SBS 新聞簡報（4月25日）

【澳新軍團日】全國各地紀念108周年

在坎培拉的澳洲戰爭紀念館，總理艾巴尼斯出席紀念儀式時向所有曾經在澳洲國防軍服役的士兵致敬。





他說，銘記那些「未能返家」的陣亡將士所作的貢獻是非常重要。「我們欠他們的不僅是謝意。正如他們為我們而戰，我們亦必須為他們而廷身而出。」





他又提到身穿軍服的原住民及托勒斯海峽島民，指他們有為澳洲而戰的強烈意願。





今年是新冠疫情後首次，全國各地都全面恢復所有紀念活動。



【澳新軍團日】土耳其及法國均有紀念

在土耳其的加里波利，超過一千人聚集參加黎明紀念儀式。





Greg Bilton中將代表澳洲國防軍致辭表示，當年在這個戰場上的損失，一直是國家的陰影。但他說，戰死沙場的士兵永遠不會被遺忘，這些澳洲和新西蘭軍人已寫下歷史一頁。





而在法國Villers-Bretonneux，也有紀念活動。澳軍曾在1918年4月24日在這和英軍一同反攻。





出席活動的助理國防部長悉蘇偉（Matt Thistlethwaite）表示，澳洲軍人留下的英勇戰鬥的遺產永遠值得尊重，也見證了澳法兩國的友誼。



【澳新軍團日】香港時隔3年重新紀念

澳洲和新西蘭的駐香港總領事與居港僑民今晨出席在中環和平紀念碑舉行的儀式。澳洲駐港總領事華怡德（Elizabeth Ward）表示，今日是重要時刻，是團結社群一同緬懷和反思戰爭的日子。





儀式也向在世界各地的衝突和維和任務中為國捐軀的超過十萬名澳軍士兵。





在香港，共有33名澳洲軍人和一名新西蘭軍人葬於西灣國殤紀念墳場，他們的遺體由太平洋的不同戰場運送至香港埋葬。



國防部長指政府準備解決挑戰

國防部長馬利士表示，要重塑澳洲的戰略指引，來準備應對未來的衝突。





當局昨日公佈了國防戰略檢討報告，指澳洲孤立的地理位置不足以保護外敵。





馬利士說政府準備解決目前面對的挑戰，包括征兵不足和戰力差距。





而 中國外交部回應報告 時強調，中方奉行防禦性的國防政策，致力維護和平穩定，希望一些國家不要拿中國作為擴張軍力的藉口。



中國外交部否認前蘇聯國家主權未定言論

中國外交部表示並不質疑前蘇聯國家的主權。





中國駐法國大使盧沙野日前聲稱烏克蘭等前蘇聯國家，缺乏國際法認可的主權國家地位，引起嘩然。





而中國外交部發言人毛寧昨天 肯定前蘇聯國家具主權地位 ，又指責外界挑撥離間。





中國駐法國大使館隨後發表聲明，指盧沙野的言論是電視辯論中的個人觀點，不應被過度解讀。



蘇丹衝突雙方同意停火72小時

蘇丹衝突雙方同意停火72小時，允許外國進行撤僑行動。





蘇丹政府軍表示，今次是在美國和沙特斡旋下停火。美方指談判花了兩日的時間。





自4月中政府軍和快速支援部隊交火以來，已造成至少427人死亡。雙方曾一度達成臨時停火協議，但都沒有遵守。



印尼地震解除海嘯預警 未造成傷亡

印尼蘇門答臘島發生7.3級地震，引發海嘯預警。





地震發生在當地凌晨3點，震源深度84公里。當局一度向鄰近海岸發出疏散令，直到兩小時後解除。





印尼地震局之後錄得5級的餘震。暫時未有傷亡和損毀報告。



體育消息

丟失了69年的澳新軍團日足球獎盃，重見天日。



