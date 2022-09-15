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SBS 中文新聞 （9月15日）

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Published 15 September 2022 at 10:39am
By Jennifer Mok, Wai Yee Yeung
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 15 September 2022 at 10:39am
By Jennifer Mok, Wai Yee Yeung
Presented by Jennifer Mok
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提要
  • 長達幾公里人龍輪候瞻仰西敏廳內英女王靈柩。
  • 新冠病假津貼延長，工會認為應廣泛關注工人有薪病假問題。
  • 習近平繼續疫情以來首次外訪，抵達烏茲別克。
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