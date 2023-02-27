SBS 新聞簡報（2月27日）

聯邦警察鼓勵多元文化社區舉報外國干預

警方的宣傳活動包括翻譯成中文、維吾爾文、越南文等 30 多種語言的宣傳單張，提醒有移民背景的澳洲人，留意間諜活動或外國政府的監視，而國家安全熱線 1800 123 400 全天候接聽公眾電話。





助理警務處長巴雷特（Krissy Barrett）向SBS新聞表示，移民社區是外國干預的目標對象，做法包括派出代表去社團中監視其他人的言論。





澳洲安全及情報組織上星期表示，外國間諜特別針對法官、記者和退伍軍人，並點名相關行動是來自中國、俄羅斯和伊朗，對象包括華人以及越南、印度、泰國、柬埔寨和老撾社區。





反外國干預法自2018年實施以來，只有一人被控，是墨爾本的華人社區領袖楊怡生。



當局將改革網絡安全法例 擬視為國家安全

聯邦政府考慮在法律上，將網絡安全視為國家安全的一種形式。





總理艾巴尼斯今日在雪梨的商業領袖會議上表示，政府正在研究要在2030年之前令澳洲成為最具網絡安全的國家。





他形容網絡安全問題是「迅速升級的威脅」，「澳洲已落後很多年，當局決心改變現狀。」





內政部長歐妮爾預計新措施會在明年落實，而相關的諮詢文件已經公佈。



新州議會調查認定前副州長涉及不當任命

新州前副州長巴里拉羅涉及不當任命一案，上議院提交最終調查報告。





報告指，巴里拉羅在在職期間，對前部門秘書長Stephen Cartwright出任駐英高級貿易代表的遴選程序進行了“不恰當的干預”，要求調查後者是否違反行為守則。而兩人都已否認行為不當。





巴里拉羅本人去年亦涉及 駐美貿易專員的遴選過程不當 的問題，他最終被迫放棄這個職位。





新州選舉不足一個月，工黨誓言會解決這些海外高薪厚職的任命問題。而州長佩洛德就批評，上述調查報告是「工黨典型的野戰遊戲」。



報告：昆州保護兒童措施加劇援助家暴

一份報告指，昆州保護兒童的措施反而令原住民家暴問題變本加厲。





由昆州8個鄉鎮和偏遠地區的原住民團體發表的報告發現，目前的制度對兒童和青年造成更大創傷，令他們更有可能走上犯罪道路。





報告建議當局的支援服務進行早期和及時的介入，並在相關政策立法時考慮原住民的意見。



報告：不同地區治療方式影響血癌存活率

一份報告指，澳洲每日有18人死於血癌，當中8人的死亡其實都可以避免。





血癌包括白血病、淋巴癌和骨髓癌，每年導致6000人死亡，是繼肺癌之後死亡數字最高的癌症。



稅局籲民眾檢查公積金資金

稅務局呼籲民眾檢查自己的公積金戶口。





當局指，這批資金的總額比上個財年增加了21億元，達到160億。



中情局：北京對解放軍成功侵台能力存疑

中情局局長伯恩斯表示 ，俄烏可能加劇了中國領導人對解放軍能否在未來10年內成功佔領台灣的懷疑。





他認為北京動武的風險很可能會在接下來幾年內逐漸升高，但並不意味著軍事衝突不可避免。他提到解放軍被要求在2027年之前做好軍事準備，但不代表會在2027年或任何一年出兵。



體育消息

英格蘭聯賽盃，曼聯2比0擊敗紐卡素，奪得6年來的首個冠軍。





紅魔鬼今仗開場就攻勢凌厲，兩球領先，喜鵲在下半場大舉反擊但無功而還，無緣沙特財團入主後的首個錦標。



