SBS 新聞簡報（6月1日）

中國對澳大麥關稅有望今年內解除

中國對澳洲大麥的進口關稅限制有望在今年內解除。





費雷爾今日在全國記者俱樂部的演說中表示，穩定對華關係，是澳洲政府目前的優先事項之一。





他指，中方此前取消對澳洲木材的進口禁令是一個好開始，其他商品正在繼續談判中，大麥就是下一項。





他說 澳方此前撤回在世界貿易組織對北京的申訴 是釋出善意，中方反過來也加快審查關稅問題。



法院裁定退伍士兵犯下戰爭罪

聯邦法院裁定澳軍一名退伍士兵確實在阿富汗犯下戰爭罪。





43歲的前空軍特種兵Ben Roberts-Smith，被傳媒披露曾經殺害手無寸鐵的戰俘、欺凌同袍和虐待平民等罪行後，在2018年起訴九號台旗下三份報章誹謗。





案件引發外界關注，法官最終裁定報道內容屬實。九號台記者Nick McKenzie形容今日是為大部份正值的澳軍士兵彰顯公義的一天。





原訴人敗訴後可以在42天內上訴，否則預計要負擔超過2500萬元的堂費。



當局取消一項簽證或影響阿富汗申請人

聯邦政府宣佈取消一項本地聘用僱員簽證，主要影響曾為澳軍工作的阿富汗人。





申請該簽證的多數是澳軍駐扎阿富汗期間的當地翻譯。一份獨立檢討認為外交部和國防部對該簽證的管理不善，建議取消。





外交與貿易部向參議院聽證會證實，會在2024年5月停止這個簽證項目，從今年11月起終止申請。





塔利班統治下，仍有持該簽證的阿富汗人滯留當地。



美國眾院通過債務上限法案

美國眾議院通過31萬億美元債務上限的法案。





這個由兩黨共同提出的法案將會 暫緩債務上限生效 至2025年初，並對2024及2025財年的開支進行限制。法案交由參議院審議，通過後再由總統拜登簽署，才能生效。





拜登對眾議院的表決結果表示歡迎，形容對國民和美國經濟而言都是好消息，呼籲參議院盡快通過。



新加坡總理確診 明舉辦國際會議

新加坡總理李顯龍新冠檢測再次呈陽性，未知會否影響明日起舉行的香格里拉對話。





71歲的李顯龍上周一首次確診，到周日轉陰性。他今日引述醫生指自己出現復陽情況，仍具傳染性，需要自我隔離直至快測陰性。





而澳洲總理艾巴尼斯今日下午已啟程前往新加坡出席峰會，將會發表講話。其辦公室證實行程未有變更。



當局擬修例規管人工智能技術

當局考慮大幅修改涉及人工智能的法例。





當局已就針對ChatGPT、面容識別等科技進行監管，開始為期8個星期的公眾諮詢。



樓價續上漲 升幅為年半來最高

房地產分析機構 CoreLogic 的數據顯示，住宅物業價格在2月「見底」後，價格指數分別在3月和4月上漲0.6%和0.5%。





雪梨樓價升幅錄得1.8%領先全國，季度價格也上漲，但按年計就仍然下跌。



體育消息

法網賽事，澳洲球手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis ）擊敗前冠軍華連卡（Stan Wawrinka），晉級第三圈，創下職業生涯最佳戰績。



