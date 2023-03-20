SBS 新聞簡報（3月20日）

澳軍一名退伍士兵被控殺害阿富汗平民
澳軍一名退伍士兵被控在阿富汗服役期間殺害一名平民。
聯邦警察發聲明表示，警員今晨在新州鄉鎮地區拘捕該名41歲男子並還柙，會在今日內提堂，將被起訴一項涉及謀殺的戰爭罪。
警方指，拘捕及起訴是聯邦警察和特別調查辦公室聯合調查後採取的行動。
這次聯合調查是針對2005至2016年在阿富汗的澳軍人員，是否涉及澳洲法律的刑事罪名。
聯邦政府制裁伊朗官員 反對黨指不足
聯邦政府宣佈制裁14名伊朗人，以回應。
被制裁及實施旅行禁令的人士，包括執法部門的高級官員以及伊朗革命衛隊的軍人。
不過，反對黨表示此舉並不足夠，應該將伊朗革命衛隊列為恐怖組織，以向該政權傳達「強烈訊號」。
美海軍前高官：澳必須以潛艇對抗中國
美國一名前高官表示，，但澳洲必須以核動力潛艇來捍衛主權。
美國海軍前秘書長Richard Spencer今日在坎培拉的全國記者俱樂部演說，指潛艇可以幫助澳洲對抗中國，以保護貿易路線和海底電纜。
他說在大國競爭期間，西方國家需要採取行動，參與這個地區的事務，來偵測潛在的攻擊。他強調，國家和地區安全要靠軍備，即是投資國防能力。
英國承諾撥款百萬支持國際刑事法院
多國的律政部長將赴倫敦開會，討論。
英國副首相藍韜文表示，今年將會向該法院捐助100萬英鎊，幫助培訓調查戰爭罪的調查員，以及對受害人的心理健康和物質支持。
由英國和荷蘭聯合舉辦的律政部長會議，旨在促使各國加入支持。
馬英九將成74年來首位踏足大陸前總統
，據報將以「祭祖之旅」為主題。
馬英九辦公室表示，行程從3月27日到4月7日，訪問南京、武漢、長沙、重慶和上海等地，將參與兩岸學生交流，參觀和抗日戰爭、辛亥革命有關的地點。
其辦公室表示已向總統府報備行程，確認此行不會前往北京，也不會和中國國家主席習近平會面。
馬英九將會是1949年兩岸分治74年以來，首位踏上中國大陸的中華民國卸任總統。
【原住民之聲】國會討論公投立法細則
國會正討論原住民之聲入憲公投的立法細則。
反對黨提出修正案，要求當局公平資助宣傳贊成和反對的團體等。但兩黨聯盟表示依然會反對議案。
綠黨也提出修正，包括放寬選民登記到投票當天、增加偏遠地區的投票站、開設電話投票等。
維州議員否認參與活動涉及新納粹
涉嫌參與新納粹分子活動的維州議員否認活動和納粹有關。
，但她表示，她參加的是反跨性別集會，大部份出席者不認識那批新納粹分子。
她表態反對納粹，反對自由黨因此驅逐她。
央行：加息對按揭影響仍未浮現
儲備銀行指，由於按揭者多數都有固定利率貸款和較多儲蓄，。
負責金融市場的助理行長基特表示，高利率正按照預計為樓市降溫，也令更多企業減少投資。
數據顯示，固定利率貸款在2022年初達到最多，佔約35%，高於疫情前的兩成。目前只有一成到期，約59萬宗按揭，預計今年會有半數到期，即88萬宗。
體育消息
溫布頓女單冠軍賴芭堅娜（Elena Rybakina），早前在輸給俄羅斯選手莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）之後，在美國印第安泉（Indian Wells）大師賽兩盤直落擊敗對手，奪得錦標。
男子方面，西班牙選手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）終止麥維迪夫的19連勝紀錄，直落兩盤問鼎，也。
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