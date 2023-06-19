今日大事(6月20日)

5人於加拿大隨「探索鐵達尼觀光潛艇」失踪

乘坐「探索鐵達尼號殘骸小型觀光潛艇」的5人隨潛艇在加拿大東南部海岸失踪。





營運觀光潛艇的公司「海洋之門」（OceanGate Expeditions）表示，潛艇在當地星期日早上向殘骸地點出發約 1 小時 45 分鐘後，與水面上的同伴船隻Polar Prince失去聯絡。





美國海岸警衛隊中校希基表示，他們正採取一切方法拯救潛艇內人員。





「我們經已接觸Polar Prince號，並開始進行水面搜索行動，試圖尋找潛艇，亦使用 C 130 飛機進行空中和雷達搜索。」





「另外，我們亦與加拿大海岸警衛隊及加拿大軍方合作，在現場部署更多資源、協助搜索行動。」



習近平會見布林肯同意穩定中美兩國關係

布林肯是過去五年來首位訪華的美國國務卿。





習近平指、會談顯示雙方關係已取得進展，希望布林肯的訪問有助於改善兩國關係。





布林肯結束兩日訪華行程，在離開北京前召開記者會總結此行成果。他承認中美關係顯然仍不穩定，但雙方都認為需要令關係進一步穩定，而他認為今次行程已經達到目的，並指，雙方都能夠建設性及坦率地討論解決分歧的方向。





布林肯亦強調，兩國高層的直接參與及持續溝通，是管理雙方分歧的負責任做法，亦是確保競爭不會演變成衝突的最佳方式。



以巴槍戰致5 死90 多人受傷

以色列軍在約旦河西、試圖逮捕兩名涉嫌參與襲擊的巴勒斯坦人期間，與對方發生長達數小時的槍戰，並導致 5 名巴勒斯坦人死亡同90 多人受傷 。





據軍方官員表示，事件中，以色列部隊亦有七名隊員受傷。





戰鬥中喪生的巴勒斯坦人，至少有三人是屬於武裝伊斯蘭聖戰組織的成員。





巴基斯坦全國哀悼希臘偷渡船傾覆致命慘劇

巴基斯坦為紀念上星期偷渡船在 希臘海岸傾覆而造成多人死亡的慘劇 ，已將昨日定為全國哀悼日，所有官方的建築物都下半旗致哀。





根據巴基斯坦警方的初步調查顯示，該船一共載有約 800 人。巴基斯坦國防部長阿西夫（ Khawaja Muhammad Asif ）表示，總理向死難家屬表示哀悼。





同時，巴基斯坦當局亦表示已逮捕了 14 名涉嫌協助該次偷渡的疑犯，並正搜尋其他嫌疑人士。



綠黨不滿租金危機未解決 「百億住屋基金」再被推遲

綠黨和兩黨聯盟聯手將政府 100 億元的住屋基金再推遲 4 個月，使工黨政府受挫。





該草案將可在未來 5 年內建造 3 萬套公屋及可負擔房屋，但在國家內閣開會討論解決租金上漲問題之前不會進行投票。





綠黨認為草案缺乏對租屋者作出支援而持反對態度，並表示，延遲計劃將使總理能夠在即將舉行的全國內閣會議上，與州和領地代表就租金改革進行談判。





班特（Adam Bandt）表示，如果採取更多措施來解決持續的租金危機，工黨政府提出的 法案仍可能獲 綠黨支持。



貸款人將聚焦儲銀六月議息會議記錄

儲備銀行快將公開六月息議會議的記錄，專家預計，貸款人或能從中獲悉儲銀是否有停止加息的跡象。





在 6 月份的會議後，儲銀決定將利率提高 25 個基點，使現金利率高於 4 厘。





自去年 5 月以來，儲銀已 12 次上調官方現金利率，除 4 月外，每次會議都決定加息。而下一次議息會議將於 7 月 4 日舉行。





澳洲國民銀行（NAB）市場經濟學家紐金特（Taylor Nugent） 表示，6 月份的加息決定，可能只是「一線之差」，外界希望從會議記錄能了解，是儲銀對每月數據作出合理反應，抑或已經失去將通脹恢復至其目標水平的信心。



澳洲下財年將增加人道收容名額

移民部長吉爾斯（Andrew Giles）預計於今天（6 月 20 日）國際難民日宣佈，將增加澳洲下一個財政年度（2023-24）的 人道收容名額 。





吉爾斯確認，澳洲在去年（自 2022 年 6 月起）已批出超過17,000個人道主義簽證名額，其中包括為阿富汗國民提供的額外 4,000 個名額。





雖然仍未知增加名額的實際數字，但聯邦政府早前承諾，在未來幾年會將人道主義收容名額增加一倍。





吉爾斯在一份聲明中表示，澳洲尋求透過難民來為國家作出的各種貢獻是至關重要。



原住民之聲入憲公投獲批需在半年內落實

草案需在六個月內舉行公投，目前具體日子尚未確定，但預計會在今年10月舉行。





聯邦反對黨自由黨原住民事務發言人李瑟（Julian Leese）表示，支持在國會中加入原住民聲音的人士，需要確保公眾獲得適當的信息。





今年初，李瑟因為就原住民之聲入憲的立場，與自由黨出現分歧，而辭去影子律政部長的職務。





他說，在公投舉行前，支持投「贊成」票的人需要向公眾保證，要為原住民聲音入憲提供一個安全改變的機會。





「今次公投是有三個目的，第一是在我們的憲法中承認原住民。第二是它提供了一項機制，就影響他們的政策和法律諮詢他們，第三是要尊重國會為最高決策機關，確保改變是安全。」



工黨繼續爭取選民贊成將原住民之聲入憲

聯邦政府則繼續爭取選民在 原住民之聲入憲公投 中投下贊成票。





獨立參議員索普（Lidia Thorpe）表示，原住民之聲入憲只是門面功夫，不會解決影響原住民的問題。





但原住民事務部長貝妮（Linda Burney）不同意這個講法。





她引用關於原住民預期壽命的統計數據來論證，在憲法中承認原住民，將令大家更加努力地、縮窄原住民與非原住民在各方面存在的差距。





「縮窄預期壽命差距未能以原定計劃步伐，我不能接受自己的預期壽命仍比副黨領短八年。」



澳洲與汶萊簽定「氣候、國防及糧食安全協議」

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）與汶萊首相包奇亞簽署一項協議，加強在氣候、國防和糧食安全相關問題上的合作。





包奇亞昨天（6 月 19 日）抵達澳洲，進行為期四天的國事訪問，與總理艾巴尼斯會面。





兩國元首簽署全面夥伴關係宣言聲明，雙方同意在貿易和投資、海上安全、教育和向淨零排放過渡方面展開合作。





汶萊蘇丹包奇亞將於今個星期尾前往達爾文，與澳洲軍方人員會面。



智庫建議政府撥款助公眾轉用「全電能家居設施」

一份最新研究報告指，如果澳洲希望能在2050年實現淨零排放，需要採取更多措施來讓每個家庭減少使用天然氣。





智庫組織格拉頓研究所（Grattan Institute）進行的研究報告顯示，天然氣佔全國碳排放量的 22%，即是有 500 萬戶家庭和企業使用這種能源。





他們建議政府向公眾、社區和原住民撥款，協助他們轉用全電能。





格拉頓研究所的能源項目主任伍德（Tony Wood）表示，用電能比用天然氣更便宜，但不是所有人都有能力自費轉用電能裝置，因此政府必須提供支援。



【體育消息】

新西蘭國家男子足球隊The All Whites表示，由於有卡塔爾球員涉嫌對他們隊中一名球員進行種族騷擾， 因此決定在與卡塔爾的友誼賽打至半場時、提早結束賽事。





The All Whites隊雖然在上半場以 1比0 領先， 但在半場結束後拒絕返回球場。之後， 他們亦在社交平台上發表一份簡短聲明，指球員博克索爾在比賽的上半場，受到卡塔爾隊一名球員種族騷擾，球隊同意下半場不再出賽。



