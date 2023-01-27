SBS 新聞簡報（1月27日）

聯邦政府考慮撥款支持全國增加全科醫生數量

總理艾巴尼斯今日在塔州北部的La Trobe和州長洛克里夫宣佈，該州成為首個獲得相關資助的州份。





艾巴尼斯表示，下星期會再全國內閣會議上討論在全澳推廣該項目，以增加前線醫療服務人員，減輕醫院的壓力。他形容家庭醫生和病人有「終生的關係」，對醫療系統非常重要。





數據顯示，醫科的大學畢業生選擇成為全科醫生的比例，從約半數降至不足14%。



民調：八成原住民支持原住民國會之聲

調查機構Ipsos對300名原住民進行調查，八成受訪者表示會在公投中投贊成票，只有一成表態反對。





原住民機構Uluru Dialogue的聯合主席Pat Anderson表示，結果證明雖然有批評聲，但大部份原住民仍支持這項工黨推動的措施。



北領地政府批達頓「原住民之聲無用」論

北領地工黨政府批評聯邦反對黨在原住民國會之聲上的立場。





反對黨領袖達頓日前稱 原住民之聲沒任何實質性用途 ，不會有助改善愛麗絲泉的犯罪問題。





不過，北領地首席廳長菲爾斯批評達頓「玩政治」，指解決問題需要各級政府合作，而聯邦層面的原住民之聲非常重要。





「達頓只是坐在東岸（辦公室）卻裝作他最了解（北領地）。」



總理指澳洲對烏克蘭援助有重要作用

總理艾巴尼斯表示，澳洲向烏克蘭提供的本地製造的裝甲車發揮了重要作用。





對於烏克蘭提出提供更多軍備以及在糧食出口方面提供協助，艾巴尼斯表示會予以考慮。



美國延長保護港人免被驅逐政策

拜登表示，此舉是為被剝奪自由的港人提供避風港，強調會繼續堅定予以支持。





中國外交部駐港公署批評，美方為外逃的反中亂港分子操弄簽證政策，充分暴露唯恐香港不亂的險惡用心，敦促美方停止以港制華的痴心妄想，停止干涉香港事務。



澳洲新冠個案有下降趨勢

看回本地，每星期公佈的新冠疫情數據顯示個案有下降趨勢。





當局今日發佈，截至1月24日的一個星期，錄得超過1.8萬宗確診個案，284人住院，504人死亡。





和前一周相比，本周平均每日新增個案減少了大約27%，住院率下降16.9%，重症率降低26.2%。



消費者公署調查「網紅」誤導性廣告

競爭及消費者公署收到大量投訴，指一些主打美容和生活資訊的網紅發佈內容但沒註明是廣告。





公署主席戈特利布表示，將會對過百個網紅帳戶進行調查，包括體育明星和海外名廚，並對違規者作出處罰。



大學籲當局幫助減輕學生開支壓力

大學機構呼籲聯邦政府，幫助緩解學生的生活開支壓力。





由6間大學組成的澳洲大學技術網絡，包括墨爾本皇家理工大學和雪梨科技大學，向當局提交了財政預算案前的諮詢文件，提出9項建議。





建議包括：為實習和見習的學生提供收入支持；加強和亞太地區的交流；針對性援助弱勢學生等。



體育消息

澳網賽事，女單將誕生新王者，23歲的哈薩克選手賴芭堅娜和24歲白俄羅斯的莎芭蘭卡，無論誰贏得決賽都將是首次奪得澳網冠軍。



