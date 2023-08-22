今日大事（8月23日）

下周將公佈原住民之聲公投日

總理艾巴尼斯將會在下星期三（8月30日）在阿德雷德公佈舉行原住民之聲入憲全民公投的日期，顯示出贊成陣營在南澳爭取勝利的決心。





而10月14日被視為最佳日期，可以避免與重要體育賽事以及學校假期相撞。





亦可以在雨季開始之前舉行，以免一些原住民社群難於參與投票。





如要公投獲得通過必須要得到過半數票數贊成，以及過半數州份支持。



20國集團峰會下月將在印度舉行

聯邦政府希望喺印度舉行20國集團部長級會議期間就多項重要貿易協議談判取得進展。





20國集團峰會將於下個月在新德里舉行，而今個星期，全球最大經濟體的貿易及投資部長會先聚首 齋浦爾 舉行會議。





澳洲助理貿易部長艾爾士 （Tim Ayres）今日啟程前往印度，他表示希望能夠同中國商務部官員就解決澳洲產品被徵收關稅問題取得進展，受影響產品包括餐酒同龍蝦等。





中國經過三年的貿易爭拗之後，最近廢除了對澳洲大麥徵收的關稅。聯邦政府希望其他澳洲產品的關稅亦會相繼被廢除。



反對黨批評梅利達令盤地新協議會損害鄉鎮社區

國家黨領袖兼前水務部長利特爾波特 (David Littleproud) 指聯邦政府的梅利達令盤地新協議會損害鄉鎮社區。





新協議提出為梅利達令盤地計劃提供130億元，並將恢復45萬兆升河水的期限延長到2027年12月。





在此之前，梅利達令盆地管理局已告知當局，在2024年6月的原定計劃限期前無法達到有關目標。





聯邦政府同南澳、新州、首都領地、及昆州政府達成的新協議，將會容許水資源回購，但維州政府不在協議之內。





利特爾波特表示會支持協議的部分內容，但係他相信水資源回購會對鄉鎮及偏遠社區造成傷害。





利特爾波特指水務部長所公佈，梅利達令盤地部分州政府達成的協議，只係一個逃避處理難題的方案，不能夠保證恢復的河水可以及時挽救河流，亦不能夠保證南澳獲得所承諾的水資源。



NAPLAN成績反映教育需要改革

最新公佈的全國學童讀寫及數學能力測試(NAPLAN) 結果顯示，每三名學生就有一名未能達到基本水平，每10名之中更有一名需要額外支援以提高能力，其中平均有三份之一係原住民兒童。





而偏遠地區學童的數學及語文能力繼續大幅低於市區的學童。





相對於主要市區學校的三、五、七及九年班學生起碼有六成學生在所有學習範圍都達到高水平。





國家黨參議員卡納萬 （Matt Canavan）接受9號台訪問時指政府的撥款未能見到成果。





卡納萬說：「自從進行貢斯基教育改革以來已經有十年，政府大幅增加了學校撥款。他指而家每一名學童每年的政府經費超過$16,000。」卡納萬表示，不如將$16,000給予家長，他相信每年$16,000 可以買到很好的教育。





另外，教育部長祁雅表示，NAPLAN成績顯示出教育有急切的改革需要。





他亦向九號台表示，成績顯示如果你在三年級時落後，到了九年級時好難追上，導致有一些青少年在他們最後一年之前退學。





祁雅說，下一個全國學校改革協議必需要透過同各州同領地談判，以專注地確保每間學校都有足夠同公平的資金。



韓珍辦事處涉不當處理聯邦資金

選舉委員會將會調查一國黨領袖韓珍 (Pauline Hanson) 的辦事處涉嫌不當地將資金轉入該黨的聯邦經費。





昨日（8月22日)新州議會三名一國黨議員之中兩名宣佈辭職，兩人行使議會特權指稱有人員不當利用資金。





羅伯茨(Rod Roberts)及黎敦(Mark Latham)現在改為新州上議院的獨立議員身份。





黎敦致函新州特別事務廳長格雷厄姆 （John Graham），並向州議會呈交信件，指近年有27萬元資金被人從該黨新州支部及聯邦黨委員會轉用於貨品及工具。





韓珍否認指控，聲稱新州及全國嘅黨內財政都係經常由特許會計師，以及州同聯邦選舉委員會審核。



新預計預測澳明年能避經濟衰退

最新的政府商業風險指數顯示，雖然面對利率高企以及環球經濟壓力，預測澳洲明年可以避過經濟衰退。





信用分析機構CreditorWatch最新公佈的七月份商業風險指數顯示，在過去12個月，商業發票平均額下跌 28%。商業機構每個月的購貨量下跌，以致供應鏈收入下降。





其他商業指數，包括貿易付款違約、信用查詢、接管、以及法律行動，都有惡化情況。





不過雖然商界面對壓力，官方來源向澳聯社透露，相信不會出現衰退。



德與澳等國家共同應對中國擴張勢力

德國外長貝爾博克表示德國會同澳洲等國家共同應付中國在印太區日益擴張勢力的挑戰，並會盡量令區內局勢降溫。





貝爾博克向洛伊研究所發表視像演說，指多個國家都轉向中國，因為缺乏其他選擇，而德國希望避免依賴中國。





貝爾博克表示德國不會推動聯盟之間的對峙，而希望能夠在區內建立多元化的貿易夥伴。





貝爾博克表示，德國希望爭取更多願意緊密合作的夥伴，因為雙方都可以因此互利互惠。



巴國纜車被困者已獲救

被困在巴基斯坦山區纜車內嘅八人、經已全部獲救。





意外是由電纜斷裂問題引起，由於救援條件艱巨，包括六名兒童在內的八名纜車乘客、一度被困狹谷上空超過14個小時。最終救援直升機喺入夜前救出部分乘客，其餘乘客則隨後，由救援人員利用滑索救出。



泰國斯雷塔將任泰國總理

泰國民粹主義泰國黨成員、房地產大亨斯雷塔(Srettha Thavisin) 獲國會過半數支持出任泰國總理。





新任命安排、結束了當地持續數個星期的政治僵局，亦為新聯合政府執政鋪路。





與此同時，前泰黨總理、億萬富豪「他信」、在流亡海外15年後，已返回泰國並接受入獄安排 。但有支持者表示，對「他信」回國感到欣慰。





支持者表示，他十分高興，亦一直期待「他信」回歸，無論對方在何方，去到多遠。他亦會繼續擁戴「他信」，並會一直如此。



智利水災情況嚴重 已進入緊急狀態

智利惡劣天氣持續，至少兩人因洪水死亡，成千上萬人需要疏散，無家可歸。





在星期二（8月22日），救援人員協助疏散中部受災地區馬烏萊（Maule）的民眾。





一名當地居民目睹家園被摧毀，他表示非常令人震驚，但因為有時間所以救回舖頭裡面很多東西，但家中的東西卻因為水位上升太快，未能倖免於難。







在受影響的地區，救援人員使用船隻幫民眾在積水的街道上移動，而部分地區的水位已到達屋頂。





智利總統博里克（Gabriel Boric）在星期一（8月21日）宣佈進入災難狀態，並且前往首都聖地亞哥以南約250公里，一個受災最嚴重的地區視察。



希臘野火發現 18 具屍體

希臘當局昨日（周二）在連日受野火摧殘的北部偏遠地區發現 18 具屍體，





現場是「埃夫羅斯」的「阿萬塔斯村」，是從土耳其進入希臘的熱門偷渡路線之一。



中國主席抵南非出席金磚峰會

中國國家主席習近平，在金磚國家峰會前，抵達南非的「約翰內斯堡」進行國事訪問，並受到隆重歡迎。





目前正舉行的金磚國家的領導人峰會，有意擴大成員國的規模。除巴西、俄羅斯、印度、中國及南非等成員國外，亦有包括所有非洲國家的69國、受邀參與峰會。





據報，已有 20 多個國家提出加入聯盟的申請，令金磚國家的聯盟，可能會制衡西方國家目前在全球事務中的主導地位。



香港宣佈禁日本10縣海產進口

香港宣佈將禁止進口部分日本海鮮，以回應日本計劃向海中排放核廢水的安排。





香港「環境及生態局局長」謝展寰表示，禁令將涵蓋從福島和東京等日本10個縣進口的水產品。亦包括所有新鮮、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品”產品、海鹽、以及未加工或已加工的海藻。





日本將於周四（8 月 24 日）開始、從福島核電廠排放超過 100 萬噸經過處理的核廢水，堅稱有關做法是安全。





福島核電廠在 2011 年的海嘯中遭到嚴重破壞，由於要冷卻受損的反應堆，核電廠已積累到134萬噸「核廢水」。



體育消息

女足消息

西班牙代理首相桑切斯表示，西班牙足協主席「魯維亞萊斯」在世界盃期間西班牙勝出後，在致送金牌時主動親吻球員埃爾莫索，是「不可接受的舉動」，並要求採取更多行動。





魯維亞萊斯今個星期一（8月21日）在事件引發爭議及民憤後作出道歉，西班牙第二副首相「迪亞斯」已要求他辭職。





桑切斯則向記者表示，魯維亞萊斯的道歉並不足夠，亦認為目前情況、表明國內仍持續存在性別不平等。





桑切斯說：「關於魯維亞萊斯以及他引發的爭議，確實存在一些行為問題，而今次的例子亦反映西班牙國內，對於「平等及尊重」、以及性別平權方面，還有很長的路要走。」



羽毛球消息

世界羽毛球錦標賽首圈賽事，香港的混雙組合「鄧俊文」及「謝影雪」，在丹麥哥本哈根的球場擊敗菲律賓對手，輕鬆晉身次圈。同屬港隊的另一混雙組合「李晉熙」及「吳芷柔」，則在苦戰巴西對方後，最終以局數2比1取勝。



