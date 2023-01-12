今日大事（1月13日）

新州州長為曾穿納粹制服開派對致歉

昨日新州州長披露曾經穿著納粹制服出席自己的21歲生日派對，新州猶太社群代表呼籲要繼續教育公眾認清納粹政權。





佩洛德為其行為致歉，表示自己「深感慚愧」，並表示「向州內所有因此受傷害和感到痛苦的人誠懇道歉」。





新州猶太人議會總裁巴爾克（Darren Bark）表示接受佩洛德的道歉，但強調必須要繼續有公眾教育。





巴爾克說：「無論這件事是多久前發生，仍然要再次提醒大家必須要教育所有國民，尤其是對年青人，關於納粹政權的可惡本性，和醜惡的罪行。納粹所象徵的是不容忽視，不可以用來開玩笑。」





廉航 Bonza 獲發牌將提供全新航線

廉價航空 Bonza 終於獲得民航安全局發出於澳洲營運的執照。





民航安全局局長斯賓塞（Pip Spence）指，Bonza通過嚴格的評核和驗證，保證可以安全營運。他指安全局和Bonza於申請過程中緊密合作，保證該航空公司的運作符合澳洲民航安全的高水平。





Bonza得到美國公司 777 Partners 的投資，預料會有航線來往全國17個目的地，其中超過9成，是無其他航空公司提供的航線。





聯邦運輸部長金卡芙蓮 (Catherine King) 指，Bonza的加入可以刺激競爭，有助壓低票價。





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新州新冠病例大幅下降

於聖誕假期過後，新冠感染數字有大幅下跌跡象。





新州衛生廳公佈的數字顯示，今年的第一周錄得15,364宗陽性檢測結果，比前周下跌33％。數據亦顯示，接受核酸檢測的人數減少了11％。





新州處理首席衛生官費兹尔 (Dr Jan Fizzell) 指，主要的指數都正如所預料，顯示出州內的新冠數字繼續下降。他指流感感染亦處於低水平，但是有跡象正在上升。





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輪候非緊急手術人數6月將激增至50萬

澳洲醫學協會表示， 等待接受非緊急手術的人數激增， 問題要被緊急處理，需要有額外資金和進行改革。





協會主席羅布森（Steve Robson）指，如果政府不採取行動， 預計到6月30日，等候非緊急手術的人數將會超過50萬。





該協會的最新報告稱，非緊急手術的積壓，表明有關系統承受着巨大壓力， 難以滿足需求。





羅布森（Steve Robson）說， 最近各州州長都提及醫療系統的可怕情況，以及通過國家內閣採取緊急行動的必要性。他說，有關報告凸出了於醫療系統中一個關鍵的部份，正在掙扎中。





他於周一的聲明中表示， 他們的分析顯示，醫院無辦法滿足需求，或按既定時間表進行手術，如果政府不進行干預，情況只會變得更差。





巴布亞新畿內亞外長： 中國是重要戰略夥伴

巴布亞新畿內亞總理馬拉佩堅持（James Marape），他跟總理艾巴尼斯會談時，「任何時刻都無提及中國或者其他國家」。而艾巴尼斯亦否認訂立雙邊安全協議是因為顧慮到中國於區內影響力日增的問題。





但是，巴布亞新畿內亞外長卡琴科 (Justin Tkatchenko)向澳洲廣播電台表示，中國是他們的重要戰略夥伴。





卡琴科說：「中國一直都是巴布亞新畿內亞發展中的重要戰略一部分，是我們最大經濟夥伴之一，我們和中國於很多方面有合作，而不會於我們和我們的夥伴之間構成問題。」



艾巴尼斯向已故前巴布亞新畿內亞總理致敬

艾巴尼斯總理艾巴尼斯於巴布亞新畿內亞的最後一日訪問行程中，將會向當地第一位總理致敬，並會到韋瓦克紀念館悼念日本、澳洲、美國、同巴布亞新畿內亞的二次大戰陣亡戰士。





艾巴尼斯又會到訪已故前總理索馬雷 (Michael Somare)的家人。索馬雷是當地獨立後首位總理，他和前工黨領袖魏德倫有密切關係，兩人聯手令巴布亞新畿內亞於1972年可以成立自治政府，於1975年完全獨立。艾巴尼斯指，今次是向索馬雷的生平和領導致敬。



澳洲不會為涉戀童天主教樞機主教辦官式葬禮

已故天主教樞機主教佩爾 (George Pell)的追悼會將於雪梨舉行，但州政府不會為這位澳洲最高職位的天主教神職人員舉行官式葬禮。





新州州長佩洛德 （Dominic Perrottet）和維州州長安德魯斯 （Daniel Andrews）都分別表示，不會為81歲的前墨爾本和雪梨大主教舉行官式葬禮。安德魯斯表示，舉行官式葬禮或者追悼會會令性侵受害者感到痛苦，而佩爾的生平表現是由其他人去判斷。





佩爾生前擔任梵蒂岡聖座的經濟秘書處處長。他曾於2017年因涉嫌戀童罪名被控，一度罪成，但在2020年上訴得直。





去年天災失50億七成澳人受影響

於去年，洪水和其他自然災害造成共50億澳元的經濟活動損失， 於10個澳洲人中，幾乎有7個人有受到影響。





財長查默斯(Jim Chalmers) 於周五將會領導視察新州北部地區的重建工作， 因為洪水繼續影響澳洲很多地方，他於五月的財案預算中，亦會制定進一步的支援措施。





於2022年，洪水及其他惡劣天氣影響了昆州、新州、塔州，維州，北領地同南澳。





而於南澳和西澳Kimberly地區的洪水仍然持續。





國家緊急事務管理局於周五發佈的一項分析顯示，居住於地方政府地區內的68％澳洲人，於2022年都曾遭受自然災害。





財政部估計， 經濟打擊為50億澳元，佔實際國民生產總的0.25％， 主要是由於採礦、 農業、住宿及食品服務，零售貿易同建築業的活動減少所致。





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西澳水災畜牧業損失慘重

於西澳受到水災蹂躪嘅Kimberley區的畜牧業損失慘重。據 Kimberley Pilbara牧牛協會估計，損失牛隻數目可能數以萬計。





協會主席安德魯斯 (Jak Andrews) 指今次災情史無前例，令畜牧者感到極困難及難過，指他們均非常熱愛所飼養的牲畜。





安德魯斯相信要等洪水下退少知道損失牛隻的總數。而要恢復區內的牛群、道路、和基建，將會需要政府的大力支援。



2022成歷來第六個最熱年份

兩份研究報告均顯示，去年是有記錄以來最熱的年份之一。





美國國家海洋及大氣管理局，將 2022 年列為有記錄以來第六個最熱的年份，報告又指，雖然很難正確判斷兩極的溫度變化，但若考慮這一點，去年就會第五個最熱的年份，而過去八年是有史以來最熱的時期。





世界氣象組織的另一份報告則指，過去三年持續的拉尼娜現象，可能會令2022年避免位居最熱年份的榜首，但情況可能只起到暫時降溫的作用。





美國太空總署戈達德太空研究所所長施密特指，去年全球各地的人，都感受到氣候變暖的影響。





施密特說：「於全球來看，歐洲的熱浪同大火、英國去年是最熱的一年、巴基斯坦及其他地方的洪水、太平洋西北部再次出現熱浪同大火，所有問題都跟這些地區溫度升高有關。」





香港新措施防轉售新冠口服藥

香港當局已採取新措施、以防有人轉售新冠口服藥物。





新措施將包括醫生只會為符合臨床指引和合適的病人處方新冠口服藥物；病人在接受指定診症服務前，需要提供身份證證明文件，並出示確診證明以核實病人身分等





另外，香港嘅公立醫院藥劑部亦會喺配發新冠口服藥物前，將包裝盒移除，防止藥物被整盒轉售。而政府發言人提醒市民，在診症後獲處方新冠口服藥物，應按醫生指示服用及完成整個療程，亦切勿將有關藥物轉交或轉售予他人，否則即屬違法。





高鐵香港段周日恢復通車

高鐵香港段將於星期日恢復通車，並於昨日開始發發售車票，而高鐡表示，截至當地昨晚10時為止，已售出超過3000張恢復通車首日的北行車票。





港鐵亦指昨日下午已額外加派約100名職員協助乘客，以及實施人流管理。



拜登涉不當處理機密文件被查

於美國，繼前總統特朗普涉嫌不當處理機密文件而要接受調查後，美國任命胡爾為特別檢察官，帶領調查美國總統拜登是否涉及出現相同問題。





此前，拜登於奧巴馬執政時的副總統任期結束後，他的助手，已於華盛頓的辦公室內發現政府機密文件。而白宮表示，最近亦於拜登位於特拉華州家中的兩處地方，均發現更多這類文件。





按正常程序，一旦美國政府內閣結束執政，白宮的記錄，包括由副總統保管的記錄，都必須移交國家檔案館。而拜登指，他正全力配合司法部的調查，強調文件是鎖於車庫內。



瑞典發現全歐最大稀土礦

瑞典北部北極圈以外的拉普蘭發現全歐洲最大的「稀土元素礦床」。





稀土是製造智能手機及電池等電子產品的關鍵物質，有很高的戰略價值，但到目前為止，歐洲用的稀土，主要從中國進口而並非自己開採。瑞典國礦業公司 L-KAB 的行政總裁莫斯特羅姆表示，礦床內的稀土存量，可能比他們最初想象為高。





莫斯特羅姆說：「我們現時擁有的，是歐洲最大稀土元素的礦床，而我們要不斷進行勘探活動，亦意味著礦床的範圍是一直延伸而未見到盡頭，而礦床實際範圍亦未知。」





與此同時，歐盟委員會正準備就一項關鍵原材料法案立法，希望可為歐洲帶炊可靠和穩固的礦物供應鏈。



烏稱俄兵損失大需踩着同袍屍體前進

俄羅斯一個僱傭軍組織聲稱，已經佔領烏克蘭礦務城鎮索列達爾，但烏軍則指，這個東部城鎮尚未失守。





烏克蘭國防部副部長馬爾利亞昨日於一個新聞發佈會上表示，雖然俄羅斯採取加強行動，將軍事單位數目從 250 增加至 280 ，但他又指，他們仍然堅守索列達爾。





馬爾利亞說：「對方向索萊達爾進軍戰鬥很激烈。 儘管處境艱難，但烏克蘭士兵仍在拼命戰鬥。 俄軍正試圖突破烏軍的防線並奪取索萊達，但並未成功，而敵人的損失慘重。 城外遍地都是普京軍隊的屍體，俄羅斯軍隊要踩住自己人的屍體前進。」





烏克蘭總統澤連斯基表示，會向索列達爾的烏克蘭軍隊提供所需的一切武器，以對抗俄軍的攻擊。



日本加拿大加強貿易合作

日本首相岸田文雄繼續到訪西方國家，他於前往加拿大和當地總理杜魯多會面時，表揚加拿大加強參與自由開放的印太地區的努力。而杜魯多亦指，兩國之間的貿易代表團將加強合作。





杜魯多說：「一個來自日本的大型貿易代表團，將到加拿大，一起研究關於『關鍵礦產』和『電池供應鏈』的問題，拿大貿易代表團亦會於今年較後時間和日本討論更多偉大的合作方案。」





岸田文雄進行此次訪問之際，正值日本擔任七國集團輪值主席國，而日本亦正加強其軍事及外交，與中國交手。



新州男河中游泳亡

新州一名男子於 Riverina 地區游泳時死亡。





事發於尋日中午，於Wagga Wagga 西面的 Urangeline Creek ，一名昏迷的男子被人從水中拖上岸後，緊急服務隊奉召到場。這名45歲男子可能係是益游泳期間出現健康問題。救護人員於現場搶救無效。



體育消息

澳洲女子國家足球隊Matildas 的前鋒西姆森 Remy Siemsen 已經由雪梨 FC 轉會英超女子聯賽的球隊萊斯特城。她說，今次轉會，是「夢想成真」。





3 歲的西姆森出生雪梨St Leonards，她最初效力Manly United，亦曾加入美國和瑞典的職業球隊。她去年平安夜為雪梨 FC打完最後一場賽事後，將會於今個周日，代表萊斯特城，於主場King Power Stadium中對戰布萊頓隊。



