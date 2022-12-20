SBS 新聞簡報（12月20日）

澳中建交50周年 外長今啟程訪華

外交部長黃英賢 今日啟程訪華 ，前往北京慶祝澳中兩國建交50周年。





這次是時隔4年，澳洲外長再次受邀赴華訪問，並舉辦澳中外交與戰略對話。黃英賢將會會見中國外長王毅。





她在出發前表示，對兩國恢復穩定關係保持耐心，亦對對話持開放態度。她說總理艾巴尼斯此前已表明，澳洲有意恢復一個具建設性的雙邊關係。





對於今次訪問的成果，黃英賢表示，任何猜測都會影響最終結果。她又表示，會向中方提出澳洲公民及永久居民在華被拘留的領事協助問題。



中國搶藥潮蔓延港澳及海外

而在中國，放鬆防疫之後出現全國搶藥潮。港台和海外都出現止痛藥和退燒藥缺貨的現象。





從上星期開始，香港藥房的必理痛（Panadol）價格翻倍，供應緊張。港府稱會確保藥物供應，呼籲市民勿過度購買。





而台灣的中央流行疫情指揮中心昨日也證實必理痛出現短缺。當地藥房指，顧客多數是購買寄給中國親友，不過由於大陸人只認可必理痛，反而其他牌子的藥物仍有庫存。





澳洲早前也出現 華人囤積止痛藥 的情況。



前工黨總理陸克文將出任駐美大使

前工黨總理陸克文，被任命為新一任的澳洲駐美大使，將於明年上任。





艾巴尼斯今日公佈該決定，指陸克文有「無比的經驗」，亦在美國從事過多方面的工作。現任駐美大使、前自由黨議員冼魯甸諾對陸克文表示歡迎。





艾巴尼斯曾經在陸克文政府出任內閣部長。



【昆州槍擊案】當局或加強槍械管控

聯邦政府對加強槍械管控持開放態度。





昆州當局仍在調查 上星期造成3人死亡的槍擊案 ，死難者包括兩名警員。





總理艾巴尼斯表示，他將會在明年舉行國家內閣會議之前，聽取來自有關部門的建議。





被問及槍械法例改革，他說會收集資訊，了解是否有需要改變，亦願意和各州地討論如何全國統籌來更好地保障執行公務的警察的利益。



梅里河氾濫 南澳禁止非必要活動

南澳政府宣佈禁止在梅里河沿岸進行任何非必要活動。





州長馬利瑙斯卡斯表示，河水將會氾濫，從上游一直到Wellington的河流沿岸都不准再進行游泳和釣魚等活動，無論使用機動抑或非機動船隻。





當局目前只允許出入物業或者必要的工作和救援，但工作必須得到公共安全批准。



【澳職騷亂】警方起訴3人 再尋10人助查

星期六舉行的澳職賽事墨爾本打吡，有球迷因為不滿足協將澳職總決賽主辦權交給雪梨而引發騷亂。





連續兩日有人自首後，警方昨晚起訴3人，罪名包括引致暴力騷亂、襲擊等。警方亦再次發佈尚未查出身份的其他涉案人士的圖像。



平治成今年澳洲汽車召回之最

據統計，今年澳洲汽車召回次數最多的品牌是德國的平治。





有一些品牌全年毋須召回，包括中國的MG、長城、Haval和LDV，還有本田、雷諾等。



前工黨廳長貪污罪成

新州前礦業資源廳長Ian McDonald公職人員行為不當罪成。





他作為時任工黨政府內閣成員，在2008年批出一個煤礦開放執照給一間公司，而該公司主席是一個工會的前領袖。





他目前因為去年定罪的另一宗貪污案，已在九年半的監禁刑期之中。



體育消息

球員在機場出現時，受到人們鼓掌歡迎；他們之後在一間酒店的露台和球迷見面，數千人燃放煙花，一同歌唱和揮舞旗幟。



