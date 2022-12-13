【偽冒人聲扮綁架】AI成不法之徒犯案工具？

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最近美國一位媽媽收到來電，電話中聽到女兒的求救聲令她深感恐懼，令她完全相信女兒被拐帶。 Credit: Jennifer DeStefano/Facebook

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有不法之徒利用AI模仿女兒聲音求救，勒索母親一百萬美元贖金，幸最終確認女兒沒有被綁架，識破騙局。今日鐳射全方位張艾利和大家拆解這宗奇案。

人工智能（AI）技術近年迅速發展，有不法之徒用作詐騙，甚至只需錄得某人的3秒的原聲，就能精準複製其聲音。美國全國廣播公司（NBC）報道，
亞利桑那州發生一宗AI仿聲騙案
，一名母親聽聞「被綁架的女兒」求救，險被騙走大筆金錢。警方呼籲民眾小心，避免上當。

報案人德斯特凡諾(Jennifer DeStefano)表示，她早前接到一個陌生電話，當中傳出她15歲女兒的聲音，我聽到女兒說「媽媽！」並一邊哭泣。媽媽問：「發生甚麼事？」她說：「媽媽，我遇到麻煩了」。Jennifer此時聽到一名男人說「把頭往後仰，躺下」，頓時感到非常恐懼。

Jennifer憶述，該名陌生男子在電話中警告她：「你女兒在我這裏，你敢打電話報警或通知任何人，我便會迷暈她，把她帶到墨西哥。」電話中還傳來似乎是女兒微弱呼救聲和哭聲，說「媽媽，拜託救救我，救我」。

陌生男子隨即勒索贖金，最初要求100萬美元，但Jennifer稱沒有足夠現金，對方便減至5萬美元。警覺性高的Jennifer一邊讓陌生男子繼續說話，一邊聯絡丈夫，很快便確認女兒安然無恙，「我的女兒還在問發生甚麼事，我便隨即掛斷騙徒的電話。」但Jennifer確認電話中是女兒的聲音，完全沒有懷疑。
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Jennifer事後受訪時表示，女兒並沒有任何設為公開的社交賬戶，本不是會被輕易盜取聲音模板的對象，但她曾在學校及運動項目活動上接受訪問，因此讓詐欺犯有機可乘，利用AI工具複製了其女兒發言時的聲音和語氣，並用來行騙。Jennifer呼籲其他家長提高警惕，建議在家人間設立一個緊急的通訊羣組，且不被第三方知曉，以在接獲類似匿名電話時辨認是否為AI語音詐騙電話。

有AI專家表示，目前的AI技術只須要3秒的原聲，就能複製出一模一樣的聲音。加州大學伯克利分校（University of California, Berkeley）電腦科學教授法里德（Hany Farid）表示，在AI軟件的協助下，只需低至每月5美元的費用，就能複製人聲，便可輕鬆複製出語音，成本極低。他指，騙徒可能會利用這些廉價AI服務來複製人聲並騙取金錢。

聯邦調查局（FBI）鳳凰城辦公室表示，使用語音複製技術的騙徒經常在社媒尋找受害人，呼籲民眾不要公開個人資料。
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