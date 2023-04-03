【請洗少啲衫】澳洲研究人員希望人們減少洗衣 原因何在？

重點 當合成織物被洗滌時，數百萬個微小塑料纖維顆粒會被釋出。

這些微小塑料纖維進入水道後，會對小動物及生態系統產生負面影響。

為了保護環境，澳洲研究員 Shima Ziajahromi 希望人們減少洗衣服。

Ziajahromi 博士是格里菲斯大學澳洲河流研究所（Griffith University's Australian Rivers Institute）的研究員。





她研究微塑料對水道的影響。她說，人們通常不知道很多常見的衣物會掉落塑料微小碎片。





她告訴 SBS 新聞：「當我們用洗衣機洗滌合成纖維織物時，數百萬個微小塑料纖維顆粒會被釋放並流入下水道。」



格里菲斯大學（Griffith University）澳洲河流研究所研究員 Shima Ziajahromi 博士研究了微小塑料微粒在水道中的積累如何影響生物體及其生態系統。 Source: Supplied

微塑料是什麼？

Ziajahromi 博士解釋，微塑料是尺寸在 1 到 5000 微米（5毫米）之間的微小塑料碎片。





一微米是千分之一毫米，雖然幾毫米或更大的較大微塑料可能是可見的，但許多微塑料非常小，肉眼看不見。



衣服裡的微塑料

許多衣服的面料都是由塑料製成的。





Ziajahromi 博士表示：「合成纖維是人造纖維，其中大部分是由石油原料製成的。」





衣物中最常用的合成纖維是滌綸和尼龍。





國際毛紡織組織（International Wool Textile Organisation）估計，2019 年合成纖維在全球纖維市場中佔據 63% 的份額，預計到 2030 年將增長至 73%。



澳洲各地大部分服裝含合成纖維。 Source: Getty / Kristina Strasunske

微小塑料顆粒會帶來什麼危害？

任何形式的摩擦，甚至只是穿衣，都會將合成纖維衣物中的微小顆粒釋放到環境中。





Ziajahromi 博士表示，像洗衣和烘乾衣物通常都會從衣物中釋放大量的微塑料顆粒。





她說：「一項研究表明，一般 5公斤的滌綸織物洗滌後，大約會釋放出 600萬個微塑料纖維顆粒。」





「其中一些更小的纖維顆粒，無法被傳統的廢水處理廠截留，因此，數十億個微塑料顆粒正在流入我們的水生系統，在淡水和海洋水域及沉積物中積累。」





水道中的微小塑料顆粒引發許多問題。



在從海底採集的沉積物樣本中發現了微塑料。 Source: Getty / CHARLY TRIBALLEAU Ziajahromi 博士說：「它們具有持久性，可在生態系統中存在長時間。」





「它們非常微小。水中各種生物，從小型浮游生物，到魚類和大型哺乳動物，都可能誤食它們。這可能會阻塞它們的消化道，減少食物攝取。」





她表示，一個很大的問題是生物累積（bioaccumulation），即動物體內積累塑料無法消化，這些動物又被包括人類在內的食物鏈上游動物所攝取。





除此之外，這些顆粒可能會向水中和周圍環境中釋放化學物質。





它們在某些環境中的存在也可能成為微生物的障礙。



Ziajahromi 博士研究了水蚤等浮游生物，對它們來說，負面影響不僅是攝入微小塑料顆粒產生的問題，也可能是因微小塑料纖維纏繞而死的問題。





此外，受到微塑料侵害的不僅是海洋環境。





她亦表示，微塑料還出現在空氣中，很可能是來自衣物和家具的紡織品。





「一項研究表明，一台家用烘乾機每年向室內空氣釋放多達 1.2 億個纖維顆粒，所以我們也在吸入，但目前還不清楚這對人體健康的影響」，她說。



如何減少衣服釋放的微塑料？

消費者可以選擇購買天然纖維織物，如用棉花、羊毛、大麻或竹子製成，以避免微塑料顆粒散發到環境中。





Ziajahromi 提到，她通常會想辦法去買天然纖維衣物，而不是合成纖維的。





「我們可以採取一些措施來減少衣服中微塑料的釋放，並從源頭上減少它們的產生。」





「我們需要讓大家意識到，他們可以在源頭上減少微塑料顆粒的釋放，而不是等到已釋放到水環境中再去考慮，我們不可能過濾整個海洋。」



Changing the way you do laundry can reduce the amount of microplastics being released into the environment. Source: Getty / Kinga Krzeminska Ziajahromi 表示，大家應該考慮衣服是否需經常洗滌。





「洗滌次數越少，從衣物中釋放出的微塑料就越少，所以我們需要注意。」





她還建議縮短洗滌時間，因為長時間洗滌會釋放更多的微塑料顆粒。





研究表明，高水溫會增加從合成衣料中釋放的微塑料量，因此用冷水洗衣也是可取的。



對於塑料污染是否有解決方案？

儘管天然纖維是更環保的選擇，但 Ziajahromi 表示，它們也存在一些問題。





「在天然纖維製造過程中，也會添加一些化學品和染料，當它們更快分解時，這些化學物質也會更快地滲入水中生物中。」





她建議政府對合成纖維的使用進行監管，這是減少微塑料數量從衣物進入水道中的唯一現實途徑。





她說，塑料是製造商的低成本選擇，將繼續用於大多數的衣物中。

