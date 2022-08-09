SBS 新聞簡報（7月26日）

統計局公佈年度通脹率跌至6%

統計局今日公佈消費者價格指數（CPI），在這個季度升0.8%，顯示商品價格仍在攀升，但升幅放緩。最大推動力是租金，錄得自1988年以來最強勁的季度增長。





而通脹率在2022年12月季度達至7.8%的32年最高峰值後，連續兩個季度下跌。而6%是自2021年9月以來最低。





IG Markets的市場分析家西卡莫爾表示，新的通脹數字低於預期，相信 儲備銀行下星期的議息會議 會考慮到新數據。但他提醒，央行還會參考本周五公佈的零售業銷售數據。



財長：政府三大措施助遏制通脹

財政部長查默斯對通脹率進一步放緩表示歡迎。





他說數據顯示經濟的價格壓力正在緩解，而通脹正在下跌，指政府希望見到這個趨勢加快，來為家庭開支紓困。





他強調當局有3大措施：一是將財政盈餘存入銀行來減輕通脹壓力，二是提供紓困政策的同時避免加劇通脹，三是通過投資來應對經濟中的供給側挑戰。





而反對黨的財政事務發言人泰勒則表示，澳洲人不能就此鬆懈，因為商品價格仍在攀升而非下跌。他說澳洲的通脹率在全球先進經濟體當中仍然偏高，因此政府應著重治本而非治標。



布林肯訪太平洋稱中國為最大擔憂

澳洲、法國和美國的高級官員都在訪問太平洋島國。





其中，澳洲的太平洋事務部長康羅伊正到訪所羅門群島，法國總統馬克龍則歷史性展開5日訪問行程，期間會到法國的海外屬地新喀里多尼亞，處理當地要求獨立的問題。





美國國務卿布林肯正在湯加，主持當地的美國新大使館揭幕。他在演說中提及中國，指其是太平洋地區最大的擔憂。他說中國的「問題行為」增加，包括提出非法的領海主張。



艾巴尼斯首次訪問新西蘭

總理艾巴尼斯今日飛抵威靈頓，展開為期兩日的訪問。





今次是他當選以來首次到訪新西蘭，兩國總理預計談及貿易、清潔能源和國防方面的合作。





外交方面，他們也就中國在太平洋的參與度提升和來緊的太平洋島國論壇交換意見。



昆州政府項目地盤工人跌落重傷

布里斯本的跨河鐵路項目地盤有工人從腳手架跌落，受重傷送院。





目前該地盤的所有工程已暫停，警方和職場安全機構正就事件進行調查。





工會表示，此前已警告過這個70億元的項目不符合安全標準。昆州政府就承諾會重新檢查安全措施。



TikTok刪除兒童賬戶 打擊虐兒內容

影片社交平台TikTok在上個季度移除了1700萬個兒童開設的賬戶。





該平台只允許13歲以上人士開設賬戶。TikTok的澳洲公司表示，會實施年齡驗證來確保兒童無法隱瞞真實年齡。





此外，該公司也表示會打擊兒童虐待和兒童色情的內容，稱全球有4萬名員工負責審核影片。



科學家調查西澳鯨魚擱淺原因

科學家正調查為何 西澳會有大群鯨魚擱淺 。





共有97條鯨魚在南部的切恩斯海灘擱淺，最終有46條獲救，51條死亡。





監控當地鯨魚群體的科學家表示，事發前鯨魚已出現過不尋常的行為，但原因仍然是個迷。



體育消息

澳洲女足國家隊 Matildas 在女足世界盃第二場明晚對陣尼日利亞之前，再多兩名球員確定會因傷缺陣。



