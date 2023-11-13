物價高企，澳洲大部份家庭都正承受著沉重的生活開支壓力。





一項最近的調查顯示，民眾由於開支上漲的壓力而放棄購買基本必需品的現象正變得越來越普遍，但有個別社區卻比其他人更受物價上漲及物價哄抬所嚴重影響。





「物價哄抬」(price gouging) 的意思是指，產品、服務或商品價格上升至一個超越被視為合理或公平的水平。



消費者權益組織「選擇」公佈 2023 年 Shonky Award「酸檸檬獎」，今年上榜的有兩間本地連鎖超市、一間網店、市面上的「平安鐘」、一個迷你雪櫃及租屋申請應用程式。 Credit: SBS中文 新州總工會 (Unions New South Wales) 助理總幹事科斯塔 (Thomas Costa) 表示，物價哄抬尤其會對移民社區產生不利影響。





科斯塔說：「絕多情況下，他們工資過低而且低於法定最低工資水平。除此以外，一般人認為是正常的成本，對他們而言卻是被收取的額外費用。例如，在住宿及交通運輸上的開支，移民勞工一般較其他人支付相對較高的費用，因為他們更容易成為被剝削的受害者。」



他又補充，居住偏遠地區的移民勞工一般會由於租金價格不合比例地過高，而經歷財務困難。



特別是在偏遠地區工作的移民，尤其是園藝工人，需要支付高達 160 元以租用一個與其他六人共用的房間。即表示，他們每天僅賺取約 30 至 40 元。情況絕對是令人憤慨的。 新州總工會助理總幹事科斯塔 (Thomas Costa)

澳洲全國總工會 (Australian Council of Trade Unions; ACTU) 最近委託前澳洲競爭及消費者公署 (ACCC) 主席菲爾斯 (Allan Fels AO) 教授，帶領一項針對物價哄抬及不公平定價行為的調查，以研究大型企業作出有關行為對本地家庭的影響。





他表示，移民社區是受哄抬物價打擊最嚴重的社區之一。





菲爾斯教授說：「首先，是嚴重、刻意、持續的工資剝削情況，必須將之列為刑事罪行。此外，移民家庭亦在試圖將金錢匯款回家 (原居地) 或由海外匯款過來，涉及的成本 (即匯款或轉帳費用) 亦非常高 —— 我認為這是價格哄抬的行為。」





教授亦指，價格哄抬是目前系統性問題的其中一小部份，另外亦涉及企業利潤及高層主管人員工資不斷上漲的同時，一般僱員的薪資卻停滯不前。



前澳洲競爭及消費者公署 (ACCC) 主席菲爾斯 (Allan Fels AO) 教授。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE 一項由經濟合作與發展組織 (「經合組織」; OECD) 進行的調查揭露，企業利潤是通貨膨脹的主要推動因素。在澳洲，商品及服務價格的上升促成企業利潤得以被推高，而非由於商品生產成本增加所導致。



菲爾斯教授表示，這些商品或服務的供應商亦面對類似的問題。舉例，農民由他們產出中所得到的收入變得越來越少。





他說，農民生產肉類的收入有所減少，但消費者經歷的卻是食品及肉類產品價格有增無減，而國民收入中的利潤份額亦急劇上升，相反工資份額則有所下降。



(情況反映，) 有很多額外的利潤，是透過企業定價而得來的。 ACCC 前主席菲爾斯 (Allan Fels AO) 教授

兩大超市此前均公佈，2023 年財政年度獲得超過 10 億元的利潤，其中 Woolworths 錄得 16.2 億元、Coles 則錄得 11 億元利潤。有見及此， 消費者權益組織「選擇」(Choice) 早前就向他們頒發本年度「酸檸檬獎」(Shonky Awards) ，批評兩大超市在生活開支危機中仍「賺大錢」。





德勤經濟研究 (Deloitte Access Economics) 主管菲利普 (Pradeep Philip) 表示，有必要採取更多措施應對生活開支壓力。





菲利普說：「除了對價格哄抬行為進行抽查外，亦需要就競爭方面進行更根本的改革，確保能在各行業帶來更有效的競爭，以為消費者帶來最佳的價格。」





「而在這樣做的過程中，希望能激發更多企業家的創新精神，這對於提高經濟生產力非常重要。」





詳情請聽余睿章報道：



收聽節目 報告指企業利潤是物價飆升主因！學者促嚴打「價格哄抬」 SBS Chinese 13/11/2023 06:17 Play



