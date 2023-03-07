「帳篷男孩」展現人性光輝

ca122587-0eec-450b-8465-c968178247e8.jpg

露營籌款長達三年的英國男童 Max Woosey。 Source: Supplied / Max Woosey

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

英國一名男童為了友誼，展開長達數年的露營行動為籌集資金，目的令好友得以在家接受晚期癌症治療。今日鐳射全方位張艾利和大家分享人性光輝的一面。

如果今天邀請各位，為有需要幫助的人籌款，您又願意做甚麼？圍繞澳洲環島單車遊？探訪全澳洲的老人院派送物資？還是為全澳洲住院的兒童送上禮物呢？

現年13歲的英國男童活士(Max Woosey)為臨終關懷機構North Devon籌款，露營長達3年。活士近日才終止活動回到室內居住，並成功籌得逾70萬英鎊(約125萬澳元)。活士的善心行動曾獲得大英帝國勳章和不列顛驕傲獎、冒險精神獎和貝爾格里爾斯首席童子軍無名英雄獎。
活士因長達數年的露營籌款行動，令他獲得「帳篷男孩」(Boy in the Tent)的稱號。他接受傳媒訪問指自己喜歡露營，日後會懷念這段經歷。他認為首年經歷非常不錯，惟第二年因新冠疫情變得困難。活士表示雖然強風降雨及寒風均是難關，但歐洲的熱浪才是最大敵人。他去年夏天熱浪期間曾感染新冠，坦言經歷非常可怕，熱浪令帳篷變成溫室，感覺猶如沸騰一般。他指當時幾乎結束露營生涯，母親其時讓自己選擇，回到室內或呆在室外，但他最終選擇繼續露營。

為了籌款，活士甚至曾經在倫敦唐寧街10號花園(Garden of No. 10)及位於倫敦西南的特威肯漢區(Twickenham)露營。有趣的是，當時他在唐寧街10號花園搭建帳篷時，遇見了前首相約翰遜(Boris Johnson），對方的狗還叼走了活士帳篷的玩具泰迪熊，讓他追牠足足20分鐘！活士指雖然去年曾向母親承諾，必要時會回到家中睡覺。但在一次前往葡萄牙馬德拉群島(Madeira)的家庭旅行中，他亦只是在室內休息兩晚，就選擇回在露台上。對於回到室內，他認為頭幾晚會感覺非常奇怪，但認同是時候結束，必須克服感覺。
其實活士於2020年3月時開始露營籌款，目的是為臨終關懷機構North Devon籌集資金，令鄰居好友Rick Abbott得以在家接受晚期癌症治療，這份珍貴的友情，令人崇敬，亦展現人性光輝的一面。Rick十分喜愛戶外運動，並曾經將露營帳篷贈給活士，但可惜Rick在疫情前已因癌症離世。

為慶祝露營籌款創舉，活士邀請了全國各地的志願者一起參與了他的行動；他打算在家附近舉辦一次慶祝會，以紀念露營籌款行動，活動中籌得的款項將照舊全數捐給North Devon。North Devon的CEO史提芬羅拔斯(Stephen Roberts)表示，活士的捐款將直接資助了十五名護士，同時亦將有超過五百名身患重病的病人受惠。
更多內容

「帳篷男孩」展現人性光輝

ChatGPT會否取代華爾街的分析師和交易員？

反制ChatGPT平台能否成事？

澳洲情侶將舊卡車改造成夢幻之家

【新科技】AI 機械人能否照顧長者？

無人駕駛汽車的誕生：會否威脅職業司機的生計？


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

female job candidate interview

【SBS學英語】第32集：商討你的工資 － 在澳洲獲得免費法律援助

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（3月7日）

GP PFIZER VACCINES MELBOURNE

【專家話你知】家庭醫生現提供輝瑞新冠二價疫苗加強劑

NerdWallet-Millennial Money-Contactless Payment

電子支付平台日新月異 點樣使用最安全？