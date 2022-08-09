SBS 新聞簡報（8月2日）

特朗普涉圖推翻大選結果遭起訴

美國前總統特朗普涉嫌 試圖推翻2020年總統大選結果 而被起訴。





一個大陪審團調查後起訴他4項控罪，包括串謀詐騙美國、阻止國會認證大選結果、剝奪選民公平選舉權利等。





起訴書指，特朗普當時決心繼續掌權，並散佈大選舞弊的謊言，聲稱自己獲勝並尋求推翻選舉結果。特別檢察官表示，結果導致其支持者攻擊國會，司法部將會尋求對特朗普進行迅速審判。





起訴書提到另有6人涉嫌協助散佈謠言，但未有公開他們的身份。





北京連日降雨創140年以來紀錄

當地傳媒報道，攜帶大量水汽的颱風杜蘇芮，受太行山脈阻擋而匯聚，造成京津冀地區極端降雨，集中在門頭溝地區，導致山洪暴發沖毀基礎設施，多條村莊一度與外界失聯。





中共中央組織部從黨費中，向北京、河北、天津3個省市撥出4400萬元專項資金，用於支持防洪救災工作。



聯邦政府今重新引入房屋基金草案

房屋事務部長科蓮絲今日 向國會重新引入澳洲房屋未來基金草案 。





她說該政策可以在5年內提供3萬個公屋單位，有需要在國會通過，來幫助澳洲最弱勢的社群。





不過，綠黨的房屋事務發言人錢德勒-馬瑟表示，政府不對草案內容作修改而重新引入，證明根本不重視或者不了解澳洲人在房屋方面的困難程度。





他再次要求工黨進行談判，在草案內加入每年撥款25億元和凍結全國租金兩項內容。



當局加強打擊無良僱主剝削移民

聯邦政府撥款5000萬元調查 企業剝削移民工人 的狀況。





聯邦警察在7月份檢查了全國300間企業，就移民工人遭到欠薪、健康安全措施不足等問題向僱主發出罰單。移民部長吉爾斯表示當局會加強打擊無良僱主。





新州工會發表報告指，政府必須改革移民及職場關係制度，以嚴重後果來徹底阻嚇僱主剝削移民。



維州議會調查取消英聯邦運動會決定

維州議會將會調查 政府取消2026年英聯邦運動會 的決定。





上議院今日以25對15票通過，成立一個9人的委員會來進行調查。





維州綠黨領袖拉特南表示，另起爐灶是因為目前議會所有委員會都是由執政工黨控制。而反對黨的上議院領袖郭西亞指，有需要進行這次調查，來恢復公眾對政府的信心。



示威者在石油企業總裁家門外抗議

有團體在石油企業Woodside總裁位於珀斯的家門外示威，引發反恐警察出動。





數十人今日上午抗議Woodside在Burrup半島的項目影響原住民的歷史岩畫。





西澳州長庫克表示尊重示威者的權利，但去干擾他人私人物業是過份。



科學家研發手機程式助預測林火

陽光海岸大學和阿德雷德大學的研究團隊聯合進行的全國林火預防網絡項目，鼓勵喜歡到野外遠足的人士，透過該程式來報告他們見到的森林和燃料的狀況。





科學家將利用這些數據，以人工智能幫助計算預測相關地區發生林火的可能性、範圍及嚴重程度。



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