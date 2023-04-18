SBS 新聞簡報（4月18日）

反對黨改組影子內閣 三女性獲提拔

聯邦反對黨的影子內閣改組，三名女性獲得提拔。





改組後，自由黨在兩黨聯盟中的影子部長人數已超過原本比例。不過國家黨領袖利特爾波特表示並不介意。





他說普萊斯作為北領地的鄉鎮自由黨成員，有豐富的原住民事務經驗，亦為國家黨帶來勝利。





此外，里德爾（Kerrynne Liddle）將擔任兒童保護及家庭暴力事務發言人。帕德森（James Paterson）接替退居後排的安德路絲（Karen Andrews）出任內政事務發言人，而卡殊（Michaelia Cash）擔任律政事務發言人。



經濟學家：央行過去兩次加息釀消費衰退

經濟顧問公司德勤的最新商業展望報告預測，澳洲今年將陷入消費者經濟衰退期，到年底家庭開支將低於年初的水平。





報告指，雖然國民減少消費不會影響實際經濟增長，但會令經濟增長前景進一步下調。



SBS被Twitter標籤「政府資助媒體」

該標籤下，相關傳媒被形容為「編審內容可能有政府不同程度的參與」。





SBS 發言人表示，擔心此標籤會令人認為 SBS 隸屬於國家或政府，但其在新聞編採和內容決策上完全獨立。發言人建議推特改用「公共資助媒體」標籤，以如實反映 SBS 公私混合的資助模式。



中方斥美國起訴華僑「秘密警察站」是政治操弄

美國聯邦調查局早前拘捕兩名華裔居民，指他們為中國政府在紐約設立海外警察站。同時，司法部也宣佈起訴42名中國公安人員和官員，指他們在網上迫害在美國的中國異見人士。





中國駐美國大使館回應指，美國對中國公民提出起訴，是在捏造罪名的基礎上行使長臂管轄權，純屬政治操弄，目的是抹黑中國形象。



馬斯克斥ChatGPT說謊 自行開發新平台

美國首富馬斯克表示將會開發新的人工智能平台，名為「TruthGPT」。





他批評微軟支持的OpenAI公司的ChatGPT是「訓練人工智能來說謊」，最終會成為「和微軟合作的謀利組織」。





馬斯克本人是OpenAI的聯合創辦人，但在2018年離開了董事局。



新州政府檢視保護醫務人員法例

新州政府承諾檢視現行法例是否充分保護醫務人員。





州長柯民思表示，已要求律政廳長和部門去檢視相關政策，可能會修改法例或者工作指引。他強調政府有責任保護醫務人員，確保他們安全工作。



昆州政府加緊規管租屋市場

昆州政府今個星期將向議會提案，改善租務市場的透明度和公平性。





住房廳長伊諾克表示，租戶現正遭受前所未有的壓力，租務法例必須跟上變化。





昆州此前已通過，限制加租只能一年一次，而新的法例將令租戶更容易以安全理由來改裝物業，以及家居個性化。



體育消息

澳洲籃球協會宣佈拒絕跨性別球員Lexi Rogers參加女子籃球聯賽。



