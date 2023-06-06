兩名「死囚」經澳洲總理交涉後獲特赦

要點： 在越南被關押在死囚牢房的兩名澳洲人獲得特赦。

總理艾巴尼斯訪問越南後出現「實質性重大突破」。

艾巴尼斯表示：兩名囚犯的家人「鬆了一口氣」。

澳洲總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 表示，兩名在越南面臨死刑的澳洲人已獲特赦。





艾巴尼斯結束越南之行後稱，兩名澳洲人在越南被判處死刑的案件取得了「實質性突破」。





他周一（6月5日）晚在澳洲廣播公司的7.30 節目中說：「我昨天早上向（越南）總理提出交涉，到昨天下午總理已經簽署了特赦令。」





「澳洲對此非常歡迎。我們代表澳洲公民提出交涉，很高興越南同意了這要求，我們對此表示感謝。」



總理艾巴尼斯向越南總理范明正提出有關問題。 Source: AAP, AP / Duong Giang 基於私隱，艾巴尼斯並無透露兩名澳洲人的姓名。





他說：「家屬已獲悉此事，並且鬆了一口氣。」





「他們向澳洲外交和貿易部官員表示感謝，他們已經為此奔波了一段時間。」





總理表示，澳洲正與其東南亞夥伴，尤其是越南建立「牢固的關係」。





他又表示政府還就另一宗案件提出交涉，尋求國際囚犯轉移。





艾巴尼斯表示：「我們提出交涉，以外交方式進行交涉。我們一直希望為澳洲公民的利益取得積極成果。 」



總理艾巴尼斯上周日（6月4日）到訪越南河內的聯合國國際學校。 Source: AAP, EPA / Luong Thai Linh 對於可能的訪華行程，總理表示當局正考慮確定訪問日期，雙方仍就此進行「對話」。





艾巴尼斯表示，對有硬核水果的貿易禁令已經解除。





他說：「我們希望掃除所有障礙，我們會繼續爭取。」





「我們認為對話是一件積極的事情，如果能確定一個雙方皆合適的日期，正如我之前所說，我肯定會在某個階段訪問中國。」





「那將是一件積極的事情。」



