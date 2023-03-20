SBS 新聞簡報（3月20日）

SBS 廣東話節目新聞簡報

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澳軍一名退伍士兵被控殺害阿富汗平民

澳軍一名退伍士兵被控在阿富汗服役期間殺害一名平民。

聯邦警察發聲明表示，警員今晨在新州鄉鎮地區拘捕該名41歲男子並還柙，會在今日內提堂，將被起訴一項涉及謀殺的戰爭罪。

警方指，拘捕及起訴是聯邦警察和特別調查辦公室聯合調查後採取的行動。

這次聯合調查是針對2005至2016年在阿富汗的澳軍人員，是否涉及澳洲法律的刑事罪名。

聯邦政府制裁伊朗官員 反對黨指不足

聯邦政府宣佈制裁14名伊朗人，以回應
當局鎮壓示威


被制裁及實施旅行禁令的人士，包括執法部門的高級官員以及伊朗革命衛隊的軍人。

不過，反對黨表示此舉並不足夠，應該將伊朗革命衛隊列為恐怖組織，以向該政權傳達「強烈訊號」。

美海軍前高官：澳必須以潛艇對抗中國

美國一名前高官表示，
澳英美協議雖然花費巨資
，但澳洲必須以核動力潛艇來捍衛主權。

美國海軍前秘書長Richard Spencer今日在坎培拉的全國記者俱樂部演說，指潛艇可以幫助澳洲對抗中國，以保護貿易路線和海底電纜。

他說在大國競爭期間，西方國家需要採取行動，參與這個地區的事務，來偵測潛在的攻擊。他強調，國家和地區安全要靠軍備，即是投資國防能力。

英國承諾撥款百萬支持國際刑事法院

多國的律政部長將赴倫敦開會，討論
國際刑事法院對俄羅斯總統普京的通緝令


英國副首相藍韜文表示，今年將會向該法院捐助100萬英鎊，幫助培訓調查戰爭罪的調查員，以及對受害人的心理健康和物質支持。

由英國和荷蘭聯合舉辦的律政部長會議，旨在促使各國加入支持。

馬英九將成74年來首位踏足大陸前總統

台灣前總統馬英九將出訪中國大陸
，據報將以「祭祖之旅」為主題。

馬英九辦公室表示，行程從3月27日到4月7日，訪問南京、武漢、長沙、重慶和上海等地，將參與兩岸學生交流，參觀和抗日戰爭、辛亥革命有關的地點。

其辦公室表示已向總統府報備行程，確認此行不會前往北京，也不會和中國國家主席習近平會面。

馬英九將會是1949年兩岸分治74年以來，首位踏上中國大陸的中華民國卸任總統。

【原住民之聲】國會討論公投立法細則

國會正討論原住民之聲入憲公投的立法細則。

反對黨提出修正案，要求當局公平資助宣傳贊成和反對的團體等。但兩黨聯盟表示依然會反對議案。

綠黨也提出修正，包括放寬選民登記到投票當天、增加偏遠地區的投票站、開設電話投票等。

維州議員否認參與活動涉及新納粹

涉嫌參與新納粹分子活動的維州議員否認活動和納粹有關。

自由黨正動議將同僚迪明驅逐出黨
，但她表示，她參加的是反跨性別集會，大部份出席者不認識那批新納粹分子。

她表態反對納粹，反對自由黨因此驅逐她。

央行：加息對按揭影響仍未浮現

儲備銀行指，由於按揭者多數都有固定利率貸款和較多儲蓄，
加息的全面影響還未見到


負責金融市場的助理行長基特表示，高利率正按照預計為樓市降溫，也令更多企業減少投資。

數據顯示，固定利率貸款在2022年初達到最多，佔約35%，高於疫情前的兩成。目前只有一成到期，約59萬宗按揭，預計今年會有半數到期，即88萬宗。

體育消息

溫布頓女單冠軍賴芭堅娜（Elena Rybakina），早前在
澳網決賽
輸給俄羅斯選手莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）之後，在美國印第安泉（Indian Wells）大師賽兩盤直落擊敗對手，奪得錦標。

男子方面，西班牙選手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）終止麥維迪夫的19連勝紀錄，直落兩盤問鼎，也
取代祖高域重登一哥寶座


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