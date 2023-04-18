SBS 新聞簡報（4月18日）

反對黨改組影子內閣 三女性獲提拔
聯邦反對黨的影子內閣改組，三名女性獲得提拔。
，觸發今次自由黨內閣「洗牌」，本身是原住民的普萊斯（Jacinta Price）接任其職務。
改組後，自由黨在兩黨聯盟中的影子部長人數已超過原本比例。不過國家黨領袖利特爾波特表示並不介意。
他說普萊斯作為北領地的鄉鎮自由黨成員，有豐富的原住民事務經驗，亦為國家黨帶來勝利。
此外，里德爾（Kerrynne Liddle）將擔任兒童保護及家庭暴力事務發言人。帕德森（James Paterson）接替退居後排的安德路絲（Karen Andrews）出任內政事務發言人，而卡殊（Michaelia Cash）擔任律政事務發言人。
經濟學家：央行過去兩次加息釀消費衰退
經濟學家指，，將會引發「消費衰退」。
經濟顧問公司德勤的最新商業展望報告預測，澳洲今年將陷入消費者經濟衰退期，到年底家庭開支將低於年初的水平。
報告指，雖然國民減少消費不會影響實際經濟增長，但會令經濟增長前景進一步下調。
SBS被Twitter標籤「政府資助媒體」
該標籤下，相關傳媒被形容為「編審內容可能有政府不同程度的參與」。
SBS 發言人表示，擔心此標籤會令人認為 SBS 隸屬於國家或政府，但其在新聞編採和內容決策上完全獨立。發言人建議推特改用「公共資助媒體」標籤，以如實反映 SBS 公私混合的資助模式。
中方斥美國起訴華僑「秘密警察站」是政治操弄
中方指是捏造罪名的政治操弄。
美國聯邦調查局早前拘捕兩名華裔居民，指他們為中國政府在紐約設立海外警察站。同時，司法部也宣佈起訴42名中國公安人員和官員，指他們在網上迫害在美國的中國異見人士。
中國駐美國大使館回應指，美國對中國公民提出起訴，是在捏造罪名的基礎上行使長臂管轄權，純屬政治操弄，目的是抹黑中國形象。
馬斯克斥ChatGPT說謊 自行開發新平台
美國首富馬斯克表示將會開發新的人工智能平台，名為「TruthGPT」。
他批評微軟支持的OpenAI公司的ChatGPT是「訓練人工智能來說謊」，最終會成為「和微軟合作的謀利組織」。
馬斯克本人是OpenAI的聯合創辦人，但在2018年離開了董事局。
新州政府檢視保護醫務人員法例
新州政府承諾檢視現行法例是否充分保護醫務人員。
雪梨西南區。業界呼籲修改法例保障工作安全。
州長柯民思表示，已要求律政廳長和部門去檢視相關政策，可能會修改法例或者工作指引。他強調政府有責任保護醫務人員，確保他們安全工作。
昆州政府加緊規管租屋市場
昆州政府今個星期將向議會提案，改善租務市場的透明度和公平性。
住房廳長伊諾克表示，租戶現正遭受前所未有的壓力，租務法例必須跟上變化。
昆州此前已通過，限制加租只能一年一次，而新的法例將令租戶更容易以安全理由來改裝物業，以及家居個性化。
體育消息
澳洲籃球協會宣佈拒絕跨性別球員Lexi Rogers參加女子籃球聯賽。
該球員申請加入女子球隊的消息在網上引起爭議。由醫療專家和運動員組成的小組評估後，認為她參賽將對其他球員造成不公。
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