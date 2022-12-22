今日大事（12月23日）

【生活成本飆升】天然氣價格上限正式生效

聯邦政府為應對能源成本不斷上漲而制定的天然氣價格上限，經已正式生效。





聯邦署理財長加拉格爾（Katy Gallagher）經已簽署有關措施，今日起將天然氣價格限制在每千兆焦耳 12 澳元，為期 12 個月，將適用於東岸地區天然氣生產商新簽署的本地批發合約。





此前，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）在國家內閣會議上與各州及領地的領袖就方案達成共識，國會其後在上周會議上通過設立臨時價格上限。





加拉格爾及能源部長鮑文（Chris Bowen）在一份聯合聲明表示價格上限將有助壓低俄烏戰爭爆發所引致的能源價格上漲。





他們說：「艾巴尼斯政府對天然氣價格（問題）作出負責任且有意義的行動，就是要為澳洲家庭、工業及製造商的利益，確保天然氣市場穩定及運作良好。」





【生活成本飆升】棄養寵物數增三成

聖誕節臨近，全國各地的動物收容所促請民眾，若有意養寵物應該認真三思。





本地各寵物重新安置中心已爆滿，主要是由於生活開支壓力不斷增加而導致不少人再無力養寵物。





動物收容所 Lost Dogs Home 的發言人塔列夫斯基（Suzana Talevski）表示，近期接收的動物數量較去年同期飆升了三成。





塔列夫斯基說，可悲的現實是，如今民眾被逼在為家人準備聖誕大餐及養寵物之間二擇其一。她希望情況並非如此。





【生活成本飆升】尋求無家可歸服務人數激增

新數據顯示，隨著租金及整體生活開支持續上漲，尋求無家可歸服務支援的澳洲人數量激增。





根據澳洲健康與福利研究所的數據，2022 年再有額外 8,400 人獲得無家可歸支援服務，較上一個財政年度增加了 9.2%。其中，塔州的增幅是全國最高，對支援服務的需求增加了 18.9%。





但西澳、南澳及新州對無家可歸者支援服務的需求，亦出現雙位數的百份比增長。





【昆州槍擊案】追頒英勇勳章予無辜被擊斃居民

昆州偏遠地區早前造成兩名警員死亡的槍擊案，一名在警匪駁火期間無辜被擊斃的居民，將被追頒昆州警察英勇勳章。





事發當時，生前 58 歲的 Wieambilla 居民戴爾（Alan Dare）前往鄰居物業查看一個被點燃的火頭，期間被槍擊致死，同時另外兩名年輕警員阿諾德（Matthew Arnold ）和麥克羅（Rachel McCrow）亦中槍身亡。





據調查人員指，火頭相信是為阻止警員匿藏在物業的隱蔽位置。





戴爾的葬禮將在今天（星期五）於布里斯本 Ipswich 舉行。昆州警務處長卡羅爾確認，將會為戴爾追頒英勇勳章。





警務處發表的一份聲明表示：「該勳章也可以授予曾經參與一件事件，並在當中作出與昆州警察類似勇敢行為的公民。這是公民可以獲得的最高級別的昆州警察服務勳章......（它）反映了對戴爾在決定性的一天，所作出的行為的高度重視，以及公開承認他的犧牲。」



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【昆州槍擊案】警方指或涉極端宗教主義

與此同時，警方已證實，其中一名槍手納撒尼爾（Nathaniel Train）早前涉嫌在由新州進入昆州期間損毀邊界閘門，並在一條小溪附近棄置兩支未註冊的槍械，而被通緝。





目前當局仍然正在調查兇手犯案動機，但暫時不認為事件涉及國內恐怖襲擊行為。





副警務處長林福德（Tracy Linford）表示，極端宗教主義可能是作惡動機之一。





林福德說：「目前可見的是，特雷恩（Train）家族的三名成員表現出反政府、反警察及陰謀論主義等情緒，但未見他們與任何特定組織有聯繫或有關。





【新州疫情】高峰雖過惟勿掉以輕心

新州衛生廳懇求民眾，不要因為新冠確診病例在聖誕前有所下降而掉以輕心。





首席衞生官錢德（Kerry Chant）醫生表示，官員們認為最新一波的新冠疫情浪潮高峰已經過去，但指民眾不應掉以輕心，強調社區中的病毒傳播率仍然很高，若出現流感或新冠染病徵狀應避免外出。





但她表示，每個人仍然應該有一個新冠安全計劃，尤其是長期病患和長者。





錢德說：「新冠安全計劃是指檢測和治療計劃。首先，如果你出現新冠染病徵狀，你的家庭醫生會建議您進行哪些檢測。他們會給你一份這些檢測的病理學申請表。你的家庭醫生還將評估那種抗病毒藥物最適合你。因此，這意味著如果你的檢測呈陽性，你將能夠快速獲得抗病毒藥物。」





新州發出警告之際，維州將在年底前為民眾提供免費快速檢測。





維州衛生廳長托馬斯(Mary-Anne Thomas)表示，從現在到 12 月 31 日，隨著官方追踪新冠病例的升降趨勢，民眾將能夠在州的任何檢測地點，免費領取兩套快速抗原檢測套件。





南澳堤壩決堤有居民被困

南澳梅利河（Murray River）位於 Gurra Gurra 的堤壩決堤，造成 14 戶被洪水隔絕，當地民眾正在為洪水氾濫達到頂峰作準備。





南澳緊急服務部表示，沿河合共有 14 個堤壩出現嚴重問題無法修復，另外有 18 個堤壩有重大缺陷、52 個有輕微缺陷。





緊急服務部總裁比蒂（Chris Beattie）表示，堤壩出現問題是意料之內，而隨著未來數天水位繼續上升所帶來的負荷，預料問題將會持續。



熱帶氣旋登陸北領地或致水浸

熱帶氣旋艾莉（Ellie）已經於今早（星期五）在北領地 Daly River Mouth 登陸。





氣象局表示，氣旋目前正向南移動，可能帶來較正常為高海浪及突發水浸。





氣象局早前已向北領地及西澳沿岸部份地區發出颱風警告，範圍由北領地的 Dundee Beach 伸延至西澳 Kalumburu 的沿海地區，涉及的地區包括 Wadeye、Kununurra 及 Wyndham。





當局建議 Wadeye 的居民準備好應急計劃並等待指示。





北領地緊急服務部副總監埃文斯（Robert Evans）表示，民眾需要作好準備。





埃文斯說，當局建議民眾準備好應急包及緊急應變計劃，事實上面對洪災、林火等都要作出同樣的準備，不要留至最後一刻，因為屆時可能已沒有你所需要的物品。





國會促儲行從「錯誤預測」中汲取教訓

聯邦國會一個委員會呼籲澳洲儲備銀行由錯誤息率預測中汲取教訓。





國會經濟委員會表示，雖然儲銀無法預測俄烏戰爭等事件，但認為儲備銀行就基準利率的前瞻指導方面仍有很大的改進空間。





儲銀備行長洛菲利（Philip Lowe）曾表示，基準利率將不會在 2024 年之前上升，但儲備銀行自今年五月開始就已連續多次大幅加息以應對通脹。



新評級工具iCIRT為建築商評分

四年前雪梨一棟住宅大廈發現裂痕而導致大批住戶需要撤離，當局促請新落成單位的購買者檢查開發商的評級分數及是否有購買缺陷保險。





雪梨奧運公園 Opal Tower 在 2018 年平安夜因被發現有裂痕而引發可能倒塌的憂慮，在該棟 36 層樓高大廈居住的居民需要全體撤離。





物業業主今年與建築商 Icon、結構工程公司 WSP 及雪梨奧運公園管理局達成集體訴訟和解協議，383 個單位業主獲賠償五位數字的款項。





因 Opal Tower 及另外數棟亦涉及類似問題的事件，觸發當局對該行業的改革，設立一個全新的星級評分制度，名為獨立建築業評級工具（iCIRT），對發展商、建築商及其他相關企業進行評估。





澳洲業主立案法團網絡（Owners Corporation Network of Australia）表示，住宅單位購買者應避免沒有 iCIRT 星級評分的企業有份建設的物業。





世衛指中國疫苗接種率過低

世界衛生組織警告，中國的新冠疫苗接種率過低，可能會導致大量脆弱人口受感染，亦由於預計的病例將會激增，中國可能難以統計新冠個案的實際數字。





世衛總幹事譚德塞在周三的新聞發佈會上表示，聯合國仍需要獲得更多關於中國新冠嚴重程度的信息，特別是關於入院及入住深切治療病房數字等情況。





他亦補充指，雖然現時的全球新死亡人數，跟最高峰相比已下降9成以上，但新冠病毒仍有太多不確定性，令醫療界無法斷定，疫情的全球大流行階段是否已經結束。





阿富汗禁止女性讀大學惹示威

阿富汗塔利班政府宣布女性將被暫停接受高等教育後，民眾於東部城市賈拉拉巴德的一所阿富汗大學外舉行抗議活動。示威者有男有女，他們齊集於楠格哈爾大學外，手舉標語同高呼口號。當局禁止女性讀大學的決定，亦引起外國政府及聯合國的譴責。當地一名女學生哈斯蒂指，當她聽到政府宣佈有關消息時，她傷心至痛哭並無法入睡。





哈斯蒂說：「當學校和大學的大門，對佔了社會一半人口的女性關閉時，意味著人類進化及發展的過程，在這一個社會中，正完全處於癱瘓狀態。」





而塔利班領導人則表示，希望見到他們能和國際社會建立和平關係，而並非更多的外國干預。





有關決定亦可能會令塔利班更難獲得國際承認及擺脫經濟製裁。



俄官員被汽車炸彈襲擊死亡

俄羅斯控制的烏克蘭南部赫爾松地區，有一名官員施特帕在汽車炸彈襲擊中喪生。





俄羅斯將施特帕之死歸咎於烏克蘭恐怖分子所為。烏克蘭當局則並無立即就事件發表評論，但有關施特帕之死的媒體報導，就稱他為「佔領者」，又指他是和俄羅斯軍隊積極合作的人。





有人於網上發佈據稱是今次襲擊但未經證實真偽的短片，顯示涉事的汽車上方冒起灰色濃煙及火焰。





烏克蘭政府則表示，正計劃以武力奪回俄軍自 2 月 24 日入侵以來佔領的所有領土。





蘇格蘭允許跨性別人士更容易更改身份證明

蘇格蘭國會以 86 對 39 票通過性別承認改革法案，允許跨性別人士，更容易更改身份證明文件，令蘇格蘭成為英國內首個允許「性別自我認同」機制的地區。





法案令有意修改性別身份的人，無需再出示證實他們有性别焦慮的醫學證明，並將申請更改性別身份的合法年齡下限，從18歲降低至 16 歲 。





有不承認跨性別女性為合法女性的倡議人士就反對有關改革，但一名聲稱為蘇格蘭爭取社會正義的活躍人士羅賓遜表示，法案改革是正確的做法，將帶領蘇格蘭跟其他國家接軌。





羅賓遜說：「全球總共有超過 3 億５千萬人，生活在基於同一原則，而提供性別認同的國家或地區，這些地方的經歷，對跨性別人士的生活正產生正面影響。」





秘魯前總統涉叛國 家人獲墨西哥庇護

在秘魯遭拘留及正等候受查的前總統卡斯蒂略，他的家人已獲得墨西哥提供庇護。當地媒體新聞片段顯示，墨西哥國家移民研究所所長加杜諾 (Francisco Garduno) 將移民文件，正式交予卡斯蒂略 (Castillo) 的妻子及兒女。





卡斯蒂略因叛國和合謀叛國指控，將要接受調查。而秘魯政府亦於數天前，曾指稱墨西哥干涉鄰國內政，並宣佈會驅逐墨西哥大使。但墨西哥總統奧夫拉多爾則確認，墨西哥駐秘魯大使仍身在秘魯首都利馬。





奧夫拉多爾說：「卡斯蒂略的家人已到了墨西哥城。他們之前匿藏於墨西哥駐秘魯大使館，當局最終決定為他們提供庇護。而墨西哥駐秘魯大使則仍然身處利馬，但當局確實希望他能回國。」



聯合國投票贊成實施緬甸和平計劃

聯合國於事隔74 年後，再次通過涉及緬甸的議案，要求軍政府結束暴力執法，同時，呼籲緬甸軍方領導人釋放所有政治犯，包括民選領導人昂山素姬。





軍方於去年 2 月起，推翻昂山素姬領導的民選政府，並逮捕昂山及其他官員，其後一直執掌政權。而軍方以暴力執法的方式回應國內的抗議潮，據報已導致數千人死亡，1.6 萬人被監禁。





星期三，在聯合國推動決議案，要求立即採取行動實施緬甸的和平計劃，並呼籲要維護當地的民主制度和進程，而自政變以來一直支持緬甸軍政領導的中國及俄羅斯，聯同印度投棄權票。而所有其他 12 名成員國代表都投票贊成。





英國駐聯合國大使伍德沃德在安理會發表講話時強調，聯合國已向緬甸發出堅定信息，並期待這項決議能得到全面執行，亦希望進一步保障緬甸人的權利、願望及利益。





體育消息

針對上周六，有球迷對墨爾本打吡賽進行騷亂的案件，澳洲足球協會正準備向墨爾本勝利隊球會實施嚴厲制裁，並打算在今天提供最新消息。預計足協可能會向球會提出：扣分、巨額罰款、或者於主場閉門作賽（即等於不能售票）」等罰則。





昨日， 8 名涉及六日前球場暴力騷亂嘅人士已被判禁足球場達5 至20 年。





周六晚，澳洲甲組足球賽的墨爾本打吡賽上，由於不滿未來聯賽決賽移至新州舉辦，大約 150 名觀眾衝進比賽場地，並襲擊球員及現場的工作人員，導致至包括守門員格洛弗在內有四人受傷。



