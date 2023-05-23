一家共感染新冠十四次 多次感染新冠有哪些影響？

弗萊徹（Anne Fletcher）博士是維州一間大學的免疫學家， 她的丈夫是一名警察， 她和家人總共感染了新冠14次。





「我已經確診三次，丈夫感染了四次，兩個孩子分別感染了三次，最小的孩子感染了一次。」





而他們並不是唯一一個多次感染新冠病毒的家庭。網民在互聯網論壇上分享他們每個人感染新冠三次、四次甚至五次的經歷。





在2022年新學期第一周， 弗萊徹及其家人第一次感到不適，並進行了新冠檢測。





她形容「我們一家人像多米諾骨牌一樣倒下，相繼感染。」



弗萊徹的孩子均染上新冠病毒。 Source: Supplied / Anne Fletcher 她認為，正是因為與許多人接觸、與公眾互動等情況增加了感染病毒的風險。而多次感染新冠的明顯原因是「孩子更容易被細菌感染」。她的三名孩子分別是九歲、七歲和一歲。





但她的丈夫表示，他曾在穿戴全套個人防護裝備工作時感染了一次新冠，而且他們也在出國旅行時感染了。





弗萊徹說：「通常每次感染之間通常間隔三個月，幾乎是準時的。」



弗萊徹已三次感染新冠病毒。 Source: Supplied / Dean Golja 来自雪梨，29歲的布朗（Kayley Brown）也曾三度感染新冠。她首次中招是在2022年3月參加朋友聚會後。





她說：「我們好幾個人都在參加聚會後感染了病毒。坦白地講，真的很糟糕。」





布朗第二次感染病毒是在海外。她起初以為自己的疲勞是由時差和過度勞累導致，但後來她出現了胸部疼痛的症狀。





「我甚至沒有考慮要進行病毒檢測。但是我在意大利行山時，感到胸口疼痛，而且這並不是我第一次感染時的症狀。」





於是，她做了檢測，結果「立即呈陽性」。





弗萊徹及其家人和布朗都已經接種新冠疫苗。



多次感染新冠是否有科學解釋？

坦吉（Stuart Tangye）教授是加爾文醫學研究所（Garvan Institute of Medical Research）的教職員和實驗室負責人，也是新南威爾士大學醫學與健康學院的聯合教授。





他表示，雖然很難確切解釋為何有些人似乎更容易感染新冠，但還是有一些線索。





部分答案可能來自對罕見疾病患者的研究，然後這些研究發現被沿用到更廣泛的人群中。





根據坦吉教授的說法，例如，缺乏產生抗體的B細胞的人感染新冠，其病症不一定會很嚴重，但感染的時間更長，並且會經常反复感染。





他說：「這意味著抗體非常重要。」





抗體並不是在感染初期直接給予你保護的必需物質，你的T細胞可能在這方面表現得很出色。但抗體對於維持保護、控制病毒感染並提供較長時間的保護非常重要。





坦吉教授表示，從用於治療的恢復期血漿的試驗中也可得到類似結論。恢復期血漿提取自康復的新冠患者，其中含有抗體。在一般人群中，血漿抗體「似乎沒有太大作用」，但對那些本身沒有抗體的人群卻產生了「相當明顯的效果」。





「有很多跡象表明，你確實需要這種非常好的抗體反應。」





他指出，感染新冠確實會給你一些免疫保護，但就像感冒和其它冠狀病毒一樣，不同的病毒亞變種可以通過細微變化來「躲避」我們的免疫系統。



如何避免感染新冠？

隨著冬季到來，預計澳洲的新冠病例將增加，因為民眾將會更可能在室內接觸。坦吉教授表示，疫苗接種以及保持社交距離、重視衛生和戴口罩等組合干預做法，是保護自己的最佳方式。





目前，澳洲所有成年人以及某些具有健康風險或需求的兒童都可以接種加強針疫苗。澳洲免疫技術諮詢小組表示，這些群體應該「考慮」接種加強針，但接種率有所下降。





當局尤其「建議」那些患有嚴重疾病面臨高風險的成年人，以及 65 歲以上人群接種加強針；但在過去六個月內，該年齡組接種加強針的人不到三分之一。





根據聯邦衛生部網站的建議：





「所有成年人如果距上次接種新冠加強針或確診感染已有六個月或更長時間（以最近者為準），都可以接種加強針，以進一步避免感染新冠所帶來的重症風險。」





「醫生可以幫助你決定是否為孩子接種加強針。」





坦吉教授解釋:「很少有疫苗能夠完全阻止傳播」，但最終，「它們可以防止你染上重症，讓你無須入院或減低死亡率。」



布朗表示，她不知道還有誰曾三次感染新冠，但她認為，自己可能只是更頻繁地做了檢測。





她第三次感染時幾乎沒有任何症狀，但在去年12月，她因參加聖誕節活動而「幾乎每天」都做檢測。





坦吉表示，在疫情期間，也存在無症狀感染以及由於接種疫苗而出現輕微症狀的情況。





他說：「現在……不是每個人都那麼謹慎地進行快速抗原檢測。因此可能有很多未確診的病例。」



多次感染會有甚麼影響？

弗萊徹博士和布朗都表示，她們第一次感染新冠時症狀最嚴重。





弗萊徹說：「對我們來說，隨後的感染症狀肯定較為溫和。」





「我並不清楚，這是否因為我們的免疫系統記憶力很好，能夠更快對抗病毒，還是因為不同菌株或不同的感染劑量。」





「但第一次感染時症狀確實非常嚴重。那時我明白人們為何對此擔心。真的很可怕。」





布朗還描述第一次感染後約兩個月內 「令人非常痛苦」的疲勞和腦霧狀況。





坦吉教授表示，許多澳人可能會不止一次感染新冠，他亦強調相關風險。





他說：“如果你多次感染新冠，那麼出現肺部、心臟和腎臟燈問題的機率會隨著每次感染而增加。」





「一些非常權威的流行病學研究顯示，長期心臟疾病、長期肺部疾病等發生率會因多次感染新冠而增加。」





根據精算師協會（The Actuaries Institute）的研究，新冠病毒於2022年正式成為澳洲第三大死因。較肺癌、結腸癌、糖尿病、中風和下呼吸道疾病，它奪去了更多人的生命。





弗萊徹博士對長新冠（long COVID）有所憂慮。





她說：「每當我們當中有人感染時，我總會有點擔心……數據顯示，你隨時都可能患上長新冠。」





「即便你之前感染過而且沒事，但這並不意味著這次你一定沒事。」





布朗預計自己很快會再次感染新冠。





她說：「我認為這是一個現實。如果只是我一人感染新冠，即使我檢測呈陽性，我覺得我會好起來，但我不想傳染其他人。」





衛生部建議，如果你身體不適，請留在家中並戴好口罩，保持社交距離，並保持良好的衛生習慣。



