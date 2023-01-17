【工黨加速簽證申請】邊幾類申請人或需「付出代價」?

「從數字上來看，移民局在清理積壓的簽證申請數字上成績顯注，之前好幾百萬個積壓申請目前已明顯減少。」





「但例如學生簽證，旅遊簽證等相對容易處理的簽證，速度可以快至以日計、甚至以小時計的審批時間。」





「在這種情況下當然『有人歡喜有人愁』，有人會因好快獲簽而高興，但我們亦見到亦有部份申請人、會獲得好快被人拒簽的經驗，部份同行亦曾分享（其客人)在沒有機會解釋的情況下就已被拒簽。」





「這似乎都反映，這些都是在太快的審批過程下出現的副產品。」



另外，黃律師亦擔心由於要優先處理技術移民的簽證，其他界別的簽證申請可能會被拖延。





「移民似乎正採取的態度，是對一些並非被列為重點的申請，會用方法去推慢或只以正常速度進行。」





「商務簽證移民的審批速度在這段時間亦確實是慢了，原因首先當然是在內部指引下，其優先權會更為放後，而其審批的人手亦似乎是更少。」





「之前我們可能在任何一個星期內會收到不同的官員就多宗申請進行的提問，現在變成可能幾個星期才收到有關一兩個有關個案的提問，明顯是他們已將人手調作處理較為緊急的個案。」





「而且我發覺，對於不同的簽證，政府在可控制的情況下，亦會拖慢其程序，這看似是移民局的策略，因為要清理已往積壓的申請，可能就會對新的申請再拖慢進行。」





「所以，這一類別（商業或投資移民）的申請人，現在申請程序會比以往慢得多。」



政府亦已宣布放棄優先移民技能職業列表（PMSOL） ，並頒布新的部長指令第100條（ Ministerial Direction No. 100），當中亦提及將優先處理衛生與教育界別的簽證。





黃律師認為衛生職業在工黨上場後一向是簽證申請的關注項目，但他卻認為，對教育人才簽證的審批安排，反而並非太積極。





「在醫護界方面，這種優先處理的安排已並不新鮮。尤其是疫情的後期，當本地醫療系統十分緊張之時，醫護界的簽證審批亦已加速了不少。」





「只不過現在當局會更加清楚列明這一點，因為政府亦已放棄優先移民技能職業列表（PMSOL），亦重新再整理所謂的優先策略的安排，並強調會重點關注醫護界。」





「反而在教育方面，我反而覺得並沒有太強烈的感覺，（覺得政府正積極處理這類簽證），這可能亦是由於我較少接觸這方面的個案有關。」





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「基本上即若你已有顧主擔保，或你在獨立技術移民的分數已夠高，獲批的機會本身已是極高，這本身亦是沒有太大懸念。」





黃律師亦指，從其業界的經驗，他認為簽證有優勢的行業，除了醫護外，亦包括，工程界、資訊科技界、以及從事會計及餐飲行業的人才，其簽證的審批亦有加速。





「我們見到移民局向對方發出的獨立技術移民的要請，或其審批的反應。」





「除了審批時間外，例如，在遞交申請後，移民局會幾快會回應—例如要你補交哪些文件，或者是否通知你結果等—我們見到現在針對前述的行業，移民局的反應整體亦快了不少。」





黃律師認為，按政府新指令下，雖然在審批的速度上加快，但並不代表在審批的要求上有所放寬。







「我覺得並不會特別放鬆，因為醫護界似終是專業的行業，基本上其簽證的要求已列明，申請人必須要有專業牌照及相關經驗。」







黃逸卓律師亦認為政府在今年二月將公布工黨一個重要的簽證系統改革，他認為關注移民事務的人士應留意屆時公布的詳情。



