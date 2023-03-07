「帳篷男孩」展現人性光輝

如果今天邀請各位，為有需要幫助的人籌款，您又願意做甚麼？圍繞澳洲環島單車遊？探訪全澳洲的老人院派送物資？還是為全澳洲住院的兒童送上禮物呢？





現年13歲的英國男童活士(Max Woosey)為臨終關懷機構North Devon籌款，露營長達3年。活士近日才終止活動回到室內居住，並成功籌得逾70萬英鎊(約125萬澳元)。活士的善心行動曾獲得大英帝國勳章和不列顛驕傲獎、冒險精神獎和貝爾格里爾斯首席童子軍無名英雄獎。



活士因長達數年的露營籌款行動，令他獲得「帳篷男孩」(Boy in the Tent)的稱號。他接受傳媒訪問指自己喜歡露營，日後會懷念這段經歷。他認為首年經歷非常不錯，惟第二年因新冠疫情變得困難。活士表示雖然強風降雨及寒風均是難關，但歐洲的熱浪才是最大敵人。他去年夏天熱浪期間曾感染新冠，坦言經歷非常可怕，熱浪令帳篷變成溫室，感覺猶如沸騰一般。他指當時幾乎結束露營生涯，母親其時讓自己選擇，回到室內或呆在室外，但他最終選擇繼續露營。





為了籌款，活士甚至曾經在倫敦唐寧街10號花園(Garden of No. 10)及位於倫敦西南的特威肯漢區(Twickenham)露營。有趣的是，當時他在唐寧街10號花園搭建帳篷時，遇見了前首相約翰遜(Boris Johnson），對方的狗還叼走了活士帳篷的玩具泰迪熊，讓他追牠足足20分鐘！活士指雖然去年曾向母親承諾，必要時會回到家中睡覺。但在一次前往葡萄牙馬德拉群島(Madeira)的家庭旅行中，他亦只是在室內休息兩晚，就選擇回在露台上。對於回到室內，他認為頭幾晚會感覺非常奇怪，但認同是時候結束，必須克服感覺。



其實活士於2020年3月時開始露營籌款，目的是為臨終關懷機構North Devon籌集資金，令鄰居好友Rick Abbott得以在家接受晚期癌症治療，這份珍貴的友情，令人崇敬，亦展現人性光輝的一面。Rick十分喜愛戶外運動，並曾經將露營帳篷贈給活士，但可惜Rick在疫情前已因癌症離世。





為慶祝露營籌款創舉，活士邀請了全國各地的志願者一起參與了他的行動；他打算在家附近舉辦一次慶祝會，以紀念露營籌款行動，活動中籌得的款項將照舊全數捐給North Devon。North Devon的CEO史提芬羅拔斯(Stephen Roberts)表示，活士的捐款將直接資助了十五名護士，同時亦將有超過五百名身患重病的病人受惠。





