，但他們非常感謝他們仍然準備好應對Murray River的洪水，並提供更廣泛的協助，例如處理風暴和道路交通事故。義工在過去數星期確實犧牲了很多，他們亦繼續準備在未來幾星期內繼續協助應對今次的洪水。



維州本周將現高溫 當局已發高溫警告

預計本周初期最高氣溫將達到30多度，晚間氣溫亦將達到 20 多度。





維州衛生廳表示，高溫警告將生效至12月27 日星期二。





呼籲居民要經常喝一小口水，並保持清涼，以確保在高溫下安全。



北領地小型飛機失事

北領地一架小型飛機失事，兩人喪生。





事發在周六（12月24日）早上8時30分左右，小型飛機上的一名機師和一名乘客，原定在East Arnhem的Gove機場，飛往西南 530 公里的Katherine，途中失事墜毀。





警方和澳洲海事安全局一直進行搜索，在Katherine東北約250公里發現飛機殘骸。



墨爾本拳館被指與新納粹份子有關

有報道指，墨爾本一間拳館的教練，在維州與新納粹份子有聯繫後，拳館的註冊被暫停。





維州拳擊協會秘書派克（David Pike）表示，會在1月開始對該拳館教練的行為展開調查，目前他們的拳館註冊將被暫停。





該管理機構在他 Facebook專頁上發表聲明指，他們不贊同納粹意識形態。





維州拳擊協會負責人說：「維洲拳擊協會作為一個組織，是非常歡迎不同的信仰和文化，該協會內亦有相關的代表。又認為任何企圖將極端主義觀點帶入拳擊運動都是令人厭惡。」





早前，《時代報》報道指，墨爾本Sunshine West 的Legacy 拳館舉辦了一項活動，期間展示了代表納粹的S-S旗幟和納粹德國旗幟，以及其他極右翼符號。





報道又指，這些圖片是在極右翼網上聊天群組中發布。



昆州監獄兩多犯人越獄

昆州Townsville有兩名女囚犯越獄，當局正在繼續尋找她們的下落。





兩名女囚犯巴恩斯（Kristy Lisa Barnes）和奧尼爾（Pearl Elizabeth May O’Neill）在昨天聖誕節，從Townsville懲教中心潛逃。





昆州懲教署表示，任何人都不應接近她們，如果發現她們，應立即通知警方。



蘋果員工為罷工行動辯護

以零售及餐飲業工會（RAFFWU）為代表的蘋果公司員工，在聖誕節的周末發動了罷工，作為要求提高薪酬，以及改善工作條件的一部分。





工會指責蘋果公司拒絕同意最基本的最低標準，並透過在 2014 年定立的「殭屍」協議加以剝削。





他們指，這份協議已有8年，剝奪員工在周末、連續休息日，以及固定工作日的權利，輪班之間要有12小時的休息時間亦很難實現。





早前，蘋果位於中國的旗艦 iPhone工廠富士康工人，罕有地發起示威，抗議富士康配合中國政府實施嚴格的新冠限制，以及對廠房處理疫情處理不當。



西班牙發生巴士墮河意外

西班牙西北部地區一架巴士墮河，至少2人死亡，仍有3人失蹤。





巴士當時載著一批到監獄探望囚犯的親人，駛經一條橋時突然衝過護欄墮河。





救援人員到場後救出兩人，包括司機及一名乘客，目前正搜索失蹤者。



體育消息

今日拆禮物日於墨爾本板球場舉行的板球系列賽，投球手博蘭德（Scott Boland)將會出賽，即是澳洲隊會沿用在布里斯本第一次賽事中擊敗南非隊的陣容上陣。澳洲隊隊長康明斯 （Pat Cummins） 表示，隊員對博蘭德能夠再度出賽，感到滿意。





另外，廣東省紀委監委發出通報，認定8月份發生在省運會上的一場足球決賽打假波，對16名黨員領導幹部問責，其中廣東省體育局局長王禹平及副局長雷檢軍等9人被免職或撤職。

