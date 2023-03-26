「貓咪蝙蝠」成拯救波蘭旅遊業英雄？

疫情和俄烏戰爭令歐洲經濟不景氣，各國政府搞盡腦汁刺激經濟。不過，有時經濟上的催化劑也未必及小動物的威力！





在東歐的波蘭，最近有一隻黑白色且外貌非常可愛的流浪貓登上 Google 地圖，成為位於波蘭海港大城斯塞新 (Szczecin) 市區的標誌，不僅獲得5顆星好評推薦，還有上千則的留言，吸引大批愛貓人士前往朝聖，帶動觀光人潮，推動了當地的旅遊業！有人特地從北歐前往波蘭朝聖，讓當地旅遊業大大受惠。其實，由北歐和波蘭兩國直綫距離超過一千公里，乘坐飛機也需要2小時以上，可見這隻流浪貓的魅力。



貓咪蝙蝠 Kot Gacet 登上 Google Maps 成為網絡「紅貓」。 Source: Supplied / Google Maps 這個爆紅的貓咪地標名為「Kot Gacek (貓咪蝙蝠)」，Gacek 的波蘭語解作「蝙蝠」。由於這隻被命名 Gacek (嘉斯錫) 的流浪貓長滿黑白色的毛，當地人便為牠起了這個名字。





位於波蘭海港大城斯塞新 (Szczecin) 市區，是黑白流浪貓嘉斯錫居住的地點，現已超越「波美拉尼亞公爵城堡 (Pomeranian Dukes' Castle in Szczecin)」，成為當地評分最高的景點。當地居民表示，嘉斯錫在 2020 年一段影片在網路曝光後，迅速引起許多人關注。嘉斯錫的個性十分溫純，也願意讓人觸摸和抱，為流浪貓來說，十分罕見。斯塞新旅遊資訊中心員工表示，嘉斯錫在網路爆紅後，帶動該區旅遊業大幅增長，甚至有「貓奴」遠自挪威、蒙古等地去到波蘭，就是為了見嘉斯錫一面。





嘉斯錫經常睡在牠的專屬小木屋內，裏面鋪著旁邊店老闆親手為牠製作的毛毯，小木屋張貼著告示牌，告知旅客可將零食放進嘉斯錫的食物罐中，並提醒遊客不要在牠睡覺時觸摸牠。不過因為受到許多人寵愛，嘉斯錫已經從原本十分瘦弱的流浪貓，變成一隻圓潤的大肥貓！部分遊客對嘉斯錫的體重感到憂心，當地獸醫也表示嘉斯錫已經有點過重，可能對牠的骨骼、關節造成負擔，甚至會有心血管疾病、糖尿病等風險，因此呼籲人們不要再隨意餵食嘉斯錫，以保護牠的健康。





