SBS 新聞簡報（1月13日）

專家指艾巴尼斯訪問促進澳巴關係

專家認為 總理艾巴尼斯這次訪問巴布亞新畿內亞 ，有效促進兩國關係。





艾巴尼斯今日到訪韋瓦克紀念館，悼念該國已故前總理索馬雷以及二戰陣亡將士。索馬雷是實現巴布亞新畿內亞獨立的首任領袖。





他又和索馬雷和家人見面，並種植一顆椰子樹作為紀念。





洛伊研究所的太平洋研究員Maholopa Laveil向SBS新聞表示，巴布亞新畿內亞和澳洲在歷史上和地理上都有緊密聯繫，艾巴尼斯此行有助加強兩國的地緣戰略和國防安全的關係。



新州州長無懼醜聞 率黨迎接選舉

新州州長佩洛德表示，他有信心帶領執政聯盟迎接3月份的州選舉。





他昨日自曝曾經在21歲生日宴會上穿納粹制服，並為此道歉。有報道指，是運輸廳長艾略特提醒他這宗往事。





雖然出現醜聞，但佩洛德的副手圖爾和潛在的領袖對手基恩，都公開表態支持佩洛德的領導。



英國政府報告指北京有系統蠶食香港自由

報告透過檢視2022年1月1 日至6月30日發生的社會事件，指中方未有履行《中英聯合聲明》，令香港自治程度下降， 損害自由和權利 。





中國駐英國大使館、外交部駐港公署和香港特區政府都對報告表示強烈不滿及堅決反對。



港澳辦：國安法凌駕香港法律 中央兜底執行

他形容香港國安法執行機制的最大特點是「雙執行機制」，中央授權香港政府承擔維護國家安全的主要責任，而中央負責處理特區層面難以解決的問題，承擔最後的兜底責任。



巴西總統指有軍警和示威者串謀

巴西總統魯拉表示，相信軍警中有人和前總統博爾索納羅的支持者串謀。





他強調，任何支持博爾索納羅的人都不准留任政府。



澳洲醫學會籲當局解決手術輪候過長

由於新冠疫情的感染個案增加，連需要留院的緊急手術都要被推遲。





醫學會主席羅布森表示，情況只會變得更差，當局需要採取全國性的協調行動。他說推遲手術的病人要獲得照顧，同樣增加了急症室的負擔。



新州警方簡化程序 性侵受害人更易匿名

新州警方簡化性犯罪受害人要求匿名的程序。





在2012年實施的規定原本要求，受害人要打印14頁的文件，填好後用電郵向警方申請在案件中保持匿名。而新的系統只需要在網上完成。





警方表示，此舉有助保護受害人，令她們更願意講述案情。



華裔醫生涉不合規檢查被停牌

一名華裔醫生涉嫌進行了數百次不合規的結腸鏡檢查，被臨時釘牌。





在新州和維州邊界的Albury-Wodonga行醫的Liu-Ming Schmidt醫生，從今日起被禁止執行任何治療，但保留全科醫生和專科手術資格。





她所進行的結腸鏡檢查，部份被發現沒完成標準程序。



體育消息

英超球會車路士兼澳洲女足隊長Sam Kerr，被提名國際足聯的年度最佳女子足球員獎項。她上季作為金靴獎得主奪得英超和足總盃冠軍。



