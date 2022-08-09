SBS 新聞簡報（6月1日）

中國對澳大麥關稅有望今年內解除
中國對澳洲大麥的進口關稅限制有望在今年內解除。
，和中國商務部部長王文濤舉行高層會談。雙方同意「加強對話」，逐步解決貿易僵局。
費雷爾今日在全國記者俱樂部的演說中表示，穩定對華關係，是澳洲政府目前的優先事項之一。
他指，中方此前取消對澳洲木材的進口禁令是一個好開始，其他商品正在繼續談判中，大麥就是下一項。
他說是釋出善意，中方反過來也加快審查關稅問題。
法院裁定退伍士兵犯下戰爭罪
聯邦法院裁定澳軍一名退伍士兵確實在阿富汗犯下戰爭罪。
43歲的前空軍特種兵Ben Roberts-Smith，被傳媒披露曾經殺害手無寸鐵的戰俘、欺凌同袍和虐待平民等罪行後，在2018年起訴九號台旗下三份報章誹謗。
案件引發外界關注，法官最終裁定報道內容屬實。九號台記者Nick McKenzie形容今日是為大部份正值的澳軍士兵彰顯公義的一天。
原訴人敗訴後可以在42天內上訴，否則預計要負擔超過2500萬元的堂費。
當局取消一項簽證或影響阿富汗申請人
聯邦政府宣佈取消一項本地聘用僱員簽證，主要影響曾為澳軍工作的阿富汗人。
申請該簽證的多數是澳軍駐扎阿富汗期間的當地翻譯。一份獨立檢討認為外交部和國防部對該簽證的管理不善，建議取消。
外交與貿易部向參議院聽證會證實，會在2024年5月停止這個簽證項目，從今年11月起終止申請。
塔利班統治下，仍有持該簽證的阿富汗人滯留當地。
美國眾院通過債務上限法案
美國眾議院通過31萬億美元債務上限的法案。
這個由兩黨共同提出的法案將會至2025年初，並對2024及2025財年的開支進行限制。法案交由參議院審議，通過後再由總統拜登簽署，才能生效。
拜登對眾議院的表決結果表示歡迎，形容對國民和美國經濟而言都是好消息，呼籲參議院盡快通過。
新加坡總理確診 明舉辦國際會議
新加坡總理李顯龍新冠檢測再次呈陽性，未知會否影響明日起舉行的香格里拉對話。
71歲的李顯龍上周一首次確診，到周日轉陰性。他今日引述醫生指自己出現復陽情況，仍具傳染性，需要自我隔離直至快測陰性。
而澳洲總理艾巴尼斯今日下午已啟程前往新加坡出席峰會，將會發表講話。其辦公室證實行程未有變更。
當局擬修例規管人工智能技術
當局考慮大幅修改涉及人工智能的法例。
工業及科學部長胡錫克（Ed Husic）表示，人工智能技術發展迅速，，包括在一些高風險領域實施禁令。
當局已就針對ChatGPT、面容識別等科技進行監管，開始為期8個星期的公眾諮詢。
樓價續上漲 升幅為年半來最高
，是連續第三個月增長，升幅亦是2021年11月以來最高。
房地產分析機構 CoreLogic 的數據顯示，住宅物業價格在2月「見底」後，價格指數分別在3月和4月上漲0.6%和0.5%。
雪梨樓價升幅錄得1.8%領先全國，季度價格也上漲，但按年計就仍然下跌。
體育消息
法網賽事，澳洲球手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis ）擊敗前冠軍華連卡（Stan Wawrinka），晉級第三圈，創下職業生涯最佳戰績。
世界排名第一和第三的阿爾卡拉斯和祖高域都輕鬆取勝。
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