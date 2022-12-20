今日大事(12月21日)

外長黃英賢今與中國外長王毅展開雙邊會談

這次是時隔4年，澳洲外長再次受邀赴華訪問，並舉辦澳中外交與戰略對話。





她也會要求中方解除自2020年對澳洲貨物實施的進口限制。預計貿易問題是這次會談的主要內容。





黃英賢說：「我將會說的事情之前已經和國務委員王毅說過，相信移除貿易障礙符合兩國的利益。」





黃英賢這次訪華，時值澳中兩國建交50周年。





數千人出席昆州槍擊案殉職警員喪禮

當局今日上午在布里斯本舉行州葬儀式，並會以警隊的最高榮譽來紀念兩位「新紮」警員。





昆州警察廳長瑞恩表示，警方感謝在案發後表達支持的廣大民眾，全州每個警署都收到了大眾表達哀悼的鮮花。





而案發小鎮所屬的Western Downs市議會，將在多處設置大螢幕向公眾直播喪禮。市長麥維表示，希望喪禮可以令事件安息。





麥維說：「事件帶來很多悲傷，但不幸的是大家都要向前看，而今日這個受到可怕事件影響的社區可以向死難者的家屬致以最深切的哀悼。」





數據指澳州人今個聖誕會改變消費習慣

國民銀行預計，購物高峰會在聖誕節前兩日出現。其數據預測，今個星期五即12月23日，澳洲人會集中在中午12點至1點消費4億元，全日達到48億元。





不過，該行的私人銀行業務主管楊格表示，有半數人會調整他們的支出。





楊格說：「預計每兩個人就有一人會改變消費習慣，在購物時更加精打細算，很多人在參與聖誕節的方式，包括買禮物和食物時，會有少許的改變。」





澳職球場暴力騷亂案 維州警方起訴13人

星期六舉行的澳職賽事墨爾本打吡，有球迷因為不滿足協將澳職總決賽主辦權交給雪梨而引發騷亂。最終有150名觀眾衝入球場，比賽腰斬，並造成球員、球證、攝影師等4人受傷以及約15萬元的損失。





警方前日起訴3人後，昨日再起訴10人，年齡介乎17至28歲，控以多項暴力和襲擊罪名。他們全部獲准保釋，將於明年2月27日，在墨爾本裁判法院提堂。





澳洲足協也發聲明表示，對任何破壞性、暴力和反社會行為「零容忍」，將對其中兩人實施終身禁令，不准進入球場觀看足協旗下賽事。





其中一名是用金屬桶攻擊球員導致受傷的23歲男子。





新州議會預料通過降低電費草案

新州議會今日開會，希望通過降低電費的草案。





國會上星期召開特別會議，通過了相關草案，需要在州和領地的議會通過來完全生效。





新州朝野兩黨都對草案表達了支持。該草案允許政府強制能源公司，指定煤炭價格上限為每噸125元、煤氣每千兆焦耳12元。





預計這項臨時措施可以在明年中之前令能源帳單減少約230元，但價格之後相信會回升。





另外，新州工黨也會趁今日開會，提出為租戶紓困的措施。





新州男子開車載人穿越洪水被控誤殺

新州一名男子因為開車搭載兩人穿越 洪水 而被控誤殺。





今年10月31日深夜，緊急服務人員接報有工程車被洪水圍困後，後趕到西南部Bevendale的現場。最終坐在工程車駕駛室的兩名男子游水逃脫，而坐在載貨後箱的兩名男子溺斃。





警方調查後，昨日拘捕報住雪梨Guildford的41歲司機，控以誤殺罪名。





美國加州發生 6.4 級強烈地震

美國加州北部沿岸地區發生 6.4 級強烈地震，美國地質調查局表示，地震震央位於加州小鎮「芬代爾」西南偏西約 12 公里，震源深度剛超過 16 公里，暫時無引發海嘯危機。





另外，香港天文台亦錄得中國東南部近岸凌晨發生一次3.6級地震，震央位於河源西北約23公里。香港有震動維持數秒的震感。





斐濟人民聯盟黨領袖拉布卡成為新任總理

斐濟人民聯盟黨領袖拉布卡，已獲得社會自由民主黨的三名國會議員支持，組成「全國聯邦黨」執政，打破大選後懸峙國會局面。





拉布卡亦將會取代姆拜尼馬拉馬成為新任總理。當地民眾對有關的進展表示歡迎，在拉布卡辦公室外，響起「歡呼聲、歌聲和汽車喇叭聲」示意。





姆拜尼馬拉馬在 2006 年發動政變，並於次年自封為總理後，領導斐濟近 16 年。





普京誓言必須挫敗外國情報部門的行動

俄羅斯總統普京，在「安全局工作人員紀念日」發表視頻講話時，要求局內的反情報工作人員、必須挫敗外國情報部門的行動，並且要迅速查出誰是「叛徒、間諜和破壞分子。」





普京亦在講話中，讚揚在俄羅斯控制的烏克蘭領土上工作的俄國安全部門所發揮的作用。





普京說：「我要特別提及，在新增的俄羅斯地區開始工作的安全機構單位。雖然我們現在仍處於艱難時期，因為在頓涅茨克、在盧甘斯克人民共和國、在赫爾松扎波羅熱等地區，目前仍然面臨困難。但居住在這些地區的俄羅斯公民，是有賴安全人員的保護。因此，他們是有責任，盡一切可能確保對方的安全、權利和自由。而俄國政府亦將會繼續提供現代化的裝備和武器、以及經驗豐富的人員，去加強新部隊的能力。」





泰國軍艦沉沒事故 6死23失蹤

泰國軍艦日前在泰國灣沉沒的事故，泰國海軍說，昨天的搜救行動發現6名死者遺體，並救起一人，仍然有23人失蹤。





出事的軍艦，因強風將海水吹入船上，令船內的電氣系統遭破壞後，在當地周日晚沉沒。船上當時載有106名官兵，其中76人即時獲救。軍方已派出海軍艦艇及直升機，繼續全天候搜尋潛在生環者。總理兼國防部長巴育已下令所有軍隊指揮官，要調動軍力去支持搜救工作。





一名參與搜索行動的海軍艦艇指揮官科拉維帕帕維特表示，他們並未放棄找到生還者的希望。





科拉維帕帕維特說：「軍艦沉沒的位置大約距離碼頭90度方向及20英里外。根據風向及水流的模式，估計船隻會向東南方移動。所以，搜索行動，亦將從這裡向東南的方向進行。」





香港周四再度放寬防疫限制

香港政府在星期四起，將再放寬部分社交距離措施，餐飲處所，以及健身中心、戲院、表演場所和主題公園等表列處所，不再有人數限制。宴會活動人數上限亦會撤銷。至於進入酒吧酒館、夜店、出席宴會以及參與本地遊等人士，亦毋須再做快速檢測。





當局說，香港已進入疫情平台期，每日新增個案在本月15日超過17000宗高峰後，及後連續數日徘徊在15000至16000多宗水平，因新冠而住院的病人數目有所上升，但危殆或嚴重個案的比率維持平穩，因此，決定提前放寬部分社交距離措施。當局亦強調，會密切觀察疫情發展，在保障公眾健康的大前提下，考慮繼續放寬各項社交距離措施。





體育消息

T20板球系列賽，雖然澳洲國家女子板球隊長希利因傷缺陣，但他們在 5 場系列賽的最後一場比賽中，以 54 分的優勢、在孟買擊敗了東道主印度隊，並在總局數上，獲得4勝1負的佳績。





澳洲隊加德納（Ash Gardner）及哈里斯（Grace Harris）在今場比賽中表現出色。協助球隊打出 4 個三柱門 196 分的成續，相反，印度只能打出 142 分。

