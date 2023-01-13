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SBS 新聞簡報（1月13日）

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Published 13 January 2023 at 6:12pm
By Koma Cheng
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

Published 13 January 2023 at 6:12pm
By Koma Cheng
Source: SBS

專家指艾巴尼斯訪問促進澳巴關係

專家認為
總理艾巴尼斯這次訪問巴布亞新畿內亞
，有效促進兩國關係。

艾巴尼斯今日到訪韋瓦克紀念館，悼念該國已故前總理索馬雷以及二戰陣亡將士。索馬雷是實現巴布亞新畿內亞獨立的首任領袖。

他又和索馬雷和家人見面，並種植一顆椰子樹作為紀念。

洛伊研究所的太平洋研究員Maholopa Laveil向SBS新聞表示，巴布亞新畿內亞和澳洲在歷史上和地理上都有緊密聯繫，艾巴尼斯此行有助加強兩國的地緣戰略和國防安全的關係。

新州州長無懼醜聞 率黨迎接選舉

新州州長佩洛德表示，他有信心帶領執政聯盟迎接3月份的州選舉。

他昨日自曝曾經在21歲生日宴會上穿納粹制服，並為此道歉。有報道指，是運輸廳長艾略特提醒他這宗往事。

雖然出現醜聞，但佩洛德的副手圖爾和潛在的領袖對手基恩，都公開表態支持佩洛德的領導。

英國政府報告指北京有系統蠶食香港自由

國際方面，
英國外交部向國會提交《香港問題半年報告》
，形容北京正在有系統地蠶食香港各方面的自由。

報告透過檢視2022年1月1 日至6月30日發生的社會事件，指中方未有履行《中英聯合聲明》，令香港自治程度下降，
損害自由和權利


中國駐英國大使館、外交部駐港公署和香港特區政府都對報告表示強烈不滿及堅決反對。

港澳辦：國安法凌駕香港法律 中央兜底執行

與此同時，北京舉行香港國安法的專題研討會，港澳辦主任夏寶龍表示，
國安法具有凌駕地位
，本地法律不一致時，特區應主動修改完善。

他形容香港國安法執行機制的最大特點是「雙執行機制」，中央授權香港政府承擔維護國家安全的主要責任，而中央負責處理特區層面難以解決的問題，承擔最後的兜底責任。

巴西總統指有軍警和示威者串謀

巴西總統魯拉表示，相信軍警中有人和前總統博爾索納羅的支持者串謀。

他說相信軍警中許多人為示威者的衝擊行為提供便利，包括
打開總統府大門，讓示威者進入


他強調，任何支持博爾索納羅的人都不准留任政府。

澳洲醫學會籲當局解決手術輪候過長

看回本地，澳洲醫學會呼籲當局介入，解決
擇期手術輪候時間過長
的問題。

由於新冠疫情的感染個案增加，連需要留院的緊急手術都要被推遲。

醫學會主席羅布森表示，情況只會變得更差，當局需要採取全國性的協調行動。他說推遲手術的病人要獲得照顧，同樣增加了急症室的負擔。

新州警方簡化程序 性侵受害人更易匿名

新州警方簡化性犯罪受害人要求匿名的程序。

在2012年實施的規定原本要求，受害人要打印14頁的文件，填好後用電郵向警方申請在案件中保持匿名。而新的系統只需要在網上完成。

警方表示，此舉有助保護受害人，令她們更願意講述案情。

華裔醫生涉不合規檢查被停牌

一名華裔醫生涉嫌進行了數百次不合規的結腸鏡檢查，被臨時釘牌。

在新州和維州邊界的Albury-Wodonga行醫的Liu-Ming Schmidt醫生，從今日起被禁止執行任何治療，但保留全科醫生和專科手術資格。

她所進行的結腸鏡檢查，部份被發現沒完成標準程序。

體育消息

英超球會車路士兼澳洲女足隊長Sam Kerr，被提名國際足聯的年度最佳女子足球員獎項。她上季作為金靴獎得主奪得英超和足總盃冠軍。

男子方面，阿根廷隊長
美斯入選最佳球員提名
，而葡萄牙球星C朗拿度則無緣名單。

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