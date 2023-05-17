【讓愛喘息】家庭照顧者如何在澳洲找到免費支援

SG Carers Support - Senior woman with caregiver in the garden

照顧者（Carer）及被照顧者。 Credit: FredFroese /Getty Images

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在澳洲，大約每 9 個人中就有一個是照顧者（Carer），也就是照顧年邁或體弱的親戚朋友，或者照顧患病或殘疾的人。但是許多照顧者並沒有意識到自己是照顧者，或者不知道當有需要時，可以使用免費的支援服務。

在澳洲，近270萬人是照顧者。照顧者的年齡、性別和生活方式都各有不同，但他們的共同之處，是他們都在盡力照料和支持生活中需要幫助被照顧的人。

有些人突然成為照顧者，可能是因為他們所愛的人遭遇意外或患病，而有些人則是從小就承擔起這個照顧者的角色。在某些情況下，成為照顧者是一個逐漸的過程。

輔導員和社工基科斯（Patty Kikos）解釋：「照顧者是那些無薪但要在日常生活無間斷照料有需要的人，這些人可能有殘疾、心理健康問題、慢性疾病、晚期疾病、酗酒或吸毒問題等，或因年老而身體變得虛弱。」
照顧者並非護理人員，專業護理人員是以支薪形式，到人們家中提供支援照顧服務。
基科斯，輔導員、社工和播客主持人

照顧者的挑戰

照顧者的旅程通常是一個長期而全面的承諾。照顧者的責任範圍，從提供個人護理到情感和社交等各方面的支援。

一般常規職責可能包括為需要被照顧者穿衣、洗澡、如廁、餵食、清潔和管理藥物。照顧者還可能要安排及陪同就診，協助處理銀行事宜和應急情況。照顧者承擔的責任越多，壓力就越大。

《照顧者對話》
播客主持人基科斯表示：「照顧者的角色可能會變得相當模糊，通常會遇到突發情況，意味著照顧者需要不斷靈活地調整日程安排。」
AMCS
Caring hands Credit: AMCS
要不斷應對無法預見的情況會顛覆照顧者的生活，改變家庭原來的結構。

基科斯說：「當你成為近親家庭成員的照顧者時，你整個人的角色定位都會改變。有時你會從一個女兒變成一個照顧者，或者從一個妻子變成一個照顧者。」

她說：「有時你更會從一個孩子已獨立成長的母親，突然又成為一個照顧者。這對照顧者的身心衝擊巨大得難以形容。」
SG Carers Support - son and mother
如果沒有這些照顧者的貢獻和付出，澳洲的醫療為系統和社會將無法應對，所以政府了解照顧者需要支援和自我舒緩的重要性。 Credit: Erdark/Getty Images

照顧者可尋求的支持

許多照顧者沒有意識到自己是照顧者，因此可能忽視了為照顧家人所帶來的問題。他們可能不知道有支援服務，幫助他們應對情感壓力、經濟困難、社交被孤立和其他實際負擔。

一些照顧者或有資格通過
Services Australia
Centrelink
、我的老年護理（
My Aged Care
）和國家殘障保險計劃（
NDIS
）獲得每兩周發放的照顧者津貼和其他支援。

津貼金額可能與養老金差不多，但這取決於個人情況，按接受照顧的人和照顧者的收入和資產來確定，因人而異。
SG Carers Support - Mother playing with son with Cerebral Palsy
Mother drawing with son with Cerebral Palsy Credit: ferrantraite/Getty Images
澳洲政府資助的「照顧者一站通」（
Carer Gateway
）亦為照顧者提供其他免費服務。

基科斯表示：「當您政電全國熱線號碼時，熱線會自動連接到您當地的服務供應商。您可以獲取緊急的臨時照料服務、照顧者支援、同業支持、諮詢服務、指導服務等，我們還有一項針對年輕照顧者的支援計劃。」

她補充：「我們還會定期舉辦在線研討會，可以幫助照顧者，了解悲傷的過程、心理調整、營養、健康、瑜伽、冥想，甚至藝術療法課程。」
SG Carers Support - Daughter helping her mother to walk with crutches
Credit: Westend61/Getty Images
照顧者還可以獲得幾次免費的一對一指導課。指導課可以通過電話、視頻或面對面進行。

出生於伊拉克的阿希拉里（Haya Alhilaly）在「照顧者一站通」當照顧者導師已超過兩年。

跟她的許多同事一樣，因為個人經歷，得到過他人的幫助後，成為照顧者導師。阿希拉里曾經嚴重受傷而得到照顧者的支援。

她說：「當照顧者與我談論他們的照顧角色時，我會記起我媽媽的經歷。」

她指出：「照顧者一站通」的服務圍繞照顧者的全方位需要。外界有許多服務提供給他們所照顧的人，例如我的老年護理（My Aged Care）和國家殘障保險計劃（NDIS），但「照顧者一站通」專注在照顧者本身，這對於照顧者來說有時很難理解，因為一直以來他們的關注點都在被照顧者身上，所以當有人問照顧者『你覺得有什麼是重要的？你需要什麼？』時，他們會有點愕然。」
SG Carers Support - Caregiver embracing man at home
Rear view of female caregiver embracing while greeting man at home Credit: Klaus Vedfelt/Getty Images
「照顧者一站通」還包括實際上的支持，例如緊急臨時照料、交通或清潔服務。目的是為照顧者提供支援，防止他們過度疲勞，為他們提供緩解疲勞的喘息空間，這是照顧者面對最常見的挑戰之一。

像阿希拉里這樣的照顧者導師，致力於為來自不同背景的照顧者提供支援。她說，許多移民照顧者沒有意識到自己付出，也忽視了自我照顧、目標設定和尋求輔導的重要性。

「很難解釋賦權和輔導是什麼。 在首次和第二次會面期間，談話的內容主要圍繞教育，讓照顧者了解我們如何讓他們成為最好的自己，從而能夠照顧別人。」

「第二個挑戰是照顧殘疾家庭成員時常會帶來伴隨的恥辱感。 許多照顧者因為照顧家中的殘障人士而與社區脫節。」
carer
Source: SBS
那些照顧年邁親屬的人也可以通過《澳洲照顧者指南》（
Australian Carer’s Guide）
獲得豐富的資訊，這是一本主要為照顧者而設的季刊雜誌。

庫裡（Paul Koury）表示，他在照顧自己年邁父母的過程中感到迷茫，因此開始出版這本雜誌。

庫裡說：「你好像進入了一個沒有任何路線圖的世界。我們製作這本雜誌的目的，是因為照顧者一直感到被忽視、不被重視和被忽略。他們不知道如何獲得實際支持，比如臨時照料服務、居家護理等，如何獲取志願者的幫助，我們列出了所有這些服務和支援。使有需要的照顧者更容易可以聯繫和尋求幫助。」
SG Carers Support - child with teddy bear
Girl plays doctor doctor giving bandaged teddy an injection with a toy syringe. Credit: Donald Iain Smith/Getty Images

照顧者自我關愛的重要

基科斯（Patty Kikos）說與社區中的其他照顧者聯繫，對照顧者本身來說非常重要。她強調安排定期的休息時間亦同樣重要。

她說：「要確保將自己置身於與您志同道合的社區中。」
尋求協助（對照顧者來說）非常困難，所以優先安排休息時間及日程非常重要，如果你不安排時間休息，就永遠不能休息。
「照顧者的角色可能會讓人感到沉重。因此，為了平衡這一點，做一些讓自己心情愉快的事情也很重要。可以是觀看一個有趣的電視節目，或者每天花半個小時畫畫，或者與朋友一起散步，或者獨自一人的時間，這對於您的心理健康非常重要。」

基科斯總結說：「要設定及調整個人界限。您不可能總是有能力在個人和職業等生活所有領域中照顧他人，學會說不，亦是很重要的。」
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