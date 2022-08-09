SBS 新聞簡報（7月14日）

儲備銀行副行長將於9月履新
聯邦政府今日宣佈，儲備銀行副行長布洛克（Michele Bullock）將會在9月份取代不獲續約的行長洛菲利。
布洛克將於9月18日上任，將成為。
財政部長查默斯表示，這項任命是創造歷史的正確選擇，因為布洛克專業而有經驗，亦具備領袖視野。
他強調，提拔副行長並非顯示對洛菲利的不滿，因為過去8任行長有5人沒續約，連任才是特殊情況。
僱主團體工業集團表示，布洛克過往一直有和持份者密切溝通，包括商界，相信她能率領這個重要經濟機構來「降低通脹和提高就業」。
外長就貿易及人權問題向中方表態
外交部長黃英賢表示，已就貿易限制和人權問題向中共中央外事辦主任王毅表達擔憂。
兩人昨日在雅加達舉辦的東盟外長會議期間，舉行了大約一小時的會談。
黃英賢在會後透露，已要求中方加快，指此舉符合兩國利益。她也談及的問題。她形容今次對話「坦率」。
而王毅發聲明表示，在澳中共同努力下，雙邊關係「止跌回穩，得到改善和發展」。
所羅門群島稱與華警察合作不具威脅
與此同時，澳洲、美國和新西蘭要求所羅門群島，披露的詳情。
所國總理訪華期間，於本周二簽署協議，包括3年警務合作的內容。中國官媒稱，協議將兩國警察和執法合作推到新高度。
而所羅門群島回應，相關協議是促進該國的網絡安全和社區治安能力，不會對太平洋地區構成威脅。
普京：已給瓦格納機會繼續服務俄軍
俄羅斯總統普京表示，他已給予瓦格納僱傭兵集團繼續為俄羅斯服務的機會。
在之後5天，普京曾會見集團首領普利戈津及約30名成員。
普京向傳媒透露，他在會面中提出一些條件，允許瓦格納繼續在普利戈津領導下運作。
維州政府法律文件遭黑客盜取
和維州政府合作的一間律師樓遭到網絡攻擊。
消息指，HWL Ebsworth律師事務所在今年早前被盜取數據並在暗網公佈，包括維州政府部門的一些極度敏感的法律文件。
當局表示已知會受影響人士，但強調政府的網絡系統並沒受到影響。
NAB將允許僱員在家工作並加薪
國民銀行有望和僱員達成里程碑式的企業協議。
該行的工作人員將於下月投票，確認新的企業協議。該協議將在4年內為員工加薪高達17.5%，並允許。
工會形容，這個是經過16個月談判後的行業領導的勝利。
農藥局醜聞頻發 領導層集體辭職
澳洲農藥及獸藥管理局（Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority）的董事會主席和行政總裁集體辭職。
參議院獲悉一名職員曾在2021年的聖誕派對上遭多名同事欺凌後發起調查，發現該機構過去5年每4至6個星期就接獲一宗投訴。
農業部長懷特表示需要採取行動徹底解決問題。
體育消息
溫網女單四強，突尼斯球手查寶雅2比1反勝白俄的莎芭蘭卡，連續兩年躋身決賽。捷克球手雲杜蘇娃直落兩盤擊敗烏克蘭的施維度蓮拿，成為首位打入決賽的非種子球手。
決賽雙方無論誰人取勝，都是首次贏得大滿貫錦標。
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