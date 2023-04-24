SBS 新聞簡報（4月24日）

當局公佈國防檢討報告 提出六大事項

聯邦政府公佈 國防戰略檢討報告 ，是37年來第一次就澳洲軍事及國防戰略進行重大檢討。





報告由前國防軍總司令休斯頓和前國防部長史密斯獨立進行，今年2月呈交政府，建議在美國和中國的軍事實力此消彼長之下，澳洲需要從速行動。





政府今日公佈的是非機密版本，當中提出改善國防的六大優先事項，包括獲得核動力潛艇、發展遠程精準打擊能力、本地生產子彈等。





總理艾巴尼斯表示，上述檢討報告列明了澳洲在未來要更自主、更有準備和更安全。他說會就報告建議開展工作，並和國際夥伴合作。



【財案2023】反對黨促增加國防開支

反對黨的國防事務發言人黑斯廷要求當局基於國防戰略檢討報告增加開支。





黑斯廷表示，雖然當局強調要中期和未來10年要加大國防開支，但至今未提過在下月財政預算案上的相關措施。他要求國防部長正視這些需求。



當局撥款支持對新冠後遺症研究

國會一個委員會就長新冠（long COVID）的問題作出的報告向政府提出9項建議，包括在全國範圍建立一個協調性研究，以更好了解感染新冠病毒的後遺症。





報告指，有需要收集各州和領地的病人數據，因為目前對於新冠病毒仍有很多未知的情況。





而新的資金將令研究員去了解相關症狀，以及為何可以長達數月之久。



總理民意跌 部長：民調不真實

工黨政府相信最新民調並不完全反映真實民意。





民調顯示，雖然工黨的支持度繼續拋離兩黨聯盟，但總理艾巴尼斯的個人滿意度下跌。





環境部長普莉貝絲表示，民眾只會相信“做到嘢”的領袖，而艾巴尼斯正在持續兌現競選承諾。



蘇丹衝突持續 澳洲公民援助有限

外交部對身在蘇丹的至少158名澳洲公民的狀況表示深切關注。





外交及貿易部發聲明表示，蘇丹澳洲人的安危是首要考慮，但礙於當地危險形勢，提供的領事服務非常有限。



新西蘭島嶼一月內再錄7級地震

地震發生在當地時間下午12點42分，震源49公里。餘震分別為5.4和5.3級。





該島嶼曾經在2021年3月發生8.1級地震，又在今年3月發生過7.1級地震。



據報美國要求南韓勿增對華晶片供應

南韓總統尹錫悅正訪問美國。有傳媒報道，美方已要求南韓政府，如果美光科技公司（Micron）被禁止在華運作，要敦促三星、海力士等南韓公司不要填補中國市場的空白。





中方在3月底宣佈因應國家安全，對美光科技公司在華銷售的產品進行審查。



體育消息

首季參加澳職女子聯賽的西部聯（Western United），正在備戰星期日和雪梨FC的總決賽。





西部聯大多數球員都沒澳職經驗，而雪梨隊連續5次殺入總決賽，但只贏過一次。



