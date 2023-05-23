【有冇你份？】 近2億元國民保健回扣待領

Medicare policy to be the key factor for voters' decision

聯邦政府部門Services Australia， 近2億元國民保健回扣未能發放。 Source: AAP

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物價不斷上漲，上個月4月份，食品價格升幅更高過通脹，聯邦政府部門Services Australia，國民保健Medicare 回扣，有接近2億元未能發放。

投資銀行瑞銀的新分析顯示，上個月4月份全澳的食品及雜貨價格，大幅飆升9.6%，其中新鮮食品更加價高達9.9%，比通脹率7%高。

Services Australia在國民保健Medicare回扣，就有接近2億元等待相關人士提供正確資料，才可以發放。
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在今集【社區專訪】楊蕙而訪問Services Australia 中文發言人張啟賢 Joseph，解釋相關人士可以如何領取這些國民保健回扣。

張啟賢也介紹，在聯邦政府藥物津貼計劃Pharmaceutical Benefits Scheme PBS下，可以獲得的藥物開支保障。
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另外，他談到Services Australia為不同文化及語言的國民增加服務：

有關綜聯Centrelink福利金及服務，可以打多語言電話 131 202

有關國民保健Medicare，可以打國民保健專線電話132 011， 可預先通知安排傳譯服務。

有關養育兒童支援服務Child Support，可以打專線電話131 272

Services Australia並提供不同語言語音產品，包括廣東話，可瀏覽
www.servicesaustralia.gov.au/Chinese


首先會談論全澳各項福利金已經按消費物價指數增加。一齊聽聽今集【社區專訪】。
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