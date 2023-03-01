SBS 新聞簡報（3月1日）

統計局：通脹增幅放緩但經濟增長不如預期

通脹率放緩的速度比預期快，但經濟增長就不如預期。





增長最快的依然是休閒與文化開支，升10.2%；住房升9.8%；食物和非酒精飲品升8.2%。蔬果就下跌2.3%。





與此同時，上季度的國民生產總值增長0.5%，低於預期的0.8%。年度增長為2.7%。





查默斯表示，政府要確認國民認可科技是朋友，而非對手。他說要投資並採用更多科技，以提高生產力。



反對黨表示將取消提高公積金稅率政策

反對黨表示會取消當局對 公積金的稅務優惠政策 的修改。





工黨政府已宣佈，對公積金存款超過300萬的戶口，超出部份的稅率從15%翻倍至30%。





財政部長查默斯表示，此舉是溫和及對經濟負責任的做法，將於2025-26財年實施。





反對黨領袖達頓批評政府攻擊成功的澳洲人，完全不值得信賴。「他們擁有的公積金被工黨攻擊。這個還只是本任期內的第一個改變。」





他說如果在下屆大選中勝出，絕對會反對這個措施並取消它。



希臘火車迎頭相撞 至少釀26死85傷

希臘中部兩列火車相撞，造成至少26人死亡，85人受傷。





事發在當地星期二深夜，一列載有大約350人、從雅典開往北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）的客運列車，和一列迎面而來的貨運列車，在中部的拉里薩（Larissa）郊外相撞。





客運列車的前四節車廂脫軌並起火，前兩節車廂幾乎盡毀，現場冒出濃煙。





250名乘客被疏散，用巴士載到塞薩洛尼基。其中一名乘客表示，事發時車廂一片混亂和驚慌。





當局表示已聯絡軍方提供協助，暫時未知事故原因。



再有體育賽事播錯國歌 港府表不滿

再有 香港運動員參與國際賽事出現播錯國歌 的事件，特區政府表示強烈不滿。





影片顯示，在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事中，港隊昨日勝出後，現場播放了示威歌曲《願榮光歸香港》。港隊球員隨即以「T字」手勢要求暫停，並上前反映。賽會之後重新播放中國國歌。





港府回應指重視事件，已要求港協暨奧委會和香港冰球協會向主辦機構調查出錯原因，又讚揚運動員即時作出抗議、維護國家尊嚴的表現。



中方指外國禁用TikTok是不自信及濫權

美國、加拿大、歐盟和歐洲議會先後禁止在官方設備上使用這款中國企業持有的社交媒體。





TikTok公司回應，相關禁令是基於誤解，將剝奪用戶與他們在議會的代表的聯繫，只會適得其反。





中國外交部發言人毛寧表示，堅決反對美方泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓別國企業的錯誤做法，又指美國作為頭號大國，如此懼怕一款軟件是「太不自信了」。



涉謀殺印度漢引渡返澳抵墨爾本

涉嫌謀殺昆州女子柯丁利（Toyah Cordingley）的男疑犯從印度引渡返澳。





38歲的澳洲公民辛格（Rajwinder Singh）乘飛機從德里抵達墨爾本。昆州警方已申請對其問話。





時年24歲的柯丁利於2018年在凱恩斯出門放狗後被發現在一個海灘身亡。辛格連夜逃離澳洲，引發了持續4年的澳印引渡談判，直至去年12月被德里警方拘捕。



SBS Audio啟用新品牌 增加語言服務

SBS Audio將包含電台和播客等聲音內容，並增加4種語言服務，分別是東南亞廣泛使用的馬來語、瓦努阿圖的比斯拉馬語（Bislama）、非洲西部的奧羅莫語（Oromo）和東帝汶的德頓語（Tetum）。





此外，根據人口普查結果，SBS也會對南亞語種增加節目數量，包括旁遮普語和尼泊爾語。





SBS Audio總共為澳洲560萬的非英語人口，提供63種語言服務。



體育消息

澳洲女子足球隊Matildas確認女足世界盃前的最後一場熱身賽對手將會是法國隊。



