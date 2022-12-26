SBS 新聞簡報（12月26日）

零售業界預計拆禮物日購物潮交易額達30億元

澳洲零售業協會認為今年的12月26日至1月15日期間的聖誕節後消費，可以比去年增加7.9%，總金額達到235億元。





新州一名南岸居民今日趁拆禮物日優惠特意進行大採購。她說她家之前在Kiama買了一塊地，因為加息而手頭緊張，所以在過節後才來購物。



網上約會暴力多發 當局將加強管理

聯邦政府考慮加強對網上約會手機程式的管控。





通訊部長羅蘭表示，她明年會和業界代表會面，商討可以如何採取保護措施，以及可能進行的法律改革。她在上個月已經和業界進行了初步接觸。





澳洲犯罪學研究所 早前進行的一項調查 發現，這些網上約會程式有很多涉及性暴力、騷擾、襲擊和露骨照片被惡意散播等問題。有四份之三的受訪者，在過去5年曾經遭受網上性暴力。





新州本月一名有家暴慣犯男子，被控殺害一名他在網上結識的女子。



南澳當局提醒梅里河沿岸社區警惕洪水

南澳梅里河洪水在Renmark已達到頂峰，預計未來兩三個星期高水位會一直延續到下游的Weillington。





緊急服務部門的行動經理保福表示，多個日久失修的沿岸堤壩已被修好，但有一些無法修復。





他呼籲 梅里河兩岸的社區保持警惕 ，以避免一些可預見的重大災難。他說每個人都已盡最大努力，但現在只能等待和觀望。





目前已經有超過1100間房屋被水淹，當局預計今次洪水會令最多4000戶受影響。



歷來最多解放軍軍機進入台灣防空識別區

過去24小時中國解放軍有71架 軍機進入台灣的防空識別區 ，是歷來最多。





中國東部戰區發言人石毅證實，解放軍星期日「在台灣島周圍的海空空間進行了多兵種聯合戰備巡邏和聯合打擊演習」，作為「對美國和台灣當局之間越來越多的勾結和挑釁行為的堅定回應」。





中方發佈了一些顯示軍機靠近台灣山脈的相片，但沒提及具體的戰機數量和演習地點。台方就公佈錄得共71架戰機和無人機，其中43架穿越了台灣海峽中線。



中國衛健委不再發佈每日疫情數據

中國國家衛生健康委員會委昨日宣佈，不再發佈新冠疫情數據。





衛健委從2020年1月11日開始發佈每日疫情通報，此後有關疫情的資訊將由中國疾控中心發佈。



澤連斯基警告國民俄軍不會在假期鬆懈

烏克蘭總統澤連斯基警告，俄羅斯不會在假期期間鬆懈對烏克蘭的攻擊。





澤連斯基向國民發出聖誕講話，表示必須意識到敵人會繼續帶來黑暗和艱難，但此舉不會阻止到烏克蘭人繼續全力驅逐侵略者。





烏軍消息指，南部城市赫爾松在聖誕節當日遭受恐襲，造成16人死亡，64人受傷。



北美冬季寒冷暴風致死增至38人

北美洲持續受到冬季寒冷風暴侵襲，造成美國和加拿大合共至少38人死亡。





加拿大卑詩省的路面被雪冰封，導致交通意外。而嚴寒天氣向南伸延至美國。紐約州西部水牛城的積雪高達1.2米，白宮支持紐約州要求宣布災難狀態。





當局預計冬季風暴的威力正在減弱，但紐約部分地區的降雪可能要持續到當地拆禮物日。



體育消息

法國足球名宿施丹有望執教巴西國家隊。





巴西傳媒報道，施丹的優先選擇是法國國家隊，但如果現任主教練迪甘斯繼續留任，巴西會是首選。



