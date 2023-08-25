【種植課101】基肥係咩？糞肥同堆肥有咩分別？Play11:27今集同大家介紹下種植物必要的泥土肥料，大家知道到底「基肥」如何分類嗎？ Source: AAP / GRAEME HEATH/PR IMAGE下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.49MB) 今集同大家介紹下種植物必要的泥土肥料，大家知道到底「基肥」如何分類嗎？原來「基肥」分三大種類，而「基肥」又應如何選擇呢？詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。更多內容【智慧晚間植物】曇花﹑金針花﹑火龍果都是「夜貓」一族？【聽眾問題】點樣成功種植番荔枝「釋迦果」？【冬天可以種咩菜？】打邊爐必備靚菜都種得【觸碰即生不如死】植物界毒蠍金皮樹Gympie-Gympie 又名「自殺樹」【為花園迎春天】教您用抵種「裸根植物」Bare Root Plants瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 新聞簡報（8月25日）【梅利達令盆地】聯邦政府推出「水回購」新計劃 只有維州拒簽【可咳到斷肋骨】及早提防骨質疏鬆 維他命D應該吸收幾多？SBS 中文新聞 （8月25日）