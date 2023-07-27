全球最大乳業巨頭「違反行業守則」 被罰近 95 萬

Lactaslis 是知名的法國乳製品巨頭，旗下擁有品牌 Pauls、Vaalia、Ice Break和Lemnos等，去年被澳洲聯邦法院裁定違反強制性的乳製品行業守則。





有關守則是於 2020 年由聯邦政府引入，旨在促進農民與處理業者之間的公平交易。





該協議允許公司在決定農民已對處理業者、重要客戶或其他利益相關方進行了「公開貶低」時，單方面終止協議。





是次訴訟是由澳洲競爭及消費者公署（ACCC）於 2020 年向 Lactalis 澳洲發起，並為首次因違反該協議發起的訴訟。





在公署 提起訴訟後，法院於 2022 年 9 月認定，Lactalis 發佈和簽訂的協議允許Lactalis 在不涉及農民實質性違約的情況下單方面終止協議，從而違反了《乳製品法》。 特別是，根據該協議，當Lactalis 認為農民「公開誹謗」加工商、主要客戶或其他利益相關者時，Lactalis 可以單方面終止協議。





法院發現 Lactalis 未能遵守行業守則，未將其牛奶供應協議發佈在其網站上，而是要求奶農登記以通過電子郵件獲得牛奶供應協議。





公署副主席基奧（Mick Keogh）表示，此罰款展示了違反行為的後果。





他表示：「我們採取行動是因為我們認為 Lactalis 的行為會降低該行業的透明度，並繼續延續加工商和農民之間的系統性談判權力失衡。」





「這向整個行業發出信息，即乳製品守則很重要，處理業者需要遵守它，並確保他們在與農民的交易中公平對待。」





基奧表示，雖然結果不太可能影響消費者或零售商，但它加強了根據守則的價格透明度。



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昆州奶農組織副主席特拉斯代表新州和昆州的乳製品農民，對此罰款表示歡迎。





他說：「我認為這表明乳製品行業守則需要被加工商認真對待，尤其是遵守守則是非常重要的。 」





「如果任何業者試圖在遵守守則方面做手腳，或者對遵守守則的努力不夠，顯然會有重大後果。」





「這確實使得農民和加工商處於同等地位。」





拉斯表示，Lactalis在這個財政年度向農民支付的價格有所提高，起初提供的價格比去年低。





在一份聲明中，Lactalis Australia表示全力支持乳製品行業守則，違規行為涉及守則實施的第一年，而且在之後的幾年中，公署未有再提出任何指控。





聲明中表示：「違規行為是無意且僅是技術性質。」





「Lactalis堅持違規行為不是為了在與澳洲奶農的合約中的牛奶供應安排中獲得任何優勢。」



另一邊廂，Hillgrove Dairy的擁有者懷恩（Phil Ryan）呼籲大企業在產品價格如牛奶和乳酪繼續上漲的情況下，增加支付給農民的金錢。





他告訴天空新聞表示：「奶農實際上面臨著成本上升的巨大壓力，這對我們的業務造成了影響。」





他表示他們並無收到任何通知以反映零售價上升，他希望價格上升農民亦能受惠。





