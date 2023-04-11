SBS 新聞簡報（4月11日）

大麥關稅達協議 澳洲撤回世貿對華訴訟

中方在2020年5月對澳洲進口的大麥征收80%關稅，令這項每年價值15億澳元的貿易陷入癱瘓。澳方因此將其告上世貿組織。





這項爭端原本預計會在幾日之後有裁決，但中方已同意就此進行為期三個月的審查，換取澳方撤回訴訟。





署理總理黃英賢證實消息。她表示，雙邊談判比世貿裁決更有助澳洲的大麥生產商，可更快重返中國市場。





貿易部長費雷爾相信此舉可以作為模板，解決其他被中國制裁商品，比如澳洲葡萄酒。



中國副外長本周訪澳進行「政治磋商」

北京昨晚證實消息，指訪問期間將舉行新一輪兩國外交部政治磋商。





馬朝旭曾於2013至2016年任中國駐澳洲大使，他將會是6年來中國訪澳的最高級官員。





另外，他此行還會訪問太平洋島國斐濟，相信是試圖與被視為親西方的新政府搞好關係。



美國銀行槍擊案 含槍手共釀6死9傷

事發時間星期一上午，路易斯維爾一間銀行的一名職員闖入會議室開槍，並將過程在網上直播。警員趕到現場與槍手駁火，把他擊斃。





警方證實死者全部是銀行職員，而傷者包括兩名警員，其中一人頭部中槍，情況危殆。





目前仍未清楚槍手的行兇動機，據報他最近接獲解僱通知。有親友指他有光鮮履歷，對其行兇感到震驚。



澳軍司令：美情報文件外洩具嚴重破壞性

他今日在智庫組織洛伊研究所演講，形容事件「嚴重」，並透露美國當局正和盟友合作調查機密文件如何外洩。





他說盟友之間有需要維持信任，來保護機密資訊。



【原住民公投】反對黨前排議員辭職

反對黨的律政事務和原住民事務發言人李瑟，宣佈辭去影子內閣職務。





他表示自己退居後排是因為對 黨魁達頓在原住民國會之聲入憲公投上的反對立場 並不同意。他說自己相信原住民應在國會設立代表。





達頓感謝李瑟為黨的服務，但強調他的想法和自由黨絕大部份成員相左。





而黃英賢就讚揚李瑟將原則置於黨派政治之上，明白到公投是這代人為原住民帶來真正改變的唯一機會。



報告：澳洲學校紀律是發達國家中最差

報告指，澳洲的學校是已發展國家中紀律最差的。





經合組織的教育政策展望報告形容，澳洲和其他國家相比，學校環境在「紀律氛圍和處理校園欺凌方面處於落後」，而老師的工作時間高於平均，但工資就不及其他教育專業人士。





報告指人手短缺是澳洲教育系統的重要問題，有需要吸納更多有資質的老師。



警方破獲非法種植園檢2800萬元煙草

警方破獲一個有組織的非法煙草種植園，檢獲價值超過2800萬元的16噸煙草。





今次行動由聯邦警察、新州警察和刑事情報委員會聯合進行。警方指，他們去年收到線報，在新州中西部小鎮Parkes東部有人非法種植煙草。





探員和稅務局及邊防署合作，在上星期突擊上述物業，暫時無人被捕。



體育消息

今日是澳新女足世界盃倒計時100日，不少球迷聚集在雪梨的安聯球場參加倒數儀式。



