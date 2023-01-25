SBS 新聞簡報（1月25日）

通脹率達到7.8%是32年來最高

財政部長查默斯表示，通脹率有望達到頂峰，但強調數字仍然「高得不可接受」。





統計局公佈的最新數據顯示，12月季度的年度通脹率達到7.8%，是1990年以來最高。消費者價格指數比前一季度高1.9%。





查默斯表示，通脹高企是由假期的住宿消費、新的房屋買賣以及能源價格帶動。「我們預計和希望是通脹已達頂峰，但仍高於和久於我們所想。」





他說能源價格方面，市場仍需時間去產生政府干預帶來的影響。



【澳洲日爭議】學者籲非原住民反思意義

斯威本大學的原住民事務學者John Evans表示，澳洲日對很多原住民而言存在問題，因為它代表了歷史上的慘痛時期。





他說把公民入籍儀式撤離當天是改變的訊號，他呼籲非原住民繼續反思和理解，為何這一日是關於殖民的困難時刻。



反對黨指原住民之聲入憲無實質性用途

反對黨表示，原住民國會之聲入憲無助解決好像愛麗絲泉這樣的罪案率高企問題。





總理 艾巴尼斯本周到訪北領地視察 ，宣佈實施限酒令。原住民事務部長貝妮指，建立原住民諮詢機構可以解決北領地長期的社區問題，也令社區代表的聲音可以被聽見。





不過，反對黨領袖達頓認為，原住民之聲沒任何實質性用途。他說他希望見到愛麗絲泉的情形改善，但原住民之聲只是另一種官僚主義。



總理冀澳中關係繼續改善

總理艾巴尼斯表示，希望見到澳中關係繼續改善。





艾巴尼斯又說，中國是澳洲的主要貿易夥伴，對華出口比日韓加起來更多。他強調改善關係對澳中雙方都非常重要。



港貨船公海沉沒 13人被救9人仍失蹤

一艘香港註冊的貨船在日韓之間的公海沉沒，兩國共同搜救。





韓方消息指，運載木材的「金田」號貨船在當地凌晨3點，在濟州東南約148公里的公海發出求救信號，海警趕赴現場時貨船已經沉沒。





而日方報道是在星期二晚收到長崎以西約110公里的求救信號，指貨船因惡劣天氣而傾側入水。





22名船員中有14人是中國籍，8人緬甸籍。目前日韓兩國已共同救起13人，還有9人失蹤。



傳平壤封城應對「呼吸系統疾病」爆發

據傳北韓首都平壤封城5日，以應對呼吸系統疾病個案增加。





一個報道北韓消息的網站引述當局指，平壤居民今日起至星期日，必須留在家中，每天必須進行多次體溫檢查。





通告指包括感冒在內的疾病，目前在當地傳播。但其未有提及新冠病毒，也不清楚其他城市是否受影響。據報平壤近日氣溫低至零下22度。





當局或加強監管網上約會平台

當局考慮加強監管網上約會平台。





不過，通訊部長魯能表示情況複雜，沒法例可以援引來解決問題，需要更多工作。



姬蒂白蘭芝入圍奧斯卡影后提名

澳洲女星 姬蒂白蘭芝則獲得奧斯卡最佳女主角的提名 。





兩屆影后姬蒂白蘭芝在心理劇情片《塔爾》（Tár）中飾演一位管弦樂隊指揮，今次是她第8次入圍提名。





不過，科幻電影《奇異女俠玩救宇宙》女主角楊紫瓊將會是強勁對手。該電影獲得今屆奧斯卡最多提名獎項。



體育消息

澳網賽事，剩下唯一一名前10位的種子選手白俄羅斯的莎芭蘭卡，歷史首次打入女單四強。





這位24歲的5號種子面對克羅地亞對手維基克曾經5次敗北，今日兩盤直落晉級。她明日會和波蘭的非種子選手蕾妮特爭奪決賽席位。



