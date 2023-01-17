今日大事（1月18日）

美國民眾紀念黑人民權領袖馬丁·路德·金

美國又大批民眾聚集，紀念及慶祝在 1968 年被暗殺的民權領袖馬丁·路德·金的生平。





有在洛杉磯市參與活動的人表示，集會對他地有特殊意義，無論風雨不會影響他們上街遊行。





「如果不繼續舉辦遊行，很多人可能已忘記追求種族平等，因為我們不像以前經常在電視上看到這些言論。」





另一名參與者說當然尊重警察，但他們面對的殘酷現實正變得越來越差。「例如，很多時警員在路邊攔截開車的黑人，只是因為他的黑膚色，而不是因為個人或汽車有任何問題，純粹只是因為對方是黑人。」



英國國會否決蘇格蘭跨性別法案

新安排引起當地的跨性別倡議者不滿，但英國國會的蘇格蘭事務大臣張毅德 （Alister Jack）表示，國會反對法案並非任意行駛否決權，只是因為考慮目前英國的職場上，仍然有不平等的問題。





他指法案可能會令仍然處於兩性工作不平等制度的英國，出現更複雜的問題，例如允許更多針對某個性別求職者的欺詐或惡意行為。





「反對立法，亦並非如某些人所暗示，是英國政府無理行駛對蘇格蘭議會行駛否決權，因為有關的權力只能在特定的理由下行使。事實上，國會在 25 年前獲得有關的權力後，今次也是第一次認為有必要行使，反映國會並不會隨便運用。」





這項療法聲稱可以改變一個人的性取向或性別認同，但一直有人質疑療法可能對性小眾社區有害。





英國文化部長透露，政府將很快公佈立法草案的細節，強調法案將會保障所有人。



烏克蘭斥俄軍血腥襲擊平民

烏克蘭城市第聶伯羅一棟住宅大廈被俄羅斯襲擊後死亡人數已經上升到44人，25名居民仍然失蹤。今次事件被指為對烏克蘭平民最血腥的襲擊。





烏克蘭總統夫人Olena Zelenska在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上致辭時，指國際領袖和企業行政人員對烏克蘭戰爭的反應不足。





「俄羅斯的行動毫無限制。目前第聶伯羅的居民正在一個民居區、被導彈毀滅的房屋的瓦礫之中搜索。而這些用作毀滅軍機的導彈竟然用來襲擊平民基建。這些平民百姓周末留在家中，而俄羅斯認為有充分理由殺害他們。」



澳軍啟程赴英參與培訓烏克蘭士兵

多達70名澳洲人員在一個和英國合作的計劃之下，希望在今年內培訓2萬名烏克蘭士兵。





國防部長馬利士（Richard Marles）表示澳洲會繼續支持烏克蘭。他向澳洲廣播公司表示，烏克蘭軍隊由公民士兵組成，按照烏克蘭的條件幫助解決衝突十分重要。





「在去年的政策，我們真正了解到（這場衝突）演變成一場持久戰，國際社會和澳洲需要盡一切努力讓烏克蘭在這場戰鬥中持續戰鬥。」





英國外交部長祁湛明（James Cleverly）表示，俄羅斯總統普京的野心不會實現。





「普京應該明白，在任務完成之前，（各國）會繼續堅持與他們作戰，而他（普京）能做的最好的事情就是保護他自己軍隊的生命，大家會繼續堅持直至烏克蘭人取得勝利。」



【尼泊爾墜機】遇難澳洲乘客家屬感謝支持

尼泊爾30年來最嚴重的空難，救援人員動用無人機搜尋最後一名失蹤者，而大部分的遺體已經搜獲，並會移送去接受檢驗。





出事的客機當時從首都加德滿都（Kathmandu）前往西部城市博克拉（Pokhara），機上載有72人，包括幼童和一名澳洲公民，起碼71人證實遇難。





據當局透露，48具遺體已經移送到加德滿都的醫院，另外22具正移交給在博克拉的家人。





雪梨教師邁倫（Myron Love）是遇難者之一，其家人發表聲明，對所得到的支持深表謝意。「邁倫是兩個家庭中的磐石，而他短暫的一生所經歷的比很多人的都更豐富。 」



三前高官將就Robodebt調查作供

前社會服務部長波達（Christian Porter）、前民政部長圖治（Alan Tudge）以及他任職期間的部門新聞官米勒（Richelle Miller）將會向調查自動債務索償系統的皇家委員會作供。





第三輪的聽證會將會由1月23號展開，直至2月3號，委員會將會調查部長在2016年底到2017年初收到對這個系統的批評的時候所作的反應。





圖治在負責執行這個系統的時候，不理會福利債務的準確性所受到質疑同批評，並警告虧欠福利債者會被監禁。





米勒將會在1月31號作供，在2016至2017年期間，他在圖治的辦事處曾經被傳媒質疑。而波達將會在2月2號向皇家委員會作供。





前總理 莫理遜早前已就調查作供 。



聯邦政府將全面改革醫療保健制度

醫學界警告，普通科醫生的經營成本過高，而政府支援不足，診所將會被迫關閉或者提高診金。





聯邦衛生部長畢勒認為 必須要全面改革醫療保健制度 ，才可以令地區診所維持經營。





他指問題起因是前任政府在六年來，國民保健回扣被凍結或者只是有輕微的增加。他接受澳洲廣播公司訪問時表示，當中亦有廣泛結構上的問題。





畢勒正和醫學界及病人團體研究國民保健制度問題，並會在幾個星期內公佈總結報告。



【昆州洪災】雨勢料放緩 洪水仍威脅

在昆州，預測豪雨今個星期將會放緩，但是北部仍然受到洪水威脅，包括 Mackay 的居民。





Mackay 鄉鎮政府發出警告，指 Sandy Creek、Eton 和 Kinchant Dam的低窪地區可能會再出現洪水。





暴雨在當地造成道路洪水，大概50條道路仍然被水淹，一些旅遊人士滯留在途中。



【昆州洪災】鼠患嚴重打擊甘蔗收成

昆州鄉鎮Ingham的甘蔗田部分被豪雨隔離，無法收割，其餘甘蔗竟然發現被老鼠咬壞。當地蔗農在水災、鼠患和成本上漲的打擊之下，被認為是記憶所及其中的最艱難的一年。





Ingham一名蔗農Michael Reinaudo估計大概一成半的收成被老鼠破壞，損失高達$250,000。而鼠患的範圍非常廣泛，需要出動直升機散播鼠藥。





新州朝野兩黨承諾嘉獎良好司機

新州政府公佈新的選舉承諾，表示如果贏得大選，三年內無駕駛違規的司機可以豁免因輕微駕駛違規被罰款。





據《每日郵報》報導，表現良好的司機可以有一次豁免罰款的機會，這一些違規行為包括：罰款124 元的低速超速、罰款 275 元的不遵守禁止左轉或右轉的標誌及罰款2200元的在巴士專用線上行駛。





雖然違規司機擁有一次罰款豁免的機會，但仍會被扣分。





這一項承諾是在新州政府在主要競爭對手——工黨，公佈表現良好的新州司機在12個月內可以恢復1分被扣分數後作出的。



維州警方懸紅百萬尋求兇案線索

當局懸紅100萬元徵求一宗9年前一名祖母被謀殺案的線索。





案發於2014年1月15號，69歲的莫斯（Jeanette Moss）在墨爾本Middle Park的住所內被鄰居發現死亡。





維州警方兇案組處理督察Paul Scarlett指這宗兇殘的罪案，涉及一名獨居的弱勢人士。他说當時並無強行入屋的跡象，所以警方其中一個調查方向就是可能是和死者認識的人的所為。



坎培拉悼念災難林火20週年

坎培拉今晚將會為2003年的火災死難者舉行悼念儀式。





今日是這場災難的20週年，這場首都領地的林火造成4人死亡，差不多500間房屋被毀。另外有435人受傷，首都領地的7成林木土地被燒毀，損失達6億1千萬元。





悼念儀式將於 Stromlo Forest Park 公園內的林火紀念場舉行。





剛在一個星期前，首都領地的多重危機資訊理事會公佈的報告指出，自從發生這宗災難以來，當地應付林火的準備程度已經「大大改善」。



中國人口減少或被印度趕超

中國國家統計局報告顯示，2022 年的中國的人口為14億1175萬，比上一年底減少約85萬人。





這是自1961年以來的首次下降，新數字可能正反映中國公民人數開始進入長期下降的階段，或會對中國經濟產生深遠影響。





新發展也令印度有望加速成為世界上人口最多的國家。聯合國專家去年預測印度在2022年，擁有超過14億人口，但他們之前並無預計中國人口下降。



抗議人手不足 國泰員工將按章工作

香港國泰公司的空中服務員工會宣佈，將由今個星期四，即年廿八開始，發起按章工作行動。





屆時員工將以不加班及休息日不上班等安排，抗議更表安排混亂、人手短缺、資方一直無回應訴求等問題。





香港警方拘6人涉刊印反政府騷亂書籍

香港警方國安處昨日在旺角，拘捕6名被指是「反政府組織」的成員。





警方指，該組織製作及刊印一本有關2019年中至2020年初，在香港發生的一連串「騷亂事件」的書籍，並在去年12月至今年1月期間在旺角一個市集內推銷及售賣該書籍。





警方搜查有關組織的店鋪、印刷店，及被捕人的住所，檢獲43本涉案的書籍及其他物品，並正扣查3男3女，年齡介乎18至62歲。





他們被指涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條的「作出具煽動意圖的行為」罪。



德國總理任命新國防部長

德國總理舒爾茨宣布任命皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）擔任新國防部長，接替因備受批評而辭職的蘭布雷希特（Christine Lambrecht），他將會在星期四宣誓就職。





舒爾茨已經發表書面聲明，指他非常高興能夠任命皮斯托瑞斯，並讚揚對方是國內的傑出政治家，絶對勝任國防部長一職。





皮斯托瑞斯是總理舒爾茨領導的社會民主黨成員，而他自 2013 年起，一直擔任下薩克森州的內政廳長。



環保少女聲援反煤礦活動被拘

瑞典環保少女桑伯格（Greta Thunberg）在德國聲援煤礦抗議活動後被短暫拘留，現已獲釋。





反對露天採煤的活動參與者認為，德國不應再開採發育不完全的褐煤，應該專注發展可再生能源。





桑伯格加入環保團體在德國西部呂策拉特村周圍的抗議。她在試圖跳入煤礦後，被警察帶走。





桑伯格說：「這麼多人在場是標誌著希望。這是更大的全球氣候運動的一部份，是一場有關氣候、社會正義及種植正義的運動。」



體育消息

澳洲網球公開賽，目前仍然作賽的唯一本地種子球手德米瑙爾，昨晚在John Cain體育館，以三盤擊敗台灣球手許育修，成功打入次圈。





由於惡劣天氣打亂之前比賽的進行，澳網主辦方己安排在今天重新進行較早前未能完成的比賽。



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