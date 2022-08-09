SBS 新聞簡報（5月19日）

澳洲醫生被西非恐怖組織關押七年後獲釋

一名在西非經營診所的澳洲醫生，被恐怖組織關押七年多最終獲釋。





來自珀斯的 88 歲老人艾略特（Kenneth Elliott）平安無事，已與妻子和孩子團聚。艾略特醫生的家人表示鬆了一口氣，並感謝所有參與協助他獲釋的人。





外交部長黃英賢（Penny Wong）指，澳洲政府多年來努力確保艾略特獲釋。



腦退化症患者被警察電擊引起公眾不滿

95 歲的腦退化症患者諾蘭德（Clare Nowland）在一家養老院被警察電擊兩次，引起了公眾的反應。





澳洲腦退化症組織在一份聲明中表示，公眾向組織表示對這一消息感到憤怒和悲傷。





新州議會的綠黨議員希金斯（Sue Higginson）說，這起事件是警察暴力問題的實例。



南澳政府加重對「破壞性抗議活動」的懲罰

在南澳，州政府早前加重對所謂「破壞性抗議活動」的懲罰，該計劃正面臨越來越多的公眾不滿。





工黨州政府在極短時間内把法案提交至議會，將在公眾地方造成阻礙的最高罰款從 750 元提高到 50,000 元，或三個月的監禁。





此舉被視為針對本週在阿德雷德的關注氣候變化抗議行動。





該法案在州議會得到兩黨支持，其中自由黨反對派支持。





但工會表示，增加罰款的目的是恐嚇人民，令人不敢挑戰當權者。





南澳工會秘書長比斯利（Dale Beasley）反對「破壞性抗議」的概念，指「破壞是抗議的重點」。



新州緊急服務中心向豪勳爵島發出緊急海嘯警報

新州緊急服務中心已向豪勳爵島（Lord Howe Island）發出緊急海嘯警報。





緊急服務中心表示，該島距離太平洋新州海岸 600 公里，可能會受到高危的海浪和強大水流的影響。





事緣洛亞蒂群島（Loyalty Islands）附近發生 7.7 級海底地震並引發海嘯。





當局建議公眾隨時了解情況，避免前往豪勳爵島的海灘、岩石平台和低窪沿海地區。



新州酒吧須移除賭博相關外牆標誌

隨著工黨政府兌現選舉承諾，與賭博相關的標牌將從新州的酒吧和俱樂部外移除。





在州長柯民思（Chris Minns）承諾打擊賭博行業後，所有與賭博相關的外牆標誌都需要在 9 月 1 日之前移除或更改。





酒吧和俱樂部將從下週開始收到正式通知，並將有三個月的時間移除標牌。



七國集團峰會領導人參觀和平公園

七國集團峰會會議在在日本廣島繼續進行，並在廣島和平紀念公園植樹。





世界各國領導人參觀和平公園，該公園專門為第二次世界大戰原子彈爆炸中喪生的數萬名死難者而建。





峰會討論的主要議題包括朝鮮的導彈試驗、中國不斷擴大的核武庫以及俄羅斯對烏克蘭的核威脅。





領導歐盟的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，該組織將應對俄羅斯開創核武先例的風險。





港府增撥 50 億元維護國家安全開支

香港政府增撥 50 億元維護國家安全開支。





根據最新一期帳目，這 50 億元非經常性撥款，財政司司長陳茂波經行政長官批准，從政府一般收入撥出專門款項，支付維護國家安全開支。





這筆款項核准所涉及的人員編制，不受香港特區法律的限制。上次涉及國安的非經常開支是 2020 至 21 年度，撥出 80 億元維護國家安全。



體育消息

歐霸盃中西維爾進行反擊，再次躋身決賽。





主場經加時賽第 5 分鐘以 2:1 擊敗祖雲達斯，總比分 3:2 獲勝。





羅馬同日與利華古遜 0:0 平手，憑上回合的一個入球小勝晉級。





