SBS 新聞簡報（3月21日）

工黨議員質疑核動力潛艇是否必要

有工黨議員對澳洲購買核動力潛艇的協議表示擔憂。





眾議員Josh Wilson表示，他不清楚澳洲是否真的需要這些潛艇。「我支持政府工作，但我對核動力潛艇是解決戰略需求的唯一答案並不完全信服。」





他在國會表示，最擔心的是核廢料和違反核不擴散協議的風險。



聯邦政府籲跨黨派支持減排保障機制

氣候變化部長鮑文形容 政府的減排保障機制 是進步，而非完美。





當局將該機制提交國會，並呼籲跨黨派支持。不過，綠黨多次要求政府禁止批准新的煤炭和天然氣項目，來換取對機制的支持。





不過，減排倡議機構Carbon Market Institute表示，在12個月內實施禁令對澳洲的情況並不現實。





與此同時，昆州公佈農業減排路線圖，呼籲業內開始相關行動。





路線圖包含農業多個範疇，分多個步驟逐漸實現減排目標。農業廳長弗納表示，農業在實現2050年零碳排放目標中扮演必要角色。



聯合國：減排時日無多 主要行業需改變

聯合國跨政府氣候變化委員會發表的報告指，氣候變化的影響比原先估計的嚴重，各行業的淨排放量繼續上升，主要是能源、工業、運輸和建築業。





報告表示，預測到2030年，全球氣溫將上升攝氏1.5度，已接近巴黎氣候協議在本世紀末將氣溫升幅控制在2度以下的限制。





聯合國警告，擁有「高社會經濟地位」的人具有最大的減排潛力，但貢獻不成比例，各行各業必須作出「深入、迅速和影響深遠的改變」。



否決不信任動議 法國通過退休金改革

法國政府的退休金改革議案獲得通過。





於是反對黨發起不信任動議，但被否決，因此退休金改革獲得批准。事件觸發巴黎出現示威者和警員衝突，也有反對黨計劃將議案訴諸違憲審查。



日揆突訪烏克蘭 中俄元首會面獲關注

日本首相岸田文雄結束印度訪問行程後，突然到訪烏克蘭，在基輔與總統澤連斯基會面。





日本外務省表示，岸田將會直接向烏克蘭表達日方和七國集團的團結及堅定支持。





烏方強調，任何和平措施都必須涉及俄軍全面撤離，並尊重烏克蘭的領土完整，而烏方隨時準備與中國進行更密切對話。



澳洲烏克蘭人籲褫奪俄安理會席位

而在坎培拉，澳洲烏克蘭人呼籲聯合國褫奪俄羅斯的安理會席位。





俄羅斯將會在4月輪值安理會主席國。約20名示威者今日在聯合國駐澳洲的信息中心外抗議。





組織者表示，犯下戰爭罪的國家不應獲准影響聯合國的議程。他質疑一個擁有核武器、意圖支配世界秩序的恐怖主義國家，如何負責維護國際安全。



原住民大學生將獲NASA實習機會

5名原住民大學生有望獲得在美國太空總署實習的機會。





蒙納殊大學一個新項目正接受全澳原住民大學生申請，參與加州噴氣推進實驗室一個為期10星期的實習。





校方指，此舉是澳洲原住民在科學發展的重要一步。



體育消息