SBS 新聞簡報（3月20日）

澳軍一名退伍士兵被控殺害阿富汗平民

澳軍一名退伍士兵被控在阿富汗服役期間殺害一名平民。





聯邦警察發聲明表示，警員今晨在新州鄉鎮地區拘捕該名41歲男子並還柙，會在今日內提堂，將被起訴一項涉及謀殺的戰爭罪。





警方指，拘捕及起訴是聯邦警察和特別調查辦公室聯合調查後採取的行動。





這次聯合調查是針對2005至2016年在阿富汗的澳軍人員，是否涉及澳洲法律的刑事罪名。



聯邦政府制裁伊朗官員 反對黨指不足

被制裁及實施旅行禁令的人士，包括執法部門的高級官員以及伊朗革命衛隊的軍人。





不過，反對黨表示此舉並不足夠，應該將伊朗革命衛隊列為恐怖組織，以向該政權傳達「強烈訊號」。



美海軍前高官：澳必須以潛艇對抗中國

美國海軍前秘書長Richard Spencer今日在坎培拉的全國記者俱樂部演說，指潛艇可以幫助澳洲對抗中國，以保護貿易路線和海底電纜。





他說在大國競爭期間，西方國家需要採取行動，參與這個地區的事務，來偵測潛在的攻擊。他強調，國家和地區安全要靠軍備，即是投資國防能力。



英國承諾撥款百萬支持國際刑事法院

英國副首相藍韜文表示，今年將會向該法院捐助100萬英鎊，幫助培訓調查戰爭罪的調查員，以及對受害人的心理健康和物質支持。





由英國和荷蘭聯合舉辦的律政部長會議，旨在促使各國加入支持。



馬英九將成74年來首位踏足大陸前總統

馬英九辦公室表示，行程從3月27日到4月7日，訪問南京、武漢、長沙、重慶和上海等地，將參與兩岸學生交流，參觀和抗日戰爭、辛亥革命有關的地點。





其辦公室表示已向總統府報備行程，確認此行不會前往北京，也不會和中國國家主席習近平會面。





馬英九將會是1949年兩岸分治74年以來，首位踏上中國大陸的中華民國卸任總統。



【原住民之聲】國會討論公投立法細則

國會正討論原住民之聲入憲公投的立法細則。





反對黨提出修正案，要求當局公平資助宣傳贊成和反對的團體等。但兩黨聯盟表示依然會反對議案。





綠黨也提出修正，包括放寬選民登記到投票當天、增加偏遠地區的投票站、開設電話投票等。



維州議員否認參與活動涉及新納粹

涉嫌參與新納粹分子活動的維州議員否認活動和納粹有關。





她表態反對納粹，反對自由黨因此驅逐她。



央行：加息對按揭影響仍未浮現

負責金融市場的助理行長基特表示，高利率正按照預計為樓市降溫，也令更多企業減少投資。





數據顯示，固定利率貸款在2022年初達到最多，佔約35%，高於疫情前的兩成。目前只有一成到期，約59萬宗按揭，預計今年會有半數到期，即88萬宗。

