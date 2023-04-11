SBS 新聞簡報（4月11日）

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

大麥關稅達協議 澳洲撤回世貿對華訴訟

澳中兩國就大麥關稅達成協議
。坎培拉暫停在世貿組織的訴訟，北京則承諾加快審查此項關稅。

中方在2020年5月對澳洲進口的大麥征收80%關稅，令這項每年價值15億澳元的貿易陷入癱瘓。澳方因此將其告上世貿組織。

這項爭端原本預計會在幾日之後有裁決，但中方已同意就此進行為期三個月的審查，換取澳方撤回訴訟。

署理總理黃英賢證實消息。她表示，雙邊談判比世貿裁決更有助澳洲的大麥生產商，可更快重返中國市場。

貿易部長費雷爾相信此舉可以作為模板，解決其他被中國制裁商品，比如澳洲葡萄酒。

中國副外長本周訪澳進行「政治磋商」

與此同時，
中國外交部副部長馬朝旭本周將應邀訪澳
，預計會討論兩國領袖去年會面時所達共識的一些細節。

北京昨晚證實消息，指訪問期間將舉行新一輪兩國外交部政治磋商。

馬朝旭曾於2013至2016年任中國駐澳洲大使，他將會是6年來中國訪澳的最高級官員。

另外，他此行還會訪問太平洋島國斐濟，相信是試圖與被視為親西方的新政府搞好關係。

美國銀行槍擊案 含槍手共釀6死9傷

美國肯塔基州發生銀行槍擊案
，連同槍手在內有6人死亡，另有9人受傷。

事發時間星期一上午，路易斯維爾一間銀行的一名職員闖入會議室開槍，並將過程在網上直播。警員趕到現場與槍手駁火，把他擊斃。

警方證實死者全部是銀行職員，而傷者包括兩名警員，其中一人頭部中槍，情況危殆。

目前仍未清楚槍手的行兇動機，據報他最近接獲解僱通知。有親友指他有光鮮履歷，對其行兇感到震驚。

澳軍司令：美情報文件外洩具嚴重破壞性

澳洲國防軍司令坎貝爾表示，
美國機密情報文件洩露
可能會有「破壞性的後果」。

他今日在智庫組織洛伊研究所演講，形容事件「嚴重」，並透露美國當局正和盟友合作調查機密文件如何外洩。

他說盟友之間有需要維持信任，來保護機密資訊。

【原住民公投】反對黨前排議員辭職

反對黨的律政事務和原住民事務發言人李瑟，宣佈辭去影子內閣職務。

他表示自己退居後排是因為對
黨魁達頓在原住民國會之聲入憲公投上的反對立場
並不同意。他說自己相信原住民應在國會設立代表。

達頓感謝李瑟為黨的服務，但強調他的想法和自由黨絕大部份成員相左。

而黃英賢就讚揚李瑟將原則置於黨派政治之上，明白到公投是這代人為原住民帶來真正改變的唯一機會。

報告：澳洲學校紀律是發達國家中最差

報告指，澳洲的學校是已發展國家中紀律最差的。

經合組織的教育政策展望報告形容，澳洲和其他國家相比，學校環境在「紀律氛圍和處理校園欺凌方面處於落後」，而老師的工作時間高於平均，但工資就不及其他教育專業人士。

報告指人手短缺是澳洲教育系統的重要問題，有需要吸納更多有資質的老師。

警方破獲非法種植園檢2800萬元煙草

警方破獲一個有組織的非法煙草種植園，檢獲價值超過2800萬元的16噸煙草。

今次行動由聯邦警察、新州警察和刑事情報委員會聯合進行。警方指，他們去年收到線報，在新州中西部小鎮Parkes東部有人非法種植煙草。

探員和稅務局及邊防署合作，在上星期突擊上述物業，暫時無人被捕。

體育消息

今日是澳新女足世界盃倒計時100日，不少球迷聚集在雪梨的安聯球場參加倒數儀式。

新州州長柯民斯和體育廳長威爾斯出席。威爾斯表示，世界盃將會極大提升女子體育運動在澳洲的地位。

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

sasun-bughdaryan-EmGF98ckNSU-unsplash.jpg

【專家話你知】如何尋找你遺失了的退休公積金？

20230331001781148956-original.jpg

清盤人拒絕收購 Porter Davis 建議 — 不可信

Dreams Of Those With Out Of Body Experiences Turned Into Remarkable AI Artworks

【人工智能藝術創作】打隻字就識自己畫畫？

System Artificial intelligence chatbot , Business woman using Smartphone With ChatGPT Chat Bot AI , Technology smart robot Ai Chat GPT application software , robot application Chat GPT

中國三大指數齊跌 內地ChatGPT主題概念股現泡沫化跡象