SBS 新聞簡報（3月27日）

綠黨表態支持政府減排保障機制

綠黨此前要求政府禁止批准新的煤炭、天然氣和石油項目，來換取對政府的減排保障機制的支持。工黨拒絕後，雙方對新項目的碳排放和污染測試的上限進行討論並達成共識。





綠黨領袖班特表示，談判結果是氣候行動的勝利，鎖定了對煤炭和天然氣的重大打擊。





在綠黨支持下，保障機制在眾議院通過，將交由參議院審議。



反對黨斥保障機制打擊本地製造業

氣候變化部長鮑文表示，即使經過綠黨修改，保障機制法案仍符合政府設想。





他說立法後，企業碳排放的問責、透明度和完整性將會加強，也為製造業的經濟和能源轉型提供額外支持。





當局希望提案可以在本周通過，確保其可以在7月1日起實施，對澳洲排放量最多的企業進行限制。





不過，反對黨批評法案不是「去碳化」，而是「去工業化」，因為企業受限制後會搬去印度、中國等地，打擊本地製造業。



【原住民公投】反對黨促公開法律建議遭拒

聯邦政府批評反對黨遲遲不對 原住民國會之聲入憲公投 表達支持。





當局上星期公佈公投問題之後，反對黨領袖達頓要求政府公開律政部首席法律顧問就問題措辭所收到的建議。





不過律政部長載夫斯已拒絕，指此舉會打破先例。





總理艾巴尼斯質疑相關法律建議可以幫到達頓決定支持公投。他說達頓和他開了7次會、也見過公投工作組的成員，但對方完全沒透露會支持公投的跡象。



北韓今年第八次試射彈道導彈

北韓據報再試射兩枚導彈。





南韓表示，當地早上7時過後，偵測到北韓從黃海北道中華縣地區發射的短程彈道導彈。日方亦表示，兩枚疑似導彈落入日本專屬經濟區以外的海域。





普京：中俄合作沒秘密也非軍事聯盟

俄羅斯總統普京表示，中俄合作沒任何秘密。





普京又否認俄羅斯倚賴中國，指歐洲經濟對中國的依賴更甚。



報告：四份三人去年曾賭博 兩成為常客

一份報告指，四份之三澳洲人去年曾經賭博，近兩成人每星期都要賭錢。





澳洲家庭研究所和澳洲賭博研究中心共同進行的研究發現，半數賭徒受到風險，包括心理健康問題和難以負擔的債務。





在 早前結束的新州議會選舉 中，朝野兩黨都以推行無現金賭博為政綱，防止病態賭徒沉迷賭博。



涉納粹自由黨議員被停職

維州自由黨議員迪明無需被驅逐出黨，但就要暫停黨內職務。





她今晨再次否認犯錯並譴責新納粹之後，佩蘇托表示滿意，取消表決並改為停職9個月。



體育消息

澳洲國家足球隊 Socceroos 上星期五在雪梨的友誼賽以3比1擊敗厄瓜多爾後，明晚移師墨爾本再次對壘。



