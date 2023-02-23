SBS 新聞簡報（2月23日）

當局計劃對公積金稅務優惠設立上限

不過，反對黨的財政事務發言人泰勒表示，公積金是澳洲人的錢，不是政府獲取收入的儲錢罐，兩黨聯盟將反對對現有制度的任何改變。





而助理財長鍾斯反駁指，政府並不是限制民眾的退休儲蓄，而是削減納稅人為那些儲蓄提供的慷慨補貼。



【原住民公投】總理：反對黨故意製造疑惑

總理艾巴尼斯批評反對黨散佈針對 原住民國會之聲入憲公投 的疑惑。





爭取支持入憲的宣傳運動今日在阿德雷德正式展開。自由黨領袖達頓仍未就公投表明立場，但繼續質疑當局披露細節不足。





艾巴尼斯反過來質疑達頓是否真的有此擔憂，指其只是想製造疑惑。他打比方說，政府呼籲大家「一起完成工作」，而達頓就不斷問「如何一起完成工作」。



澳洲設立衛生項目資助太平洋及東南亞國家

外交部長黃英賢宣佈設立一個5年的醫療項目，為太平洋和東南亞的國家6.2億元的資金。





該項目主要是支持疾病預防與控制，包括疫苗研發、預防糖尿病和癌症等非傳染性疾病。其中1.57億元用於生殖和性健康，5300萬元用於重建新冠疫情後的醫療系統。





黃英賢表示，澳洲要在地區的衛生事務上扮演重要角色，因為醫療關乎到經濟、社區和地區穩定，和澳洲息息相關。



客戶資訊外洩無阻Medibank利潤增長

醫療保險公司Medibank在2022年下半年錄得利潤增長。





該公司在去年10月遭 黑客盜取近千萬名客戶數據並公開 後，有1.3名客戶取消服務，但全年的客戶人數增加3.5萬名，令下半年的淨利潤增長5.9%達2.33億元。





Medibank表示，會繼續為受資訊外洩的客戶提供支持。



澳洲工資十年最大增幅不及通脹

統計局的最新數據顯示，去年第四季度的工資物價指數上升0.8%，是自2012年以來增長最強勁的12月季度。





不過，由於通脹高企，實際工資下降4.5%，是歷來最大跌幅。



菲律賓飛機失事 倆澳洲乘客身亡

在菲律賓失事的小型飛機，兩名澳洲乘客證實身亡。





該飛機載著澳洲兩名顧問Simon Chipperfield和Karthi Santhanam及兩名當地機師，在2月18日出發前往馬尼拉，但經過菲律賓的活火山區時失事。





搜救隊經連日搜索後，證實4人身亡。當局正協助將遺體運返澳洲。



歐美聯大提案促俄軍撤出烏克蘭

美國和歐盟在聯合國大會提案，要求俄軍撤出烏克蘭，並為受害人追究責任。





不過，俄羅斯的代表指，相關提案是「偏見和反俄」，呼籲各國投票反對，又指責歐美意圖「將全球拖入戰爭的深淵」。



內蒙古煤礦坍塌釀3死6傷50人失蹤

在中國，內蒙古一個煤礦發生坍塌事故，已造成3人死亡，6人受傷，50人失蹤。





事發當地昨日下午1點多，位於阿拉善盟的露天煤礦，有工人發現山上有石渣跌下，開始組織撤離時躲避不及，多人被掩埋。現場在傍晚發生二次坍塌，令救援難度加大。





當局已要求全力搜救，並查明事故原因，追究責任。



體育消息

女足世界盃外圍賽的附加賽，巴拿馬隊在新西蘭Hamilton以1比0擊敗巴拉圭，獲得最後一個、也是該國歷史首個決賽周名額。它將和法國、牙買加及巴西同組。



