SBS 新聞簡報（12月21日）

【澳中建交50周年】外長開啟訪華行程

外交部長 黃英賢今日開啟訪華行程 。





她昨晚深夜抵達北京，當地時間今日上午和澳洲駐華大使傅關漢在釣魚台國賓館和中國外長王毅會面，下午舉行第六屆澳中外交與戰略對話。傍晚會有一個紀念澳中兩國建交50周年的儀式。





他說50年來澳中雙方都從這段關係中獲益，中國成為全球最大的經濟體之一，並成為澳洲最大的貿易夥伴。他強調兩國交往總是有相異之處，但直接的交流是基礎。



【澳中建交50周年】兩國領袖互致賀電

兩國領袖就建交50周年互致賀電。





中國國家主席習近平向澳方發出的賀電表示，中澳關係健康穩定發展符合兩國人民根本利益，亦有利於促進亞太地區和世界和平、穩定與繁榮。





澳洲總督赫利則表示，會致力遵循全面戰略夥伴關係定位，以互尊互利精神和中國發展穩定和具建設性的關係。



【昆州槍擊案】殉職警員追授英勇勳章

兩名 在昆州槍擊案中殉職的警員 阿諾德和麥克羅，在喪禮上被追授英勇勳章。





成千上萬名民眾和警員以及政客，今日出席在布里斯本舉行的州葬儀式。兩名警員被授予昆州警察英勇勳章、昆州警察服務勳章、國家警察服務勳章和國家勳章。





兩名警隊代表致悼詞，懷念他們的夥伴兼同事。他們表示，對兩人保護社區到最後一刻感到驕傲，是永遠不會被忘記的英雄，又說對他們最需要戰友幫忙的時候不在他們身邊而感到遺憾。



【國會強姦案】當局調查起訴過程

首都領地政府表示，將會對國會強姦案被告萊爾曼被起訴一事進行獨立調查。





坎培拉政府的律政廳長拉滕伯里表示，這次調查是要確保公眾對司法系統有信心，以及審視是否有需要改善之處。





萊爾曼的法律團隊對獨立調查表示歡迎。



維州政府誓言提高最低入刑年齡

維州政府重申會關注少年犯的福祉。





兒童及青年專員公署發佈年度報告指，公署最後一次追蹤關注後12個月內死亡的年輕人，原住民佔較高比例。





調查：癌症病人獲心理健康支援不足

調查發現，癌症病人並沒獲得足夠的心理健康支援。





新州癌症協會的調查指，過半數受訪病人表示感到焦慮和情緒低落，但求助無門，而治療癌症本身以外的心理健康需求往往被忽視。





該協會呼籲兩黨將問題帶入來緊的新州大選，以盡快改善情況。



馬斯克或辭去Twitter總裁職務

國際方面，社交媒體Twitter新總裁馬斯克表示將會辭職。





他今日表示，一找到「愚蠢得願意接棒」的人就會辭職，並返回軟件和伺服器團隊。



體育消息

巴士原定經過30公里的路線駛往市中心，但由於人山人海水洩不通，無法繼續前進，最終球員改坐直升機，在空中飛越巡遊路線。



